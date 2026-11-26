Jucătorii și întreg staff-ul lui Beșiktaș au trecut prin momente de groază în timpul zborului spre Batumi, din Georgia, pentru meciul cu Hapoel Beer-Sheva din Europa League.

Avionul care transporta echipa turcă nu a putut ateriza în Georgia din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

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Deși Beșiktaș trebuia să dispute acest meci pe teren propriu, duelul cu Hapoel Beer-Sheva a fost mutat la Batumi din motive de siguranță, pe fondul tensiunilor politice din Istanbul legate de conflictul dintre Israel și Palestina.

Delegația clubului Beșiktaș a trecut prin momente de groază în timpul zborului

Aeronava a fost lovită de fulger în timpul zborului și a trecut prin turbulențe severe, anunță thesun.co.uk.

Avionul care transporta echipa nu a primit aprobarea de a ateriza în Georgia din cauza condițiilor meteo, acesta fiind nevoit să se întoarcă la Rize, în Turcia.

De acolo, delegația lui Beșiktaș a mers cu autocarul spre Batumi. Distanța dintre cele două orașe este de aproximativ 130 de kilometri, iar călătoria durează în jur de două ore.

Oficialii lui Beșiktaș au declarat că un fulger a lovit avionul care transporta delegația clubului și că au avut parte de turbulențe severe. A fost un zbor foarte dificil. Postul de televiziune turc TRT Sport

Clubul a emis ulterior un comunicat în care a transmis că-și va continua drumul cu autocarul.

„Avionul care transporta delegația noastră spre Batumi, Georgia, pentru meciul din UEFA Europa League împotriva echipei Hapoel Beer-Sheva, a aterizat la Rize din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din Batumi. Delegația noastră se va deplasa la Batumi pe cale rutieră”, a transmis Beșiktaș.

ℹ️ UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer-Sheva maçı için Gürcistan'ın Batum kentine gitmekte olan kafilemizi taşıyan uçak, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniye Rize'ye iniş yapmıştır. Kafilemiz, karayoluyla Batum’a gidecektir. https://t.co/nldHGhFoqp — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 25, 2026

Conducerea lui Beșiktaș, despre incidentele din timpul zborului: „Am intrat în panică”

Onder Ozen (57 de ani), directorul lui Beșiktaș, a vorbit despre momentele teribile din timpul zborului spre Batumi.

„Pilotul avionului a luat o decizie foarte înțeleaptă și a renunțat la aterizare în ultimul moment. Am evitat un mare pericol. Am avut parte de o călătorie de aproximativ opt ore.

În mod normal, acesta este un meci pe teren propriu. Este adevărat că timpul de odihnă este foarte limitat. Mai mult, jucăm în deplasare și am avut un drum plin de peripeții.

Când mă uit la echipa lui Beșiktaș, văd niște eroi, nu oameni lipsiți de voință care își caută scuze. Nu se vor ascunde în spatele scuzelor. Vor încerca să își facă treaba și o vor face. Credem asta. Avem încredere în toți. Ne-a fost frică în avion. Credeam că nu mi-e teamă de zbor, dar m-am speriat și eu. Cu toții avem oameni dragi acasă.

Au fost turbulențe foarte puternice. Au durat mult, iar unii dintre noi am intrat în panică. Toată lumea s-a speriat, e firesc. Nu am mai trecut niciodată printr-o asemenea situație”, a declarat Onder Ozen, conform en.haberler.com.

Tensiuni ridicate înainte de meci

Tensiunile au fost ridicate în Istanbul înainte de partida dintre Beșiktaș și Hapoel Beer-Sheva. Autoritățile din Turcia au invocat motive de securitate în ceea ce privește găzduirea unei echipe israeliene în oraș.

Astfel, meciul din etapa 5 din faza principală a Europa League a fost mutat în Georgia. Decizia a venit după mai multe proteste desfășurate în Istanbul, prin care cetățenii turci și-au exprimat opoziția față de regimul israelian în contextul conflictului din Gaza.

UEFA a anunțat de lună trecută că meciul nu se va desfășura pe stadionul Tupraș din Istanbul.

„UEFA a fost informată de către autoritățile turce că, din motive de siguranță și securitate, meciul din etapa a 5-a a fazei ligii UEFA Europa League dintre Beşiktaş și Hapoel Beer-Sheva nu poate fi găzduit la Istanbul.

În urma consultărilor cu părțile implicate, partida se va disputa pe Batumi Stadium din Batumi, Georgia, joi, 26 noiembrie, cu spectatori. Ora de începere rămâne neschimbată, 18:45 (n.r. - ora locală)”, a transmis forul european.

Înaintea meciului cu Hapoel Beer-Sheva, Beșiktaș se află pe locul 8 în grupa principală din Europa League, cu 7 puncte acumulate după 4 partide.

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