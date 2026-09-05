„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
Bogdan Racovițan are doar cinci selecții la națională, două la Euro 2024: 3-0 cu Ucraina și 0-3 cu Olanda. Foto: Imago
Stranieri

„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 11:47
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 12:55
  • Bogdan Racovițan, 26 de ani, nu reușește să oprească picajul lui Rakow Czestochowa în acest start de sezon. 
  • „Tricolorul” care a jucat la Euro 2024 și care cucerea titlul în Polonia e acum ultimul cu echipa roș-albastră.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Transferat în ianuarie 2022 de la Botoșani, cu numai 600.000 de euro, Bogdan Racovițan a avut și momente foarte bune, și unele extrem de dificile la Rakow Czestochowa.

„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește și
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”

Racovițan: accidentări, trofee la Rakow și Euro cu naționala

Fundașul central a suferit două accidentări grave. Prima imediat după transfer, în februarie 2022, umăr dislocat, cu operație și o jumătate de an pierdută. Alta, imediat după Euro 2024, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în vara acelui an. A avut nevoie de aproape 12 luni pentru recuperare!

Cele trei trofee l-au făcut să uite de accidentări: Cupa, Supercupa Poloniei (2022) și titlul de campion (2023).

Racovițan (stânga), în ultima etapă de campionat la Rakow. Foto: Imago Racovițan (stânga), în ultima etapă de campionat la Rakow. Foto: Imago
Racovițan (stânga), în ultima etapă de campionat la Rakow. Foto: Imago

Performanțe care l-au propulsat și la națională, jucând la turneul final continental.

Odată refăcut după leziunea de la genunchi, a revenit în circuitul „tricolorilor”, cu Mircea Lucescu selecționer.

Altă neșansă. Meciul întoarcerii a fost eșecul de la Zenica, 1-3 cu Bosnia, care a însemnat ratarea Mondialului.

2,5 milioane de euro
este cota lui Bogdan Racovițan (Transfermarkt)

Apărarea lui Racovițan, lovită din toate părțile. Rakow e ultima în Polonia

Acest sezon, în care Racovițan spera să-i atragă atenția lui Gică Hagi, a început foarte rău pentru el la echipa de club.

Nu doar eliminarea din Conference League (2-2 și 2-3 d.p. cu Hajduk Split în play-off) a afectat Rakow.

Racovițan e unul dintre căpitanii lui Rakow. Foto: Imago Racovițan e unul dintre căpitanii lui Rakow. Foto: Imago
Racovițan e unul dintre căpitanii lui Rakow. Foto: Imago

Căderea în campionat pare fără sfârșit. Roș-albaștrii au pierdut toate cele cinci meciuri jucate:

  • Cinci înfrângeri (trei acasă), patru cu același scor, 1-2. 

Stoperul în vârstă de 26 de ani, de două ori căpitan (la 1-2 cu Slask și 1-2 cu Cracovia), nu a reușit să oprească această serie negativă.

Apărarea suferă cel mai mult, cedând de 13 ori. Și Rakow e ultima în clasament, singura fără niciun punct în Ekstraklasa.

Ultima înfrângere a lui Rakow, 1-2 cu Gornik

Citește și

„Nea Vali, chiar vin?” David Miculescu nu a crezut că FCSB va aduce întăriri: „Atunci m-am liniștit”
Superliga
11:33
„Nea Vali, chiar vin?” David Miculescu nu a crezut că FCSB va aduce întăriri: „Atunci m-am liniștit”
Citește mai mult
„Nea Vali, chiar vin?” David Miculescu nu a crezut că FCSB va aduce întăriri: „Atunci m-am liniștit”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Superliga
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
polonia Echipa Nationala bogdan racovitan Ekstraklasa Rakow Czestochowa
Știrile zilei din sport
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
20:25
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Superliga
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Citește mai mult
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Superliga
18:01
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Citește mai mult
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
20:30
LIVE Oțelul - Rapid, în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
LIVE Oțelul - Rapid , în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
21:19
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Formula 1
17:56
Leclerc, accident violent la Monza FOTO: Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Citește mai mult
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Superliga
16:23
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Citește mai mult
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Stranieri
16:26
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Citește mai mult
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
B365
05.09
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
Citește mai mult
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic

Echipe/Competiții

fcsb 132 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 36 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share