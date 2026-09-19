Ce se întâmplă cu Musi Nuno Campos, noi detalii despre accidentarea jucătorului de la Dinamo + Critică stadioanele din România +51 foto
Nuno Campos. Foto: Captură YouTube
Superliga

Ce se întâmplă cu Musi Nuno Campos, noi detalii despre accidentarea jucătorului de la Dinamo + Critică stadioanele din România

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 16:29
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 16:29
  • Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, și Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul echipei, au vorbit despre meciul cu Farul, programat duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #10 din Superliga.
  • Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo ocupă locul 2 în Superliga, cu 20 de puncte, după ce Rapid a învins-o pe FC Argeș, scor 3-1, și a urcat pe prima poziție. Giuleștenii au un punct avans, dar și un meci în plus disputat.

Stop distracției FOTO. Jucătorii Franței nu vor mai face parada modei! De ce a luat Zinedine Zidane această decizie radicală
Citește și
Stop distracției FOTO. Jucătorii Franței nu vor mai face parada modei! De ce a luat Zinedine Zidane această decizie radicală
Citește mai mult
Stop distracției FOTO. Jucătorii Franței nu vor mai face parada modei! De ce a luat Zinedine Zidane această decizie radicală

Nuno Campos, înainte de meciul cu Farul: „Acesta este cel mai important lucru”

„Am pregătit toate detaliile, așa cum facem înaintea fiecărui meci. De această dată am avut mai mult timp, pentru că am jucat vinerea trecută, iar acum vom evolua duminică.

Suntem pregătiți pentru meci. Din punctul meu de vedere, cel mai important este modul în care vom intra pe teren. Farul este o echipă foarte dificilă. Ne concentrăm pe ceea ce face ca echipă.

Bineînțeles, cunoaștem și caracteristicile individuale ale jucătorilor, le-am prezentat fotbaliștilor noștri și am pregătit totul în detaliu.

Dar cel mai important este să înțelegem ce face adversarul ca echipă și să pregătim meciul în consecință”, a declarat Nuno Campos.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1, în etapa #8 din Liga 1

Galerie foto (51 imagini)

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
+51 Foto
labels.photo-gallery

Alexandru Musi a suferit o intervenție chirurgicală în urma unor probleme la menisc. Întrebat despre starea jucătorului, Nuno Campos a spus:

„Operația a decurs bine, totul a fost în regulă. Acum nu vrem să punem presiune în privința unei date de revenire, pentru că este important să se recupereze bine.

Am fost și eu jucător și știu că uneori vrei să revii cât mai repede. Toată lumea își dorește asta.

Dar cel mai important este să se recupereze bine și să revină când va fi pregătit 100%”, a explicat antrenorul portughez.

Cîrjan și Opruț, convocați la națională. Reacția lui Nuno Campos

Cătălin Cîrjan și Raul Opruț au fost convocați de Gică Hagi la echipa națională a României pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor.

Cei doi sunt singurii reprezentanți ai lui Dinamo în lotul de 33 de jucători anunțat vineri, 18 septembrie.

„Este un lucru frumos, pentru că merită. Au demonstrat asta prin ceea ce au făcut în perioada de când suntem aici.

Cred că este bine și pentru ei, dar acum este momentul să ne concentrăm asupra acestui meci. Este important să arătăm cea mai bună versiune a noastră.

Ne concentrăm doar asupra jocului nostru și asupra a ceea ce putem face”, a declarat Campos.

Sunt foarte mândru să fiu la echipa națională. Eu și familia mea suntem incredibil de fericiți de când am aflat vestea. Am mai fost o dată la echipa națională. A fost ceva incredibil, îmi doream să lucrez cu dânsul (n.r. - Gheorghe Hagi). E cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România. Îmi doresc să învăț foarte multe de la Mister și abia aștept să merg din nou acolo. Cătălin Cîrjan, jucătorul lui Dinamo

Dinamo revine pe Arena Națională:„Dacă vrem să vindem jucători pe sume mai mari, avem nevoie de terenuri bune”

Partida cu Farul va marca revenirea lui Dinamo pe Arena Națională, după aproape cinci luni. Ultimul meci disputat de „câini” pe acest stadion a fost victoria cu Rapid, scor 3-1, pe 26 aprilie.

