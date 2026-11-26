Brighton - U Craiova 4-0. Eșec drastic pentru echipa lui Filipe Coelho, în etapa #4 din Conference League.

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Partida din Anglia a început rău pentru olteni încă din primele minute. Osman a deschis scorul după o serie de pase impecabile ale jucătorilor lui Brighton, unde defensiva Craiovei a fost depășită complet.

Singurul moment periculos al formației din Bănie a venit abia după 30 de minute, la șutul lui Baiaram din afara careului, respins cu dificultate de Steele.

Mingea a căzut însă tot în plasa oltenilor. De Cuyper a trimis un șut plasat perfect, din afara careului, iar gestul său tehnic l-a lăsat fără reacție pe Popescu.

În minutul 39, Screciu a văzut cartonașul roșu după o intrare imprudentă, cu talpa pe glezna adversarului.

Brighton - U Craiova 4-0 . Dezastru și în repriza secundă

Eliminarea lui Screciu a adus doar probleme în repriza secundă.

Brighton a dominat jocul complet și a mai lovit de două ori, în minutele 61 și 63, după două faze în care ritmul i-a depășit total pe elevii lui Coelho.

Scorul final a rămas 4-0, iar oltenii au bifat primul eșec în această fază a competiției.

Brighton - U Craiova 4-0

Au marcat: Osman (4, 63), De Cuyper (32), Kostoulas (61)

Final de meci.

Min. 90+2 - Galben pentru Bancu.

Min. 88 - Galben pentru Costinha și Romanchuk.

Min. 82 - Iese Băluță, intră Crețu.

Min. 76 - Iese Cicâldău, intră David Matei.

Min. 72 - Iese Lameira, intră Teles.

Min. 66 - Mora pătrunde în careu pe partea dreaptă, trimite un șut în forță, în mingea trece peste transversală.

Min. 63 - Gol Brighton! Osman primște o pasă pe flancul stâng, îl depășește ușor pe Mora, pătrunde în careu și îl învinge pe Popescu cu un șut plasat la colțul lung, la care portarul nu a avut reacție.

Min. 61 - Gol Brighton! Kostoulas apare perfect la capătul unei pase a lui Osman și finalizează cu un șut puternic la colțul scurt, fără speranțe pentru portarul oltenilor.

Min. 57 - Gross reia cu capul din câțiva metri, însă Laurențiu Popescu reține fără mari probleme.

Min. 54 - Galben pentru Ayari.

Min. 49 - Șansă imensă pentru Brighton. Popescu intervine din nou incredibil la șutul lui Gross.

Min. 46 - Hinshelwood trece pe lângă gol încă din prime secunde. Popescu scoate incredibil de sub transversală.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Dublă schimbare la Craiova: ies Baiaram și Elisor, intră Nsimba și Rus. Triplă schimbare și la Brighton: ies O'Riley, De Cuyper și Andres, intră Azeez, Costinha și Ayari.

Pauză în Anglia.

Min. 39 - Cartonaș roșu pentru Screciu! Arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR și l-a eliminat pe fundașul Craiovei după o intrare dură, cu talpa pe glezna lui O'Riley.

Min. 34 - Bancu trimite un șut dintr-un unghi dificil, însă portarul Steele reține fără mari probleme.

Min. 33 - Gol Brighton! De Cuyper trimite un șut plasat perfect, din afara careului, iar gestul său tehnic l-a lăsat fără reacție pe Popescu.

Min. 29 - Ocazie pentru Baiaram. Șutul atacantului de la marginea careului îl pune în dificultate pe Steele, care respinge cu greu mingea trimisă spre colțul lung.

Min. 27 - Brighton a trimis din nou balonul în poartă, însă arbitrul a semnalizat rapid o poziție de ofsaid.

Min. 19 - Osman trimite mult peste poartă de la marginea careului, la capătul unui atac prelungit al englezilor, pentru care defensiva Craiovei a făcut eforturi mari în blocarea acțiunilor.

Min. 4 - Gol Brighton! Osman deschide scorul, din fața porții, aflându-se la capătul unei superacțiuni a englezilor, care au desfăcut ușor apărarea oltenilor.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Brighton : Steele - Kadioglu, Svoboda, Strujk, De Cuyper - Gross, Chema Andres, Hinshelwood - O'Riley, Kostoulas, Osman

: Steele - Kadioglu, Svoboda, Strujk, De Cuyper - Gross, Chema Andres, Hinshelwood - O'Riley, Kostoulas, Osman Rezerve: Verbruggen, McGill - Dunk, Rutter, David, Costinha, Ayari, Azeez, Vušković, Nti, Ibrahim

