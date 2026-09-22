Îi mai recunoști? FOTO: Foștii jucători de la Arsenal,  apariție la un eveniment în Belarus » Au participat la o provocare
Foto: X/@Toni_Padilla
Diverse

Îi mai recunoști? FOTO: Foștii jucători de la Arsenal, apariție la un eveniment în Belarus » Au participat la o provocare

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 12:19
  • Aleksandr Hleb (45 de ani) și Andrey Arshavin (45 de ani), foști jucători importanți ai lui Arsenal, au avut o apariție publică în Belarus.
  • La ce eveniment au luat parte cei doi, mai jos, în articol.
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Aleksandr Hleb și Andrey Arshavin sunt cunoscuți de fanii fotbalului ca fiind unii dintre cei mai talentați jucători din istoria recentă a lui Arsenal, având evoluții importante în tricoul londonezilor.

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FOTO. Aleksandr Hleb și Andrey Arshavin, apariție în spațiul public

Aleksandr Hleb și Andrey Arshavin au fost fotografiați împreună în fața unui centru comercial din Belarus.

Arshavin, care a evoluat pentru Arsenal în perioada 2009 - 2013, a vizitat orașele Minsk și Grodno. A fost prezent, de asemenea, la un meci de campionat, acolo unde a dat autografe alături de Hleb, conform tribuna.com.

Cei doi au participat și la o provocare de schimb de haine la First National Trading House, un centru comercial recent deschis în Minsk.

Provocarea presupunea ca fiecare dintre cei doi foști fotbaliști să aleagă ținute cât mai ridicole pentru celălalt. Hleb a ajuns să poarte un trening albastru, cu însemnele Belarusului.

Arshavin a purtat o cămașă bleu, o vestă, pantaloni largi și ochelari.

Hleb și Arshavin, cariere impresionante

Aleksandr Hleb și-a început cariera în țara natală, în Belarus, la Dinamo Minsk. În vara anului 2000 a făcut pasul la Stuttgart și, după 5 ani petrecuți în Germania, a fost transferat de Arsenal.

A ajuns la Arsenal în perioada când Arsene Wenger era antrenor. Hleb a petrecut 3 ani pe Emirates și este cunoscut de fanii englezi ca fiind un jucător talentat, care a lăsat impresia că nu și-a atins pe deplin potențialul.

De-a lungul carierei sale, Hleb a mai evoluat pentru Barcelona, alături de care a cucerit și Liga Campionilor în 2009, Birmingham, Wolfsburg, BATE Borisov sau Genclerbirligi.

130 de meciuri
a jucat Aleksandr Hleb pentru Arsenal. A marcat 10 goluri și a livrat 21 de pase decisive

Andrey Arshavin și-a început cariera la Zenit, în Rusia. A ajuns la Arsenal în 2009 și a devenit celebru după ce a marcat 4 goluri într-un meci cu Liverpool, scor 4-4, de pe 21 aprilie 2009.

A părăsit gruparea londoneză în 2013, după ce a fost împrumutat în mai multe rânduri la Zenit. În cariera sa a mai jucat pentru Kairat Almaty și Kuban Krasnodar.

144 de meciuri
a jucat Andrey Arshavin pentru Arsenal. A marcat 31 de goluri și a oferit 45 de pase decisive

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