„Suporterii noștri știu că avem mereu nevoie de ei. Avem nevoie de energia lor.

Acest stadion are o capacitate mai mare, așa că sperăm să avem din ce în ce mai mulți fani alături de noi, care să ne împingă de la spate, pentru că știu cât de importanți sunt pentru noi în timpul meciurilor.

Uneori avem momente în care nu suntem la cel mai înalt nivel. Fiecare echipă trece prin astfel de momente.

Atunci, suporterii ne împing de la spate și ne ajută să ne concentrăm mai bine asupra a ceea ce avem de făcut. Ne ajută să câștigăm”, a explicat Campos.

Reorganizare în PCH  Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
Citește și
Reorganizare în PCH Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”
Citește mai mult
Reorganizare în PCH  Suporterii dinamoviști nu vor sta în același loc la revenirea pe Arena Națională: „S-au impus deja reguli”

Antrenorul portughez a subliniat și importanța calității suprafeței de joc, considerând că terenurile bune ar ajuta nu doar Dinamo, ci întregul fotbal românesc.

„Trebuie să înțelegem că, dacă terenul este bun, va fi mai bine pentru fotbal. Când mă gândesc la lucrurile astea, nu mă gândesc doar la Dinamo, ci la fotbalul românesc.

Dacă vrem să progresăm, dacă vrem să vindem jucători pe sume mai mari și să îi prezentăm lumii în condiții cât mai bune, avem nevoie de terenuri de calitate.

Și jucătorii se vor simți mai bine și vor putea juca mai bine. Cred că toată lumea ar avea de câștigat. Nu este vorba despre un singur meci, ci despre viitorul fotbalului românesc”, a mai spus tehnicianul.

Cătălin Cîrjan vrea ca Dinamo să revină pe primul loc: „O să vedeți ce am pregătit”

Dinamo a ocupat prima poziție a clasamentului în ultimele două etape, dar a coborât pe locul secund după victoria Rapidului cu FC Argeș.

O victorie în fața Farului le-ar permite dinamoviștilor să revină pe primul loc.

„În ultimele două etape am fost pe primul loc. Ne dorim să rămânem acolo și după această etapă.

Am făcut analiza foarte bine, știm că Farul este o echipă foarte bună. De fiecare dată am avut meciuri dificile contra lor.

O să vedeți mâine ce am pregătit”, a declarat căpitanul lui Dinamo.

9 meciuri
a disputat Cătălin Cîrjan în acest sezon, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive

Întrebat despre noul său rol și despre criticile primite, fotbalistul a explicat că rezultatele echipei sunt mai importante decât prestațiile individuale, dar a recunoscut că își dorește să contribuie mai mult în ofensivă.

„Sunt foarte multe discuții. Sincer, nu vreau să mă uit foarte mult. Am văzut multe critici, dar lumea poate să zică orice.

Cât Dinamo e pe primul loc, nu contează evoluțiile mele. Am de învățat toată cariera. Vin la antrenamente în fiecare zi cu gândul să mă îmbunătățesc.

E clar că îmi doresc mai mult de fiecare dată, niciodată nu sunt mulțumit. Sper să am cifre mai bune în următoarele meciuri”, a mai spus Cîrjan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
farul constanta dinamo bucuresti liga 1 catalin cirjan nuno campos
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
19:09
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
18:10
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Nationala
15:31
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Citește mai mult
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Superliga
15:09
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Citește mai mult
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
B365
19.09
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
Citește mai mult
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 19 rapid 19 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share