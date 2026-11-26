Edi Iordănescu (48 de ani) a susținut primul său antrenament la Watford, club cu care a semnat în urmă cu câteva zile.

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Fostul selecționer al naționalei a fost prezentat oficial miercuri și va avea parte de o provocare diferită de cele de până acum, Championship fiind unul dintre campionatele cele mai puternice ale Europei.

Edi Iordănescu a susținut primul antrenament la Watford

Clubul englez a transmis că tehnicianul român a condus primul antrenament alături de noii săi jucători și a publicat câteva imagini de la sesiunea de joi.

Fanii au reacționat din nou în comentarii, la fel ca la prezentarea oficială. Reacțiile au fost fie de susținere, fie sceptice, fie fără speranță din cauza conducerii, care a schimbat antrenori pe bandă rulantă în ultimii 14 ani.

Câteva dintre comentariile fanilor englezi de pe Facebook și Instagram:

„Arată bine în echipamentul de la Watford! Dar antrenamentele cu această echipă nu vor schimba prea multe, pentru că lotul nu are calitate, e foarte simplu”

„Mi-a plăcut foarte mult în filmele «Misiune imposibilă» (n.r. - trimitere către actorul Alec Baldwin, interpretul personajului Alan Hunley)”

„Oare poate vorbi engleză?”

„Cine va fi următorul antrenor al echipei după tipul ăsta?”

„Iordănescu vine în ajutor”

„Echipa nu-l va ajuta. Nu va mai sta mult pe aici… Dar îi urăm toate cele bune!”

Cine face parte din stafful lui Edi Iordănescu

Watford a anunțat că noul antrenor va fi însoțit de trei colaboratori: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Primul meci pe banca echipei pentru Edi Iordănescu va fi cel cu Derby County, sâmbătă, de la ora 17:00.

Watford se află pe locul 20 în al doilea eșalon englez, cu doar 15 puncte adunate după primele 17 etape, la trei puncte deasupra liniei roșii.

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