Convocat de urgență Noua vedetă de la FCSB a fost chemată la națională » Anunțul oficial al federației

Meriton Korenica (29 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a fost convocat la naționala statului Kosovo pentru primele patru meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Selecționerul Franco Foda l-a chemat în lot după accidentarea lui Donat Rrudhani.

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Korenica se afla inițial pe lista extinsă a selecționerului, însă accidentarea suferită de Rrudhani la antrenamentul de vineri, 18 septembrie, i-a adus convocarea.

Meriton Korenica, convocat la naționala statului Kosovo

Federația din Kosovo a anunțat schimbarea printr-un comunicat oficial.

„Din cauza unei accidentări suferite la antrenamentul de ieri (n.red. - vineri, 18 septembrie), Donat Rrudhani nu se va putea alătura naționalei Kosovo pentru următoarea acțiune.

În locul său, selecționerul Franco Foda l-a convocat pe Meriton Korenica, care se afla pe lista sa extinsă.

Îi dorim lui Donat însănătoșire grabnică și o revenire cât mai rapidă pe teren și în tricoul naționalei Kosovo!”, a transmis federația.

2 meciuri a disputat Korenica pentru FCSB: 45 de minute în înfrângerea cu Dinamo, scor 1-2, și 80 de minute în remiza cu Petrolul, scor 2-2, partidă în care a și marcat

Mijlocașul kosovar a semnat cu FCSB pe 4 septembrie, după transferul de la CFR Cluj.

În actualul sezon, Korenica a disputat 12 partide în toate competițiile, pentru CFR Cluj și FCSB, perioadă în care a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă

Kosovo va disputa patru partide în următoarea perioadă, împotriva Irlandei, Austriei și Israelului, în Grupa B3 din Liga Națiunilor.

24 septembrie : Kosovo - Irlanda

: Kosovo - Irlanda 27 septembrie : Austria - Kosovo

: Austria - Kosovo 1 octombrie : Israel - Kosovo

: Israel - Kosovo 4 octombrie: Kosovo - Austria

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