Perez, criză de nervi în lojă! Când șeful lui Real Madrid a aflat cine a mai fost invitat la VIP a amenințat că pleacă!

Florentino Perez (79 de ani), președintele clubului Real Madrid, a făcut o criză de nervi înaintea derby-ului cu Atletico Madrid, câștigat de echipa lui Diego Simeone, scor 2-1.

Din ce cauză a răbufnit șeful „galacticilor”, mai jos, în articol.

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Meciul din La Liga de duminică a fost unul plin de controverse.

Jose Mourinho, antrenorul de la Real Madrid, a contestat dur două decizii luate de arbitru și a susținut că Atletico ar fi trebuit să rămână în nouă jucători încă din prima repriză.

Florentino Perez, enervat de prezența lui Enrique Riquelme la meci

Enrique Riquelme a fost contracandidatul lui Florentino Perez pentru președinția clubului Real Madrid. Alegerile au avut loc în luna iunie, iar Perez a câștigat un nou mandat, până în 2030.

Jurnalistul spaniol Paco Gonzalez a dezvăluit în cadrul emisiunii „Tiempo de Juego” de la Cadena COPE că Florentino Perez a făcut un adevărat scandal înaintea meciului cu Atletico.

„Florentino Perez s-a enervat foarte tare pentru că Enrique Riquelme se afla în loja VIP de pe Metropolitano”, a precizat Gonzalez, citat de marca.com.

Și prezentatorul Juanma Castano a comentat acest subiect și a oferit mai multe detalii în emisiunea „El Partidazo” de la COPE:

„Florentino face un mare scandal și întreabă de ce se află Riquelme în lojă”.

Acesta a povestit că „la prânzul dintre conducerile celor două cluburi, înainte să înceapă meciul, Florentino Perez a aflat de la cineva că Enrique Riquelme a fost invitat în loja VIP.

Florentino s-a enervat foarte tare și a spus că, dacă se întâlnește cu el (n.r. - cu Riquelme) la un moment dat, va pleca din lojă. A fost calmat apoi și a rămas la meci… însă a făcut un mare scandal”, a precizat Juanma Castano.

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