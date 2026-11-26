Printre episoadele mai puțin cunoscute ale carierei lui Dudu Georgescu se numără participarea, în 1976, la turneul internațional de la Paris, unde a jucat în selecționata Europei, alături de legende ale fotbalului mondial precum Kevin Keegan, Rob Rensenbrink sau Willem van Hanegem.

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Dudu Georgescu a murit în Canada, la 76 de ani, în circumstanțe care fac obiectul unei anchete a poliției din Toronto.

Dudu Georgescu a jucat în selecționata Europei la turneul internațional de la Paris din 1976

La fel ca mulți alți mari fotbaliști români din generația sa, fostul atacant al lui Dinamo ar fi putut avea o carieră internațională și o situație financiară mult mai bune dacă regimul comunist i-ar fi permis să se transfere la un club din Occident.

După ce a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977, Dudu Georgescu devenise unul dintre cei mai apreciați atacanți ai continentului.

Însă, sub regimul lui Nicolae Ceaușescu, fotbaliștii români nu aveau libertatea de a semna cu echipe profesioniste din Vest.

În locul unor transferuri care le-ar fi putut schimba cariera și viața, aveau doar ocazia de a participa la anumite acțiuni internaționale și de a împărți terenul cu nume de legendă ale fotbalului mondial.

Dudu Georgescu a fost coleg de echipă cu Keegan, Van Hanegem și Rensenbrink

O astfel de experiență a avut și Dudu Georgescu în iunie 1976, la Paris. Golgheterul lui Dinamo a fost convocat în selecționata Europei, pregătită de marele antrenor român Ștefan Kovacs.

Printre coechipierii săi s-au numărat Kevin Keegan, de la Liverpool, care avea să câștige de două ori Balonul de Aur, Billy Bremner, căpitanul lui Leeds United, și olandezii Willem van Hanegem (Feyenoord) și Rob Rensenbrink (Anderlecht), ambii vicecampioni mondiali în 1974.

Dudu Georgescu, titular în ambele meciuri

Turneul Internațional de la Paris s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie 1976 și a reunit patru formații: selecționata Europei, selecționata olimpică a Braziliei, Fluminense și Paris Saint-Germain.

Echipa europeană era pregătită de Ștefan Kovacs, antrenorul care cucerise două Cupe ale Campionilor Europeni cu Ajax Amsterdam și care tocmai fusese numit selecționerul României.

Dudu Georgescu a primit astfel ocazia de a evolua alături de mari staruri ale fotbalului mondial din acea epocă, printre care Kevin Keegan, Rob Rensenbrink, Willem van Hanegem, Wim Suurbier, Carlos Bianchi, Billy Bremner și Joe Jordan

Convocarea venea după primul său sezon în care câștigase Gheata de Aur, cu 33 de goluri marcate pentru Dinamo.

Dudu Georgescu a înscris în victoria cu selecționata olimpică a Braziliei

Primul meci al selecționatei Europei a fost împotriva reprezentativei olimpice a Braziliei, pe 22 iunie, pe „Parc des Princes” arhiplin. Dudu Georgescu a și marcat.

Sud-americanii, care se pregăteau pentru Jocurile Olimpice de la Montreal, au început mai bine și au înscris de două ori în prima jumătate de oră, prin Jarbas, în minutul 17, și Erivelto, în minutul 26.

Billy Bremner a redus diferența în minutul 40, iar în repriza secundă a venit și golul lui Dudu Georgescu. Atacantul român a egalat în minutul 64.

Selecționata Europei s-a impus cu 3-2, golul victoriei fiind marcat în minutul 86 de argentinianul Carlos Bianchi, pe atunci jucător la Stade de Reims.

Dudu Georgescu a demonstrat pe viu de ce era considerat unul dintre cei mai redutabili marcatori ai Europei. Atacantul român și-a etalat principala armă care l-a făcut celebru în „Ștefan cel Mare”: jocul aerian formidabil și detenta impresionantă.

Fotografiile de arhivă din acea partidă îl surprind pe Georgescu plutind pur și simplu deasupra fundașilor brazilieni, sub privirile lui Rob Rensenbrink.

Dudu Georgescu, surprins reluând mingea cu capul, în stilul său caracteristic, în partida cu selecționata olimpică a Braziliei (foto: Football Yesterday and Today)

Selecționata Europei: Petrovic (Steaua Roșie) - Suurbier (Ajax), Spiegler (Maccabi Netanya), Jordan (Leeds United), Van Hanegem (Feyenoord) - Spiegel (RC Strasbourg), Keegan (Liverpool), Bremner (Leeds United) - Dudu Georgescu (Dinamo București), Carlos Bianchi (Stade de Reims), Rensenbrink (Anderlecht).

Selecționata olimpică a Braziliei: Carlos - Rosemiro, Tecao, Edinho, Chico Fraga (Junior) - Alberto, Batista, Marinho - Jarbas, Erivelto, Santos (Julinho).

Dudu Georgescu a jucat împotriva lui Rivelino în finala de la Paris

Selecționata Europei a ajuns în finala turneului, unde a întâlnit-o pe Fluminense, una dintre cele mai puternice echipe braziliene ale anilor '70.

Din lotul formației făceau parte trei campioni mondiali cu Brazilia în 1970: Rivelino, legendarul căpitan Carlos Alberto Torres și Paulo Cesar.

Partida de pe „Parc des Princes” a fost urmărită de 50.000 de spectatori. Europenii au deschis scorul prin scoțianul Billy Bremner, după o acțiune la care au participat Wim van Hanegem, Jordan și Dudu Georgescu.

Fluminense a întors rezultatul prin Paulo Cesar, care a egalat în minutul 43. În repriza secundă, Doval a marcat în minutul 68, iar Carlos Alberto a transformat un penalty în minutul 71, stabilind scorul final, 3-1, și aducând trofeul formației braziliene.

Dudu Georgescu a fost titular și în finală, fiind înlocuit ulterior de francezul Didier Six.

Selecționata Europei: Petrovic - Suurbier, Pietro, De Felipe (Spiegler), Stepanovic – Acimovic, Bremner, Van Hanegem - Dudu Georgescu (Six), Jordan, Rensenbrink.

Petrovic - Suurbier, Pietro, De Felipe (Spiegler), Stepanovic – Acimovic, Bremner, Van Hanegem - Dudu Georgescu (Six), Jordan, Rensenbrink. Fluminense: Renato - Rubens Galaxie, Carlos Alberto, Miguel (Edval), Rodrigues Neto - Pintinho, Rivelino (Carlinhos), Dirceu - Luis Alberto, Doval, Paulo Cesar.

Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

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