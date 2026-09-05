„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”

Mihai Stoica (61 de ani) și Florin Lovin (44 de ani) au avut o discuție aprinsă în privința situației de la FCSB.

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Oficialul clubului și fostul jucător s-au contrat în legătură cu antrenorul Marius Baciu, care nu a adus, momentan, rezultatele dorite la echipă.

Mihai Stoica: „Îmi pui mie capcane?!”

Aflat în studioul Prima Sport, Florin Lovin și-a expus nemulțumirile la adresa lui Marius Baciu, moment care l-a enervat pe Mihai Stoica, oficialul susținând că decizia de a aduce un antrenor fără experiență nu i-a aparținut lui.

Florin Lovin: Eu am spus-o public că nu cred că Baciu va reuși la FCSB, dar este o chestie subiectivă.

Eu am spus-o public că nu cred că Baciu va reuși la FCSB, dar este o chestie subiectivă. Mihai Stoica: Dar de Pintilii, care în viața lui nu antrenase pe nimeni, n-avea licență, n-avea niciun curs, nicio oră, niciun minut de antrenonar, ce ziceai?

Dar de Pintilii, care în viața lui nu antrenase pe nimeni, n-avea licență, n-avea niciun curs, nicio oră, niciun minut de antrenonar, ce ziceai? Florin Lovin: Eram subiectiv, am avut o relație cu el și îl știam ca om.

Eram subiectiv, am avut o relație cu el și îl știam ca om. Mihai Stoica: Nu se pun relațiile când evaluezi un antrenor.

Nu se pun relațiile când evaluezi un antrenor. Florin Lovin: Să zicem că eu lucrez la o companie și iese un post de director zonal. Se face o listă și se spune: „Bă, ăsta ce a făcut în ultimii 5 ani?”

Să zicem că eu lucrez la o companie și iese un post de director zonal. Se face o listă și se spune: „Bă, ăsta ce a făcut în ultimii 5 ani?” Mihai Stoica: Păi, directorul meu zonal, Pintilii, nu făcuse nimic în ultimii 5 ani. Asta încerc să spun. E loterie peste tot. Există antrenor care funcționează excepțional la niște echipe, iar la celelalte nu există.

Păi, directorul meu zonal, Pintilii, nu făcuse nimic în ultimii 5 ani. Asta încerc să spun. E loterie peste tot. Există antrenor care funcționează excepțional la niște echipe, iar la celelalte nu există. Florin Lovin: Da, dar Pintilii a demonstrat că se poate.

Da, dar Pintilii a demonstrat că se poate. Mihai Stoica : Ce să demonstreze? A demonstrat că am avut eu inspirația să-l pun antrenor. De ce nu s-a calificat echipa în play-off cu Pintilii și cu Charalambous?!

: Ce să demonstreze? A demonstrat că am avut eu inspirația să-l pun antrenor. De ce nu s-a calificat echipa în play-off cu Pintilii și cu Charalambous?! Florin Lovin: Pentru că deja trecuseră doi ani și probabil s-a ajuns la o saturație. Se poate și asta. A funcționat senzațional doi ani. Noi, din afară, vedem lucrurile total altfel. Este clar că le vedem altfel. Dar, eu consider că în momentul de față nu poți să ai un antrenor de nivelul lui Baciu cu asemenea jucători. Antrenorul Baciu care nu are experiență ca antrenor la niciun nivel...

Pentru că deja trecuseră doi ani și probabil s-a ajuns la o saturație. Se poate și asta. A funcționat senzațional doi ani. Noi, din afară, vedem lucrurile total altfel. Este clar că le vedem altfel. Dar, eu consider că în momentul de față nu poți să ai un antrenor de nivelul lui Baciu cu asemenea jucători. Antrenorul Baciu care nu are experiență ca antrenor la niciun nivel... Mihai Stoica: Și ce te aștepți să spun eu acum? Să dau în Baciu acum?! Eu am spus că așa cum FCSB angajează un fotbalist pentru că a avut evoluții foarte bune în mai multe locuri, normal, în opinia mea, trebuie și un antrenor să fi avut performanțe în alte locuri ca să vină aici. Dar, nu hotărăsc eu. Îmi pui mie capcane?!

