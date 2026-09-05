„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri

Bogdan Racovițan, 26 de ani, nu reușește să oprească picajul lui Rakow Czestochowa în acest start de sezon.

„Tricolorul” care a jucat la Euro 2024 și care cucerea titlul în Polonia e acum ultimul cu echipa roș-albastră.

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Transferat în ianuarie 2022 de la Botoșani, cu numai 600.000 de euro, Bogdan Racovițan a avut și momente foarte bune, și unele extrem de dificile la Rakow Czestochowa.

Racovițan: accidentări, trofee la Rakow și Euro cu naționala

Fundașul central a suferit două accidentări grave. Prima imediat după transfer, în februarie 2022, umăr dislocat, cu operație și o jumătate de an pierdută. Alta, imediat după Euro 2024, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în vara acelui an. A avut nevoie de aproape 12 luni pentru recuperare!

Cele trei trofee l-au făcut să uite de accidentări: Cupa, Supercupa Poloniei (2022) și titlul de campion (2023).

Racovițan (stânga), în ultima etapă de campionat la Rakow. Foto: Imago

Performanțe care l-au propulsat și la națională, jucând la turneul final continental.

Odată refăcut după leziunea de la genunchi, a revenit în circuitul „tricolorilor”, cu Mircea Lucescu selecționer.

Altă neșansă. Meciul întoarcerii a fost eșecul de la Zenica, 1-3 cu Bosnia, care a însemnat ratarea Mondialului.

2,5 milioane de euro este cota lui Bogdan Racovițan (Transfermarkt)

Apărarea lui Racovițan, lovită din toate părțile. Rakow e ultima în Polonia

Acest sezon, în care Racovițan spera să-i atragă atenția lui Gică Hagi, a început foarte rău pentru el la echipa de club.

Nu doar eliminarea din Conference League (2-2 și 2-3 d.p. cu Hajduk Split în play-off) a afectat Rakow.

Racovițan e unul dintre căpitanii lui Rakow. Foto: Imago

Căderea în campionat pare fără sfârșit. Roș-albaștrii au pierdut toate cele cinci meciuri jucate:

Cinci înfrângeri (trei acasă), patru cu același scor, 1-2.

Stoperul în vârstă de 26 de ani, de două ori căpitan (la 1-2 cu Slask și 1-2 cu Cracovia), nu a reușit să oprească această serie negativă.

Apărarea suferă cel mai mult, cedând de 13 ori. Și Rakow e ultima în clasament, singura fără niciun punct în Ekstraklasa.

Ultima înfrângere a lui Rakow, 1-2 cu Gornik

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