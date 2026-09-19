Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, și Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul echipei, au vorbit despre meciul cu Farul, programat duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #10 din Superliga.

Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo ocupă locul 2 în Superliga, cu 20 de puncte, după ce Rapid a învins-o pe FC Argeș, scor 3-1, și a urcat pe prima poziție. Giuleștenii au un punct avans, dar și un meci în plus disputat.

Nuno Campos, înainte de meciul cu Farul: „Acesta este cel mai important lucru”

„Am pregătit toate detaliile, așa cum facem înaintea fiecărui meci. De această dată am avut mai mult timp, pentru că am jucat vinerea trecută, iar acum vom evolua duminică.

Suntem pregătiți pentru meci. Din punctul meu de vedere, cel mai important este modul în care vom intra pe teren. Farul este o echipă foarte dificilă. Ne concentrăm pe ceea ce face ca echipă.

Bineînțeles, cunoaștem și caracteristicile individuale ale jucătorilor, le-am prezentat fotbaliștilor noștri și am pregătit totul în detaliu.

Dar cel mai important este să înțelegem ce face adversarul ca echipă și să pregătim meciul în consecință”, a declarat Nuno Campos.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, în etapa #8 din Liga 1

Alexandru Musi a suferit o intervenție chirurgicală în urma unor probleme la menisc. Întrebat despre starea jucătorului, Nuno Campos a spus:

„Operația a decurs bine, totul a fost în regulă. Acum nu vrem să punem presiune în privința unei date de revenire, pentru că este important să se recupereze bine.

Am fost și eu jucător și știu că uneori vrei să revii cât mai repede. Toată lumea își dorește asta.

Dar cel mai important este să se recupereze bine și să revină când va fi pregătit 100%”, a explicat antrenorul portughez.

Cîrjan și Opruț, convocați la națională. Reacția lui Nuno Campos

Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost convocați de Gică Hagi la echipa națională a României pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor.

Cei doi sunt singurii reprezentanți ai lui Dinamo în lotul de 33 de jucători anunțat vineri, 18 septembrie.

„Este un lucru frumos, pentru că merită. Au demonstrat asta prin ceea ce au făcut în perioada de când suntem aici.

Cred că este bine și pentru ei, dar acum este momentul să ne concentrăm asupra acestui meci. Este important să arătăm cea mai bună versiune a noastră.

Ne concentrăm doar asupra jocului nostru și asupra a ceea ce putem face”, a declarat Campos.

Sunt foarte mândru să fiu la echipa națională. Eu și familia mea suntem incredibil de fericiți de când am aflat vestea. Am mai fost o dată la echipa națională. A fost ceva incredibil, îmi doream să lucrez cu dânsul (n.r. - Gheorghe Hagi). E cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România. Îmi doresc să învăț foarte multe de la Mister și abia aștept să merg din nou acolo. Cătălin Cîrjan, jucătorul lui Dinamo

Dinamo revine pe Arena Națională:„Dacă vrem să vindem jucători pe sume mai mari, avem nevoie de terenuri bune”

Partida cu Farul va marca revenirea lui Dinamo pe Arena Națională, după aproape cinci luni. Ultimul meci disputat de „câini” pe acest stadion a fost victoria cu Rapid, scor 3-1, pe 26 aprilie.

„Suporterii noștri știu că avem mereu nevoie de ei. Avem nevoie de energia lor.

Acest stadion are o capacitate mai mare, așa că sperăm să avem din ce în ce mai mulți fani alături de noi, care să ne împingă de la spate, pentru că știu cât de importanți sunt pentru noi în timpul meciurilor.

Uneori avem momente în care nu suntem la cel mai înalt nivel. Fiecare echipă trece prin astfel de momente.

Atunci, suporterii ne împing de la spate și ne ajută să ne concentrăm mai bine asupra a ceea ce avem de făcut. Ne ajută să câștigăm”, a explicat Campos.

Antrenorul portughez a subliniat și importanța calității suprafeței de joc, considerând că terenurile bune ar ajuta nu doar Dinamo, ci întregul fotbal românesc.

„Trebuie să înțelegem că, dacă terenul este bun, va fi mai bine pentru fotbal. Când mă gândesc la lucrurile astea, nu mă gândesc doar la Dinamo, ci la fotbalul românesc.

Dacă vrem să progresăm, dacă vrem să vindem jucători pe sume mai mari și să îi prezentăm lumii în condiții cât mai bune, avem nevoie de terenuri de calitate.

Și jucătorii se vor simți mai bine și vor putea juca mai bine. Cred că toată lumea ar avea de câștigat. Nu este vorba despre un singur meci, ci despre viitorul fotbalului românesc”, a mai spus tehnicianul.

Cătălin Cîrjan vrea ca Dinamo să revină pe primul loc: „O să vedeți ce am pregătit”

Dinamo a ocupat prima poziție a clasamentului în ultimele două etape, dar a coborât pe locul secund după victoria Rapidului cu FC Argeș.

O victorie în fața Farului le-ar permite dinamoviștilor să revină pe primul loc.

„În ultimele două etape am fost pe primul loc. Ne dorim să rămânem acolo și după această etapă.

Am făcut analiza foarte bine, știm că Farul este o echipă foarte bună. De fiecare dată am avut meciuri dificile contra lor.

O să vedeți mâine ce am pregătit”, a declarat căpitanul lui Dinamo.

9 meciuri a disputat Cătălin Cîrjan în acest sezon, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive

Întrebat despre noul său rol și despre criticile primite, fotbalistul a explicat că rezultatele echipei sunt mai importante decât prestațiile individuale, dar a recunoscut că își dorește să contribuie mai mult în ofensivă.

„Sunt foarte multe discuții. Sincer, nu vreau să mă uit foarte mult. Am văzut multe critici, dar lumea poate să zică orice.

Cât Dinamo e pe primul loc, nu contează evoluțiile mele. Am de învățat toată cariera. Vin la antrenamente în fiecare zi cu gândul să mă îmbunătățesc.

E clar că îmi doresc mai mult de fiecare dată, niciodată nu sunt mulțumit. Sper să am cifre mai bune în următoarele meciuri”, a mai spus Cîrjan.

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