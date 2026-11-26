Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei, a vorbit în podcastul GOLAZO.ro „Profu' de Sport” despre scurta perioadă în care a activat ca antrenor.

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Ex-goalkeeperul s-a aflat în trecut pe banca a două cluburi, pentru perioade foarte scurte de timp, unde a lucrat cu doi patroni dificili: Ioan Niculae și Gică Hagi.

Bogdan Stelea: „Nu înțeleg cum poți să fii așa disperat de a ieși în evidență”

Stelea a colaborat cu cei doi finanțatori la Astra, în 2012, respectiv la Viitorul Constanța, în 2014.

În scurta ta cariera de antrenor ai lucrat cu doi patroni dificili.

Agitați.

Agitați, da. Ioan Nicolae la Astra și Gică Hagi la Viitorul. (...)

Eu nu înțeleg oameni care au reușit să facă atât de mulți bani și controlau imperii, mă refer aici la domnul Nicolae, să ai încă frustrările astea și să fii disperat de a ieși în evidență prin lucruri pe care le faci și să fii în permanență înnebunit să mediatizezi tot ce faci tu la echipă, eu asta nu înțeleg. (...)

Poate au făcut niște bani mulți dintr-o industrie care nu le oferă această vizibilitate și atunci supapa numită fotbal este …

Da, dar tu poți să fii vizibil în momentul în care apari la interviuri și faci anumite chestii cu o anumită decență. Ce, crezi că, de exemplu, Florentino Perez nu e vizibil? E vizibil, dar l-ai auzit vreodată să critice sau să …

E o altă educație, o altă cultură și o altă statură a omului respectiv.

Ai văzut vreodată vreun patron din Spania sau din Italia care să concedieze în direct la televizor un antrenor? Nu. Despre asta e vorba.

Știi că vorbeam înainte de a intra în studioul de podcast și despre întrebarea asta: „De ce Gigi Becali e atât de vizibil?”. Și spuneam că, apropo de Florentino Perez, dacă Florentino Perez ar vrea să vorbească în fiecare seară la TV sau la emisiuni de analiză fotbalistică, eu sunt convins că spaniolii l-ar băga în direct. Pentru că vor să afle direct de la sursă: părerea lui, impactul pe care îl are în club, deciziile pe care le-ar lua. Dacă ar fi atât de volubil și atât de disperat să apară în fiecare zi, ziariștii nu l-ar refuza!

Dar n-are cum să fie volubil cu chestiile astea pentru că știe că nu face bine.

Asta spun: e o altă creștere, o altă cultură, o altă educație. Sunt crescuți altfel. Dar punctual, Nicolae cu ce te-a iritat?

(...) Mi s-a părut inadecvat faptul că m-a concediat într-o emisiune la televizor. (...)

Și al doilea patron agitat cu care ai lucrat e Gică Hagi.

(...) Eram într-un moment în care noi încercam să construim o echipă. Iar primul care ar fi trebuit să dea liniște și să creeze o anumită atmosferă cred că ar fi trebuit să fie el. Iar el încă (...), da, voia să gestioneze tot.

Deci el făcuse un pas în spate, pusese un antrenor - pe tine, dar în continuare venea și vorbea ca și când el era antrenorul. Făcând abstracție de faptul că tu ești acolo și-ți pierzi cumva din autoritate.

Vorbea și ca antrenor, vorbea și ca patron. Pentru că de față cu jucătorii critica tot ce se întâmplă, adică el critica și munca mea. (...) Sunt antrenori care pot să accepte lucrul ăsta. Eu nu am acceptat.

VIDEO. Bogdan Stelea, invitat la podcastul GOLAZO.ro Profu' de Sport

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