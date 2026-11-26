Cristian Chivu, 46 de ani, a reușit o nouă victorie în Champions League pe banca lui Inter Milano, împotriva celor de la Stuttgart, scor 2-0.

Meciul a fost unul extrem de disputat, italienii suferind în prima parte a partidei, dar mutările tactice ale lui Chivu au schimbat raportul de forțe.

Thuram și Pio Esposito au fost determinanți în triumful lui Inter, chiar dacă golul doi a venit din piciorul lui Lautaro Martinez. Toate detaliile în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Victoria lui Inter Milano, scor 2-0 cu VfB Stuttgart pe San Siro, în etapa a 5-a a Ligii Campionilor, nu a fost o demonstrație de posesie fluidă și spectaculoasă, ci o lecție de pragmatism și ajustare tactică „din mers”.

Chivu ajustează și schimbă fața meciului

În fața unei echipe germane agresive, cu o prezență fizică deosebită și foarte bine organizate tactic de Sebastian Hoeneß, Cristi Chivu a trebuit să rezolve o problemă evidentă de construcție, mai ales în prima repriză.

1. Inter a încercat să construiască metodic, din apropierea propriului careu, cu Sucic în rol de dirijor, dar presingul avansat și agresiv al nemților le-a pus mari probleme.

Asta și pentru că cei doi atacanți ai italienilor, Pio Esposito și Thuram au jucat pe aceeași linie, anulând posibilitatea unor pase în profunzime.

În plus, linia defensivă germană și-a menținut astfel omogenitatea, blocând culoarele de pasare progresivă pentru mijlocașii italieni.

2. După primele 15-20 de minute de construcție haotică, Chivu a schimbat registrul tactic. Le-a cerut celor doi atacanți ai săi să „coboare”, să se arate mai mult la joc, să primească pase cu adversar în spate. Iar asta a dus la crearea de spații în defensiva germană, pentru că linia lor defensivă a început să sufere fisuri.

Prima ocazie reală a lui Inter a apărut abia în momentul în care echipa a ocolit aglomerația din zona centrală, mingea a ajuns la Pio Esposito care i-a pasat în adâncime lui Djed Spence. Englezul a scăpat singur cu portarul Dennis Seimen, dar a ratat finalizarea.

Știam ce intensitate aduc nemții în primele minute, calitatea și combinațiile lor care îți pot face rău dacă nu ești organizat. Ne-am descurcat foarte bine la toate capitolele: în a le absorbi intensitatea în primele 20 de minute, în a apăra careul la centrările lor și în a gestiona presiunea. Cristian Chivu, antrenor Inter

3. Structura ofensivă aleasă de Chivu a dictat și organizarea defensivă a lui Inter. Cu doi atacanți masivi, puternici, ambii având peste 1,90m, dar fără o mobilitate suficientă pentru a închide rapid unghiurile pe toată lățimea terenului, Inter nu a putut face un presing foarte avansat. O astfel de abordare ar fi fost ușor de depășit de construcția rapidă a lui Stuttgart.

În schimb, Chivu a ales să coboare echipa într-un bloc median-jos compact, în propria jumătate. Micșorând spațiile dintre linii, Inter a creat o densitate excelentă în zona centrală și a recuperat mingea mult mai ușor. Dezavantajul? După recuperare, distanța până la poarta adversă era mult mai mare, iar tranzițiile durau mai mult.

4. Chivu, pe lângă faptul că le-a cerut atacanților săi să vină mai mult în sprijinul liniei mediane, le-a trasat acestora și sarcina de a se demarca în zonele laterale ale terenului.

În minutul 29, Pio Esposito a coborât până la centrul terenului, i-a pasat lui Thuram, care a preluat și a filtrat o minge pentru Mkhitaryan, armeanul ratând însă de puțin preluarea într-o poziție ideală.

Dar, mai important decât această fază a fost faptul că Stuttgart, pe fondul efortului fizic depus și al faptului că Inter reușea tot mai des să depășească prima linie de presing, a coborât linia de întâmpinare la aproximativ 34-35 de metri de propria poartă (n.r. - conform raportului de joc de pe site-ul UEFA).

30 de minute fără șut spre poarta lui Inter au petrecut jucătorii de la Stuttgart

Dimarco, esențial în jocul lui Inter

5. În repriza a doua, Cristi Chivu a schimbat și mai evident registrul tactic și a speculat la maximum profilul fizic al vârfurilor sale. Inter a renunțat la construcția riscantă din propria treime și a început să paseze mult mai direct pe cei doi atacanți centrali.

Puternici în duelurile unu-contra-unu, aceștia au reușit să preia cu adversarul în spate și să redubleze rapid pasele pentru jucătorii veniți cu fața la joc, permițând echipei să iasă mult mai curat din defensivă.

6. Accidentarea lui Bastoni a fost o „binecuvântare deghizată” pentru Inter. Avându-i, până în acel moment, pe Carlos Augusto și Spence pe benzile terenului, doi jucători fără abilități tehnice deosebite, italienii nu au prea pus probleme ofensive în acele părți de gazon. Sigur, în afară de marea ocazie a englezului din prima repriză.



Însă în minutul 41 a intrat Dimarco în locul lui Bastoni, iar C. Augusto a fost tras ca fundaș central stânga. Federico a fost decisiv la ambele goluri ale echipei sale. Dimarco a forțat penalty-ul din minutul 57 (centrare în mâna lui Vagnoman) și a dat pasa decisivă din minutul 74. Practic, o schimbare forțată a deblocat unghiurile de pasare din treimea adversă.

3 șuturi spre poartă a trimis, în doar 21 de minute, Lautaro Martinez

7. Thuram a fost cel care a ieșit mai mult la primit mingea în zonele laterale ale terenului, asumându-și mai multe încercări de a trece prin dribling de adversar. Francezul a atins de 38 de ori balonul, fiind deposedat de șase ori de germani.

Pio Esposito, un atacant pur sânge de careu, a atins mingea de doar 30 de ori, deși a ajucat cu 17 minute mai mult decât Marcus, dar nu a fost deposedat niciodată.

8. Titularul din atacul Italiei nici nu a trebuit să atingă mingea la golul de 2-0 al Interului, marcat de Lautaro Martinez. Tot pe același principiu, de pivot, Pio Esposito s-a îndreptat către mingea pasată de Dimarco, dar a făcut o fentă din corp și a lăsat-o să treacă, iar argentinianul a preluat-o și a șutat imparabil.

A treia victorie consecutivă pentru Inter în actualul sezon al Ligii Campionilor.

Mi-a plăcut totul la echipă în această seară: mentalitatea, organizarea, intensitatea și faptul că am acceptat dificultățile care vin la pachet cu meciurile de Liga Campionilor — cum ar fi să știi că nu poți domina de la început până la final. Cristian Chivu, antrenor Inter

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport