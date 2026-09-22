Surpriză la Clairefontaine VIDEO + FOTO: Cum s-au îmbrăcat jucătorii din naționala Franței, după decizia lui Zidane +23 foto
Foto: captură Instagram/@equipedefrance
Campionate

Surpriză la Clairefontaine VIDEO + FOTO: Cum s-au îmbrăcat jucătorii din naționala Franței, după decizia lui Zidane

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 13:19
  • Jucătorii naționalei Franței s-au reunit, luni, la baza sportivă de la Clairefontaine, înainte de primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.
  • Cum au fost îmbrăcate starurile Franței, după decizia luată de selecționerul Zinedine Zidane (54 de ani), mai jos.
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Înainte de debutul pe banca naționalei, Zidane a impus mai multe reguli, printre care și interzicerea presei în apropierea bazei sportive, când jurnaliștii anunțau de la fața locului sosirea fotbaliștilor în cantonament.

Imaginile cu sosirea fotbaliștilor vor fi publicate exclusiv de Federația Franceză de Fotbal, exact ca în acest caz.

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VIDEO. Cum s-au îmbrăcat jucătorii Franței la reunirea de la Clairefontaine

De-a lungul ultimilor ani, sosirea fotbaliștilor la Clairefontaine devenise un adevărat eveniment mediatic. Jucătorii coborau din mașini în ținute extravagante, pozau în fața fotografilor, iar imaginile erau distribuite pe rețelele sociale.

Momentul, supranumit „covorul albastru” de presa franceză, genera milioane de vizualizări și numeroase discuții despre alegerile vestimentare ale internaționalilor.

Fotbaliștii francezi au ajuns luni la Clairefontaine, departe de camerele jurnaliștilor. Totuși, unii dintre ei au ales să poarte ținute care să atragă atenția.

Jules Kounde este unul din aceștia, fundașul Barcelonei fiind cunoscut pentru ținutele sale extravagante.

Jules Kounde, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance
Jules Kounde, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance

Galerie foto (23 imagini)

Michael Olise, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Guillaume Restes, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Ibrahima Konate, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Desire Doue, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Rayan Cherki, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance
+23 Foto
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Dacă Jules Kounde a fost în prim-plan, Lepaul, Da Cunha, Lacroix, Barcola și Dembele au ales să se îmbrace cât mai simplu, fără să poarte accesorii ieșite din comun sau culori stridente.

Ousmane Dembele, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance
Ousmane Dembele, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance

Galerie foto (23 imagini)

Michael Olise, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Guillaume Restes, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Ibrahima Konate, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Desire Doue, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Rayan Cherki, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance
+23 Foto
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Manu Kone și Ibrahima Konate, mijlocașul de la AS Roma, respectiv fundașul de la Real Madrid, și-au făcut apariția la Clairefontaine într-o ținută mai elegantă.

Ibrahima Konate, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance
Ibrahima Konate, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance

Galerie foto (23 imagini)

Michael Olise, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Guillaume Restes, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Ibrahima Konate, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Desire Doue, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance Rayan Cherki, la baza sportivă de la Clairefontaine. Foto: captură Instagram/equipedefrance
+23 Foto
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Lotul anunțat de Zinedine Zidane pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor:

  • Portari: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser
  • Fundași: Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahime Konate, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Dayot Upamecano
  • Mijlocași: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Kone, Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery
  • Atacanți: Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Desire Doue, Esteban Lepaul, Kylian Mbappe, Michael Olise

Franța va evolua în Grupa A1 din Liga Națiunilor 2026-2027, alături de Italia, Belgia și Turcia.

Programul Franței

  • 25 septembrie: Turcia - Franța (21:45)
  • 28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)
  • 2 octombrie: Franța - Italia (21:45)
  • 5 octombrie: Franța - Belgia (21:45)
  • 12 noiembrie: Italia - Franța (21:45)
  • 15 noiembrie: Franța - Turcia (21:45)

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