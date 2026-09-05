„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Mihai Stoica (stânga), Marius Baciu (centru), Florin Lovin (dreapta). Foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 10:58
  • Mihai Stoica (61 de ani) și Florin Lovin (44 de ani) au avut o discuție aprinsă în privința situației de la FCSB.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Oficialul clubului și fostul jucător s-au contrat în legătură cu antrenorul Marius Baciu, care nu a adus, momentan, rezultatele dorite la echipă.

Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește și
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”

Mihai Stoica: „Îmi pui mie capcane?!”

Aflat în studioul Prima Sport, Florin Lovin și-a expus nemulțumirile la adresa lui Marius Baciu, moment care l-a enervat pe Mihai Stoica, oficialul susținând că decizia de a aduce un antrenor fără experiență nu i-a aparținut lui.

  • Florin Lovin: Eu am spus-o public că nu cred că Baciu va reuși la FCSB, dar este o chestie subiectivă.
  • Mihai Stoica: Dar de Pintilii, care în viața lui nu antrenase pe nimeni, n-avea licență, n-avea niciun curs, nicio oră, niciun minut de antrenonar, ce ziceai?
  • Florin Lovin: Eram subiectiv, am avut o relație cu el și îl știam ca om.
  • Mihai Stoica: Nu se pun relațiile când evaluezi un antrenor.
  • Florin Lovin: Să zicem că eu lucrez la o companie și iese un post de director zonal. Se face o listă și se spune: „Bă, ăsta ce a făcut în ultimii 5 ani?”
  • Mihai Stoica: Păi, directorul meu zonal, Pintilii, nu făcuse nimic în ultimii 5 ani. Asta încerc să spun. E loterie peste tot. Există antrenor care funcționează excepțional la niște echipe, iar la celelalte nu există.
  • Florin Lovin: Da, dar Pintilii a demonstrat că se poate.
  • Mihai Stoica: Ce să demonstreze? A demonstrat că am avut eu inspirația să-l pun antrenor. De ce nu s-a calificat echipa în play-off cu Pintilii și cu Charalambous?!
  • Florin Lovin: Pentru că deja trecuseră doi ani și probabil s-a ajuns la o saturație. Se poate și asta. A funcționat senzațional doi ani. Noi, din afară, vedem lucrurile total altfel. Este clar că le vedem altfel. Dar, eu consider că în momentul de față nu poți să ai un antrenor de nivelul lui Baciu cu asemenea jucători. Antrenorul Baciu care nu are experiență ca antrenor la niciun nivel...
  • Mihai Stoica: Și ce te aștepți să spun eu acum? Să dau în Baciu acum?! Eu am spus că așa cum FCSB angajează un fotbalist pentru că a avut evoluții foarte bune în mai multe locuri, normal, în opinia mea, trebuie și un antrenor să fi avut performanțe în alte locuri ca să vină aici. Dar, nu hotărăsc eu. Îmi pui mie capcane?!
  • Florin Lovin: Nu, n-are nicio treabă.
  • Mihai Stoica: Eu îți spun altfel. Există fotbaliști și antrenori care nu funcționează peste tot.
11 puncte
a adunat FCSB în primele 7 etape din Liga 1, sub comanda lui Marius Baciu

Florin Lovin: „Baciu spune mereu aceleași lucruri, același discurs”

În continuarea aceleiași discuții, extrasă de gsp.ro, Lovin a susținut că tehnicianul nu este respectat de jucători, în timp ce Stoica l-a contrazis, oferind ca exemplu reacțiile jucătorilor după golurile marcate.

