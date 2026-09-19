Andrei Șucu (17 ani), fiul acționarului majoritar al Rapidului, a marcat primul său gol în Superliga, în victoria giuleștenilor cu FC Argeș, scor 3-1, din etapa #10.

La finalul partidei, tânărul fotbalist i-a dedicat reușita familiei sale, dar și unei persoane neașteptate: Liviu Ungurean, cunoscut drept „Bocciu”, liderul galeriei rapidiste.

Ungurean a fost trimis în judecată în faimosul dosar „Pyro Rapid”. Acestuia i se aduc acuzații grave.

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Andrei Șucu a fost introdus pe teren de Daniel Pancu în minutul 90+4, în locul lui Filip Stojilkovic, și a marcat la doar câteva secunde de la intrare, stabilind scorul final.

Andrei Șucu i-a dedicat golul lui „Bocciu”: „Nu mai știam pe ce lume sunt”

La finalul partidei, Andrei Șucu recunoscut că i-a fost greu să realizeze ce s-a întâmplat, mai ales că trecuse printr-o perioadă îndelungată în care nu reușise să marcheze.

„Când am văzut mingea-n poartă, m-am ciupit. Am crezut că nu este real ce se întâmplă. Nu mai știam pe ce lume sunt, eram în delir.

Muncesc de foarte mult timp, credeți-mă. Nu cred că am mai marcat de un an de zile. Tot am dat în bară, am dat în Cupa Elitelor…

Iar golul ăsta, marcând într-un minut la debutul pe Giulești, marcând în fața galeriei…”, a declarat Andrei Șucu într-un interviu acordat după partida cu FC Argeș.

FOTO. Familia Șucu, în culmea fericirii după golul marcat de Andrei Șucu

Întrebat cui îi dedică primul său gol pentru Rapid, mijlocașul a oferit un răspuns neașteptat:

Familiei mele și liderului de galerie, „Bocciu”. Andrei Șucu, întrebat cui îi dedică golul

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș 3-1

Andrei Șucu a explicat și de ce a ales ca pe spatele tricoului să fie inscripționat prenumele său, nu numele de familie.

„Nu (n.r. - îl apasă numele familiei), dar, decât să creez niște discuții inutile, am zis să-mi pun așa, ca să nu fie oameni care să mă critice inutil”, a explicat Andrei Șucu.

Liderul galeriei Rapid, Liviu Ungureanu zis „Bocciu” (foto: Sport Pictures)

„Bocciu”, un personaj controversat

Liviu Ungurean, cunoscut drept „Bocciu”, este unul dintre cei 15 inculpați din „Dosarul Pyro Rapid”, în cadrul căruia procurorii au investigat introducerea și folosirea materialelor pirotehnice la meciurile giuleștenilor.

În decembrie 2025, Tribunalul București a decis începerea judecății, după ce a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpați în camera preliminară și a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor.

Liderul galeriei este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice, complicitate la distrugere și camătă.

Potrivit procurorilor, acesta ar fi coordonat activitățile legate de materialele pirotehnice.

Pe 7 aprilie 2026, Curtea de Apel București a respins definitiv contestațiile formulate de „Bocciu” și de ceilalți inculpați, printre care și fostul președinte al Rapidului, Daniel Niculae, după începerea judecății. Astfel, procesul poate continua.

În decembrie 2025, GOLAZO.ro a prezentat în detaliu acuzațiile din „Dosarul Pyro Rapid”.

De ce sunt acuzați cei 15 inculpați

Dosarul vizează un total de 15 inculpați, acuzați în principal de:

constituirea unui grup infracțional organizat;

operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, inclusiv în formă continuată;

pentru anumite persoane, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la distrugere și camătă.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională ar fi fost legată de introducerea și utilizarea materialelor pirotehnice la meciurile Rapidului, în special în zonele ocupate de galerie.

„Bocciu”, principalul inculpat

Cel mai amplu set de acuzații îl vizează pe Liviu Ungureanu, zis „Bocciu”, cunoscut drept lider al galeriei Rapidului.

Acesta este acuzat de:

constituirea unui grup infracțional organizat;

operațiuni ilegale cu articole pirotehnice (12 acte materiale);

complicitate la distrugere (4 acte materiale);

camătă.

Procurorii îl consideră pe Liviu Ungurean coordonatorul activităților legate de pirotehnie. În același dosar, ancheta indică și implicarea sa în acordarea de împrumuturi cu camătă, sumele vehiculate depășind 300.000 de euro.

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