Inter - Stuttgart 2-0. Cristi Chivu (46 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a analizat jocul echipei sale din etapa #5 a fazei principale a Ligii Campionilor.

În ciuda victoriei obținute, antrenorul român insistă pe ideea că mai sunt lucruri de îmbunătățit la echipa sa.

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Petar Sucic, din penalty (min. 57), și Lautaro Martinez (min. 74) au fost marcatorii care au adus cea de-a treia victorie consecutivă a lui Inter în Liga Campionilor.

Inter - Stuttgart 2-0 . Cristi Chivu: „Poate nu a fost cea mai bună evoluție”

La finalul partidei de miercuri seară, Cristi Chivu a recunoscut că jocul lui Inter putea arăta mai bine, în special după remiza dramatică cu Atalanta, scor 4-4, din etapa trecută din Serie A.

„Mai sunt multe de îmbunătățit, în fiecare capitol, dar aceasta este meseria noastră. Moștenirea noastră. Trebuie să ne mulțumim pe noi înșine, și nu numai.

În ciuda dificultăților, având în vedere calitatea adversarului, am rămas calmi și am arătat calitate în unele faze, ceea ce ne-a permis să ne creăm ocazii. Am păstrat posesia pe tot parcursul jocului.

Suntem fericiți pentru victorie și pentru evoluție. Poate nu a fost cea mai bună din istorie, dar fotbalul este despre momente și trebuie să încerci să aduci punctele acasă”, a declarat Cristi Chivu, conform gazzetta.it.

Antrenorul lui Inter a vorbit mai apoi despre atacanții apți din lot, punând accent pe Lautaro Martinez, care a revenit de curând după o accidentare.

„Credeam că o să mă întrebați dacă ne lipsește un al cincilea atacant… În momentul de față am trei, toți foarte buni: Lautaro, după scurta sa apariție de la Bergamo, a mai adunat câteva minute.

Din punct de vedere mental, golul este o gură de oxigen pentru încrederea unui atacant, chiar dacă el nu avea nevoie de așa ceva.

Sunt mulțumit și de Pio (Esposito) și Marcus (Thuram) pentru ceea ce au arătat pe teren. Sper să se mențină la acest nivel. Trebuie să avem mare grijă de condiția lor fizică. Sunt foarte multe meciuri și avem nevoie de ei. Sperăm să revină curând și Bonny”, a mai spus Chivu.

Golul lui Lautaro? Frumusețe, calitate, are de toate. Dar vorbim despre jucători de top. Lautaro a făcut pe toată lumea fericită: banca de rezerve, suporterii și chiar și fundașii și mijlocașii. Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „ Ne-am păstrat calmul pe tot parcursul partidei”

Cristi Chivu a comentat apoi jocul echipei sale împotriva lui Stuttgart.

„Știam intensitatea pe care o aduce Stuttgart în primele minute, calitatea și combinațiile care te pot pune în dificultate dacă nu ești organizat.

Ne-am descurcat bine, am rămas calmi, am încercat să nu fim frustrați și să dăm dovadă de curaj. Am încheiat prima repriză în ofensivă, le-am egalat intensitatea și ne-am păstrat calmul pe tot parcursul partidei”.

Acum, însă, atenția noastră principală se îndreaptă către Genoa. Ne vom gândi la Dortmund mai târziu (n.r. - următorul meci din Liga Campionilor). Trebuie să o luăm meci cu meci pentru a ne îndeplini obiectivele. Echipa nu face o dramă atunci când pierde și nici nu se îmbată cu apă rece când câștigă. Cristi Chivu, antrenor Inter

Pentru Inter urmează „dubla” cu Genoa. Primul duel direct va fi sâmbătă, de la ora 21:45, în Serie A, iar al doilea va fi marți, 1 decembrie, în optimile Cupei Italiei.

În urma victoriei obținute miercuri, Inter se află pe locul 12 în grupa principală din Liga Campionilor, cu 9 puncte acumulate după 5 etape.

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