Verbruggen, McGill - Dunk, Rutter, David, Costinha, Ayari, Azeez, Vušković, Nti, Ibrahim Antrenor: Fabian Hurzeler

Fabian Hurzeler U Craiova : Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Joao Lameira, Bancu - Cicâldău, Elisor, Baiaram

: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Joao Lameira, Bancu - Cicâldău, Elisor, Baiaram Rezerve : Maxim, Sava - Crețu, Nsimba, Etim, Heriberto Tavares, Samuel Teles, Rus, Băsceanu, Matei, Webster

: Maxim, Sava - Crețu, Nsimba, Etim, Heriberto Tavares, Samuel Teles, Rus, Băsceanu, Matei, Webster Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Stadion : Brighton & Hove Albion Stadium

: Brighton & Hove Albion Stadium Arbitru: Matthias Jöllenbeck, Asistenți: Robert Kempter, Dominik Schaal, VAR: Sascha Stegemann, AVAR: Katrin Rafalski (brigadă din Germania)

Craiova profită de faptul că Brighton evoluează pe teren propriu în albastru complet.

La „The King and Queen Brighton” a răsunat imnul campioanei:

Înaintea duelului direct, echipa antrenată de Filipe Coelho se află pe locul 8 în grupa principală din Conference League, cu 7 puncte. Brighton este pe poziția 5, cu același număr de puncte.

Cele 2.000 de bilete destinate fanilor Craiovei pentru meciul cu Brighton s-au epuizat în doar 20 de minute.

Cu 7 puncte adunate după primele 3 etape, oltenii lui Filipe Coelho sunt în grafic inclusiv pentru clasarea în primele 8 echipe, care ar asigura calificarea directă în optimile de finală.

În plus, pentru o clasare în primele 24 de echipe care merg în primăvara europeană, un singur punct ar asigura calificarea Craiovei în proporție de 99,9%.

Pentru această partidă, U Craiova nu se va putea baza pe atacantul Assad Al-Hamlawi, care s-a accidentat la echipa națională.

FOTO. U Craiova - Egnatia 2-0, ultimul meci jucat de olteni în Conference League

Filipe Coelho: „Avem și noi punctele noastre forte și venim cu ambiție”

„Este un meci extraordinar pentru noi, o mare provocare. Știm că întâlnim una dintre echipele de top ale lumii în acest moment. Am reușit să ajungem în acest punct prin prisma muncii noastre, nu prin noroc. Mâine seară trebuie să luptăm, să muncim și să demonstrăm tot ce avem mai bun pe teren.

Adversarul are multe absențe din cauza accidentărilor în ultima lună, dar chiar și așa a concurat la un nivel foarte înalt în Premier League și Conference League. Avem și noi punctele noastre forte și venim cu ambiție. Provocarea este să ne jucăm fotbalul așa cum ne place.

Sper și îmi doresc ca în anumite momente să putem ține de minge și să dominăm jocul. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, de echipă și de club că avem oportunitatea să concurăm aici”, a declarat Coelho la conferința de presă.

Antrenorul Universității Craiova crede în șansa echipei sale în fața unui adversar de calibru precum Brighton.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să fim noi înșine, să avem curaj și să ne facem jocul. Dacă venim aici doar cu gândul să ne apărăm încontinuu, nu avem nicio șansă.

Pentru mine există două lucruri: performanța și rezultatul. De regulă, când performăm bine pe teren, ne atingem și obiectivele. Am încredere totală în jucători”, a mai spus Coelho.

Fabian Hurzeler: „Nu trebuie să îi subestimăm, au un stil de joc modern”

Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, a avut doar cuvinte de laudă la adresa campioanei României, înaintea duelului direct.

„Când pierdem, totul e greșit, când câștigăm, totul e bine. Avem un nivel de intensitate ridicat pe care îl cer tuturor jucătorilor. Cel mai important meci e cu Craiova. E o echipă bună, au 7 puncte ca noi, sunt pe primul loc (n.r. - în Liga 1) și joacă un fotbal bun.

Nu ne stă gândul acum la Newcastle (n.r. - următorul meci din Premier League), ci la Craiova. E impresionant cum joacă Craiova, nu trebuie să îi subestimăm, au un stil de joc modern.

Ne așteptăm la un joc deschis. Joacă în 3 (n.r. - stoperi), cu 2 șesari (mijlocași defensivi). Extremele sunt foarte bune, atacantul e foarte bun. Sunt foarte buni și cu mingea la ei, și fără minge.

Nu există presiunea suporterilor. Sunt la curent cu numărul fanilor olteni, înțeleg că e aproape sold out stadionul cu totul. S-au vândut rapid cele 2.000 de bilete pentru Craiova. Cea mai bună echipă să câștige”, a declarat Fabian Hurzeler, conform fanatik.ro.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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