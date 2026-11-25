- Etapa #5 din faza principală a Ligii Campionilor a ajuns la final.
- Interul lui Cristi Chivu s-a impus pe teren propriu, 2-0 cu Stuttgart, obținând a treia victorie consecutivă.
Campioana Europei, PSG, a făcut primul pas greșit în acest sezon al Ligii, 2-2 cu AS Roma, în timp ce Bayern a pierdut în mod surprinzător la Lille, scor 1-2, având emoții în privința clasării în top 8.
Formația lui Cristi Chivu a trecut de Stuttgart și ajunge la 9 puncte, ducând o luptă strânsă pentru calificarea directă în optimi.
Sabah Baku - Barcelona 1-4
- Au marcat: Mickels (63) / Gordon (31, 51), Adeyemi (55), Jesus (60)
Slavia Praga - Villarreal 0-1
- Au marcat: Buchanan (62)
PSG - AS Roma 2-2
- Au marcat: Zabarnyi (31), Dembele (62 pen.) / Hermoso (5), Malen (78)
Inter - Stuttgart 2-0
- Au marcat: Sucic (57 pen.), Lautaro Martinez (74)
Atletico Madrid - Viking 2-0
- Au marcat: Sorloth (19), Alvarez (24)
Club Brugge - Liverpool 0-3
- Au marcat: Isak (13, 82), Wirtz (79)
Lille - Bayern 2-1
- Au marcat: Ueda (62), Pavlovic (65 autogol) / Upamecano (15)
Shakhtar - Fenerbahce 0-1
- Au marcat: Muriqi (56)
Sporting - Manchester United 2-2
- Au marcat: Suarez (33 pen., 80) / Fernandes (48 pen., 50)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Real Madrid
|5
|15
|2
|PSG
|5
|13
|3
|Como
|5
|12
|4
|Barcelona
|5
|12
|5
|Liverpool
|5
|12
|6
|Betis
|5
|12
|7
|Arsenal
|5
|11
|8
|Manchester City
|5
|10
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Sporting
|5
|10
|10
|Borussia Dortmund
|5
|10
|11
|Aston Villa
|5
|9
|12
|Inter
|5
|9
|13
|Club Brugge
|5
|9
|14
|Galatasaray
|5
|9
|15
|Bayern
|5
|8
|16
|Fenerbahce
|5
|8
|17
|Stuttgart
|5
|7
|18
|Atletico
|5
|7
|19
|Manchester United
|5
|7
|20
|Bodo/Glimt
|5
|7
|21
|LASK Linz
|5
|6
|22
|Porto
|5
|6
|23
|Leipzig
|5
|6
|24
|Villarreal
|5
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|AS Roma
|5
|5
|26
|Shakhtar
|5
|4
|27
|Viking
|5
|4
|28
|Napoli
|5
|4
|29
|Lille
|5
|4
|30
|PSV
|5
|4
|31
|AEK Atena
|5
|3
|32
|Feyenoord
|5
|3
|33
|Sabah
|5
|3
|34
|Lens
|5
|3
|35
|Slavia Praga
|5
|1
|36
|Slovan Bratislava
|5
|0