Și ce te aștepți să spun eu acum? Să dau în Baciu acum?! Eu am spus că așa cum FCSB angajează un fotbalist pentru că a avut evoluții foarte bune în mai multe locuri, normal, în opinia mea, trebuie și un antrenor să fi avut performanțe în alte locuri ca să vină aici. Dar, nu hotărăsc eu. Îmi pui mie capcane?! Florin Lovin: Nu, n-are nicio treabă.

Nu, n-are nicio treabă. Mihai Stoica: Eu îți spun altfel. Există fotbaliști și antrenori care nu funcționează peste tot.

11 puncte a adunat FCSB în primele 7 etape din Liga 1, sub comanda lui Marius Baciu

Florin Lovin: „Baciu spune mereu aceleași lucruri, același discurs”

În continuarea aceleiași discuții, extrasă de gsp.ro, Lovin a susținut că tehnicianul nu este respectat de jucători, în timp ce Stoica l-a contrazis, oferind ca exemplu reacțiile jucătorilor după golurile marcate.

Florin Lovin: Părerea mea este că este păcat de ce s-a realizat, transferuri și tot. Eu n-am nicio treabă cu Baciu. Putea fi altul. A fost și Dinu Todoran, a fost Bogdan Andone, care era prietenul meu, n-are treabă. Eu vorbesc de faptul că, ca să funcționezi și să ai performanțe, chiar dacă vine un antrenor care acceptă condițiile de la FCSB, eu consider că poți să faci performanță și cu ce face domnul Gigi Becali. Poți să faci. Da, tu trebuie să antrenezi cei 25 de jucători să joace la fel, la același nivel.

Părerea mea este că este păcat de ce s-a realizat, transferuri și tot. Eu n-am nicio treabă cu Baciu. Putea fi altul. A fost și Dinu Todoran, a fost Bogdan Andone, care era prietenul meu, n-are treabă. Eu vorbesc de faptul că, ca să funcționezi și să ai performanțe, chiar dacă vine un antrenor care acceptă condițiile de la FCSB, eu consider că poți să faci performanță și cu ce face domnul Gigi Becali. Poți să faci. Da, tu trebuie să antrenezi cei 25 de jucători să joace la fel, la același nivel. Mihai Stoica: Situația asta a fost mereu aici. Câteodată a funcționat, câteodată nu. Cel mai ușor e să stai deoparte și să vorbești.

Situația asta a fost mereu aici. Câteodată a funcționat, câteodată nu. Cel mai ușor e să stai deoparte și să vorbești. Florin Lovin: Dar de ce a funcționat cu Pintilii și cu Charalambous? Pentru că erau oameni care au știut să creeze un grup, cu voi, cu conducerea, cu toată lumea. Știau să gestioneze această relație. Își făceau treaba, jucătorii îi iubeau, și de asta s-au realizat performanțele alea în Europa League, care nu cred că se vor mai repeta în următorii nu știu câți ani.

Dar de ce a funcționat cu Pintilii și cu Charalambous? Pentru că erau oameni care au știut să creeze un grup, cu voi, cu conducerea, cu toată lumea. Știau să gestioneze această relație. Își făceau treaba, jucătorii îi iubeau, și de asta s-au realizat performanțele alea în Europa League, care nu cred că se vor mai repeta în următorii nu știu câți ani. Mihai Stoica: Poate și pentru că era Olaru, poate și pentru că era Bîrligea. Poate! Tu știi ce faci? Tu îmi spui acum: „Bă, tu ești prea bun conducător!”. Pentru că eu l-am invitat ca antrenor pe Pintilii. Și pe Elias Charalambous. Înțelegi? Ce să fac?! Spune-mi și mie ce să fac.

