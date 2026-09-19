Convocat de urgență Noua vedetă de la FCSB a fost chemată la națională » Anunțul oficial al federației

- Meriton Korenica (29 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a fost convocat la naționala statului Kosovo pentru primele patru meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor.
- Selecționerul Franco Foda l-a chemat în lot după accidentarea lui Donat Rrudhani.
Korenica se afla inițial pe lista extinsă a selecționerului, însă accidentarea suferită de Rrudhani la antrenamentul de vineri, 18 septembrie, i-a adus convocarea.
Meriton Korenica, convocat la naționala statului Kosovo
Federația din Kosovo a anunțat schimbarea printr-un comunicat oficial.
„Din cauza unei accidentări suferite la antrenamentul de ieri (n.red. - vineri, 18 septembrie), Donat Rrudhani nu se va putea alătura naționalei Kosovo pentru următoarea acțiune.
În locul său, selecționerul Franco Foda l-a convocat pe Meriton Korenica, care se afla pe lista sa extinsă.
Îi dorim lui Donat însănătoșire grabnică și o revenire cât mai rapidă pe teren și în tricoul naționalei Kosovo!”, a transmis federația.
Mijlocașul kosovar a semnat cu FCSB pe 4 septembrie, după transferul de la CFR Cluj.
În actualul sezon, Korenica a disputat 12 partide în toate competițiile, pentru CFR Cluj și FCSB, perioadă în care a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă
Kosovo va disputa patru partide în următoarea perioadă, împotriva Irlandei, Austriei și Israelului, în Grupa B3 din Liga Națiunilor.
- 24 septembrie: Kosovo - Irlanda
- 27 septembrie: Austria - Kosovo
- 1 octombrie: Israel - Kosovo
- 4 octombrie: Kosovo - Austria