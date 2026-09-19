„Se trag liniile până ies cum trebuie!” Bogdan Andone, atac la adresa arbitrajului după înfrângerea cu Rapid. Ce l-a enervat

Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a criticat din nou arbitrajul după înfrângerea cu Rapid, scor 1-3, în etapa #10 din Superliga.

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Tehnicianul a contestat modul în care sunt analizate fazele cu ajutorul VAR.

Bogdan Andone, nemulțumit de arbitraj: „E foarte greu de acceptat”

FC Argeș a ajuns la șase meciuri consecutive fără victorie în Superliga, perioadă în care a înregistrat patru înfrângeri și două remize. Ultimul succes al piteștenilor datează din 9 august.

„Îi felicit pe jucători pentru atitudine, pentru cum au muncit. Deciziile, detaliile și poate calitatea la execuții au făcut diferența.

Și cred că neșansa, pentru că am avut o ocazie foarte mare, cu acea minge în bară și căzută pe linia porții, la 0-0, iar apoi, la primul atac al adversarului, am primit acel gol pe o nesincronizare.

Cred că am fost în joc, până la golul de 2-0 care... Încerc să mă abțin. Sunt foarte greu de acceptat deciziile astea care se iau etapă de etapă la meciurile noastre. După care, din nou, băieții au avut o reacție foarte bună. Pe final a venit acea fază, am riscat”, a declarat Andone la conferința de presă de după meci.

Într-un context în care oamenii ar fi corecți și ar lua decizii corecte pe teren (n.r. - s-ar fi desfășurat altfel meciul). Și nu mă refer doar la golul de 2-0, mă refer la tot ce s-a întâmplat. Toate lucrurile acestea te macină, te împing! Aceste lucruri se adună și, până la urmă, ăsta e unul dintre motivele pentru care suntem... Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Andone a contestat mai multe decizii de arbitraj, atât din partida cu Rapid, cât și din etapa precedentă, când FC Argeș a remizat cu FC Botoșani, scor 1-1.

În acel meci, Alagbe a marcat în minutul 90, însă golul a fost anulat pentru ofsaid, după analiza VAR.

„Etapa trecută s-au găsit motive să se anuleze acel gol. S-a întors faza, nu știu pe unde, să se găsească un ofsaid.

S-a schimbat posesia, nu s-a schimbat, se schimbă, se analizează cum vor dânșii. O dată se schimbă, o dată e non-posesie, PPP, PFF.

Dar decizia e tot timpul care ar trebui să fie…”, a continuat tehnicianul argeșenilor.

FOTO. Rapid - FC Argeș 3-1

Tehnicianul a pus sub semnul întrebării inclusiv felul în care sunt trasate liniile de ofsaid cu ajutorul sistemului VAR.

„Tot timpul vinovații sunt jucătorii, care nu au voie să comenteze. Îi înțeleg și pe ei, pentru că pur și simplu sunt frustrări foarte mari...

Uitați-vă la deciziile care se iau cu acest VAR. Se trag liniile 10-15 minute până se trag cum trebuie să se tragă. Se găsește soluția ideală și sunt chemați jucătorii sau antrenorii la comisii.

Arbitrii, etapa următoare sau peste două-trei, arbitrează din nou. Și iarăși fac aceleași greșeli și arbitrează din nou.

Și iarăși noi, pe la comisii, plătim amenzi, jucătorii la fel, iar ei își văd de treaba lor și totul e foarte bine”, a concluzionat Bogdan Andone.

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