Poate și pentru că era Olaru, poate și pentru că era Bîrligea. Poate! Tu știi ce faci? Tu îmi spui acum: „Bă, tu ești prea bun conducător!”. Pentru că eu l-am invitat ca antrenor pe Pintilii. Și pe Elias Charalambous. Înțelegi? Ce să fac?! Spune-mi și mie ce să fac. Florin Lovin: Nu înseamnă că Baciu trebuie dat afară acum. Poate se va schimba ca om. La un moment dat vorbeam cu Dică și îi spuneam: „Bă omule, ai fost la 6 echipe, trebuie să te mai și schimbi câteodată”. Pe Baciu, jucătorii nu-l respectă ca antrenor, așa pare din exterior.

Mihai Stoica: Cine, Tănase? Ai văzut meciul cu FC Argeș?

Nu înseamnă că Baciu trebuie dat afară acum. Poate se va schimba ca om. La un moment dat vorbeam cu Dică și îi spuneam: „Bă omule, ai fost la 6 echipe, trebuie să te mai și schimbi câteodată”. Pe Baciu, jucătorii nu-l respectă ca antrenor, așa pare din exterior. Cine, Tănase? Ai văzut meciul cu FC Argeș? Florin Lovin: Aproximativ, am văzut anumite faze.

Aproximativ, am văzut anumite faze. Mihai Stoica: Dacă nu-l vedeai aproximativ, vedeai reacția jucătorilor la golurile marcate.

Dacă nu-l vedeai aproximativ, vedeai reacția jucătorilor la golurile marcate. Florin Lovin: Asta mă macină. Mie mi se pare că Baciu spune mereu aceleași lucruri, același discurs.

Asta mă macină. Mie mi se pare că Baciu spune mereu aceleași lucruri, același discurs. Mihai Stoica: Florine, când au marcat s-au dus la el și l-au luat în brațe. Când a marcat Tavi Popescu și a eliminat FC Botoșani îl fugărea ca să-l ia în brațe. Tu spui niște chestii evidente. E clar că n-are experiență, dar nu spune că trebuie să-și schimbe comportamentul.

Florine, când au marcat s-au dus la el și l-au luat în brațe. Când a marcat Tavi Popescu și a eliminat FC Botoșani îl fugărea ca să-l ia în brațe. Tu spui niște chestii evidente. E clar că n-are experiență, dar nu spune că trebuie să-și schimbe comportamentul. Florin Lovin: Baciu ar trebui să vorbească indiviudal cu jucătorii.

Baciu ar trebui să vorbească indiviudal cu jucătorii. Mihai Stoica: Vezi, că tu nu știi. Eu știu. Și face astea.

Vezi, că tu nu știi. Eu știu. Și face astea. Florin Lovin: Atunci, dacă le face, înseamnă că s-a schimbat. Eu am renunțat la 20.000 de euro după două zile de antrenamente cu el. Am un istoric negativ.

Atunci, dacă le face, înseamnă că s-a schimbat. Eu am renunțat la 20.000 de euro după două zile de antrenamente cu el. Am un istoric negativ. Mihai Stoica: În momentul în care un antrenor nu poate să facă ce trebuie să facă, ce consideri tu cu experiența pe care o ai în calitate de conducător, iar eu, Slavă Domnului, experiență chiar am. Ori îl schimbi în comportament, ori îl schimbi de tot. Dar asta o face cineva care poate decide. Eu am spus foarte clar: Eu vreau antrenor străin. Eu consider că școala de antrenori din România acum, condusă de Burchel, este foarte slabă. Asta e părerea mea. Am zis: Vreau antrenor străin! N-a vrut Gigi antrenor străin. Asta nu înseamnă că dacă Gigi aduce un antrenor eu nu-i dau tot sprijinul meu și nu mă lupt pentru el până în pânzele albe.

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