  • Florin Lovin: Părerea mea este că este păcat de ce s-a realizat, transferuri și tot. Eu n-am nicio treabă cu Baciu. Putea fi altul. A fost și Dinu Todoran, a fost Bogdan Andone, care era prietenul meu, n-are treabă. Eu vorbesc de faptul că, ca să funcționezi și să ai performanțe, chiar dacă vine un antrenor care acceptă condițiile de la FCSB, eu consider că poți să faci performanță și cu ce face domnul Gigi Becali. Poți să faci. Da, tu trebuie să antrenezi cei 25 de jucători să joace la fel, la același nivel.
  • Mihai Stoica: Situația asta a fost mereu aici. Câteodată a funcționat, câteodată nu. Cel mai ușor e să stai deoparte și să vorbești.
  • Florin Lovin: Dar de ce a funcționat cu Pintilii și cu Charalambous? Pentru că erau oameni care au știut să creeze un grup, cu voi, cu conducerea, cu toată lumea. Știau să gestioneze această relație. Își făceau treaba, jucătorii îi iubeau, și de asta s-au realizat performanțele alea în Europa League, care nu cred că se vor mai repeta în următorii nu știu câți ani.
  • Mihai Stoica: Poate și pentru că era Olaru, poate și pentru că era Bîrligea. Poate! Tu știi ce faci? Tu îmi spui acum: „Bă, tu ești prea bun conducător!”. Pentru că eu l-am invitat ca antrenor pe Pintilii. Și pe Elias Charalambous. Înțelegi? Ce să fac?! Spune-mi și mie ce să fac.
  • Florin Lovin: Nu înseamnă că Baciu trebuie dat afară acum. Poate se va schimba ca om. La un moment dat vorbeam cu Dică și îi spuneam: „Bă omule, ai fost la 6 echipe, trebuie să te mai și schimbi câteodată”. Pe Baciu, jucătorii nu-l respectă ca antrenor, așa pare din exterior.
    Mihai Stoica: Cine, Tănase? Ai văzut meciul cu FC Argeș?
  • Florin Lovin: Aproximativ, am văzut anumite faze.
  • Mihai Stoica: Dacă nu-l vedeai aproximativ, vedeai reacția jucătorilor la golurile marcate.
  • Florin Lovin: Asta mă macină. Mie mi se pare că Baciu spune mereu aceleași lucruri, același discurs.
  • Mihai Stoica: Florine, când au marcat s-au dus la el și l-au luat în brațe. Când a marcat Tavi Popescu și a eliminat FC Botoșani îl fugărea ca să-l ia în brațe. Tu spui niște chestii evidente. E clar că n-are experiență, dar nu spune că trebuie să-și schimbe comportamentul.
  • Florin Lovin: Baciu ar trebui să vorbească indiviudal cu jucătorii.
  • Mihai Stoica: Vezi, că tu nu știi. Eu știu. Și face astea.
  • Florin Lovin: Atunci, dacă le face, înseamnă că s-a schimbat. Eu am renunțat la 20.000 de euro după două zile de antrenamente cu el. Am un istoric negativ.
  • Mihai Stoica: În momentul în care un antrenor nu poate să facă ce trebuie să facă, ce consideri tu cu experiența pe care o ai în calitate de conducător, iar eu, Slavă Domnului, experiență chiar am. Ori îl schimbi în comportament, ori îl schimbi de tot. Dar asta o face cineva care poate decide. Eu am spus foarte clar: Eu vreau antrenor străin. Eu consider că școala de antrenori din România acum, condusă de Burchel, este foarte slabă. Asta e părerea mea. Am zis: Vreau antrenor străin! N-a vrut Gigi antrenor străin. Asta nu înseamnă că dacă Gigi aduce un antrenor eu nu-i dau tot sprijinul meu și nu mă lupt pentru el până în pânzele albe.

Citește și

LIVE Oțelul - Rapid , în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
Superliga
20:30
LIVE Oțelul - Rapid, în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
Citește mai mult
LIVE Oțelul - Rapid , în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
Drăguș a refuzat Dinamo Povestea alegerii care i-a schimbat cariera: „Denis mi-a fost propus mie prima dată”
Superliga
09:17
Drăguș a refuzat Dinamo Povestea alegerii care i-a schimbat cariera: „Denis mi-a fost propus mie prima dată”
Citește mai mult
Drăguș a refuzat Dinamo Povestea alegerii care i-a schimbat cariera: „Denis mi-a fost propus mie prima dată”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
Un consilier AUR din Vaslui îndeamnă la boicotarea fabricii de mobilă care l-a refuzat pe Călin Georgescu
antrenor Marius Baciu Florin Lovin Mihai Stoica fcsb
Știrile zilei din sport
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Superliga
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Citește mai mult
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Superliga
20:25
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Citește mai mult
Dezastru cu fundașii Probleme uriașe în centrul defensivei la FCSB: „Și-a rupt clavicula”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Superliga
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Citește mai mult
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Superliga
18:01
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Citește mai mult
Și-a anunțat plecarea de la Dinamo Mesaj emoționant: „Să fie sezonul în care aducem din nou un trofeu acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:47
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
Imagini din vestiarul lui Dinamo VIDEO Ce le-au spus Cîrjan și Campos jucătorilor, la derby-ul cu FCSB: „Vor fi fericiți 6 luni”
20:30
LIVE Oțelul - Rapid, în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
LIVE Oțelul - Rapid , în etapa #8 din Superliga » Duel sărac în ocazii la Galați
21:19
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
I-a pus mâna în gât! FOTO: Un jucător din Championship riscă o suspendare drastică după un conflict cu un fan
19:48
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?” Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
„Hai, lasă-mă! Se ferește, a?”   Dialog aprins MM Stoica - Andrei Nicolescu: „Protestează grav de tot. N-are voie!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Top stiri
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Formula 1
17:56
Leclerc, accident violent la Monza FOTO: Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Citește mai mult
Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Superliga
16:23
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Citește mai mult
Muhar a semnat cu FCSB! EXCLUSIV. S-a încheiat telenovela cu CFR. Croatul va încasa o primă de instalare uriașă
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Stranieri
16:26
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
Citește mai mult
Mitriță are China la picioare FOTO. Românul a înscris încă un gol superb » Patru reușite în ultimele 2 meciuri!
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
B365
05.09
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic
Citește mai mult
FOTO | Mașini ale unor constructori circulă pe aleile din Parcul Kiseleff. „Nu este stradă și nici drum de șantier”, semnalează un grup civic

Echipe/Competiții

fcsb 132 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 36 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share