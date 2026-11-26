- Bogdan Stelea, la Profu' de Sport!
- Cel mai selecționat portar din istoria României a vorbit la podcastul GOLAZO.ro despre momente sensibile din carieră și a dezvăluit aspecte neștiute
Bogdan Stelea, la Profu' de Sport Cel mai selecționat portar din istoria României, povești spectaculoase la podcastul GOLAZO.ro
Știri ultima orăRomânia U17 - Camerun u17 3-1 Victorie amară pentru „tricolori”, care spun adio MondialuluiN-a nimerit niciun penalty Selecționerul României U17 a folosit de trei ori cartonașul mov la CM. VAR nu i-a confirmat nicio reclamațieIanis Hagi, ce gol! A marcat direct din lovitură liberă: gestul făcut după reușită„Și Quaresma ar fi invidios” VIDEO+FOTO Reușită excepțională în Superliga: Doru Andrei marchează un gol spectaculos!Mai multe știri de ultimă oră
18:01
România U17 - Camerun u17 3-1 Victorie amară pentru „tricolori”, care spun adio Mondialului
19:34
N-a nimerit niciun penalty Selecționerul României U17 a folosit de trei ori cartonașul mov la CM. VAR nu i-a confirmat nicio reclamație
19:24
Ianis Hagi, ce gol! A marcat direct din lovitură liberă: gestul făcut după reușită
18:56
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