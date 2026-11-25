Etapa #5 din faza principală a Ligii Campionilor a ajuns la final.

Interul lui Cristi Chivu s-a impus pe teren propriu, 2-0 cu Stuttgart, obținând a treia victorie consecutivă.

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Campioana Europei, PSG, a făcut primul pas greșit în acest sezon al Ligii, 2-2 cu AS Roma, în timp ce Bayern a pierdut în mod surprinzător la Lille, scor 1-2, având emoții în privința clasării în top 8.

Formația lui Cristi Chivu a trecut de Stuttgart și ajunge la 9 puncte, ducând o luptă strânsă pentru calificarea directă în optimi.

Sabah Baku - Barcelona 1-4

Au marcat: Mickels (63) / Gordon (31, 51), Adeyemi (55), Jesus (60)

Slavia Praga - Villarreal 0-1

Au marcat: Buchanan (62)

PSG - AS Roma 2-2

Au marcat: Zabarnyi (31), Dembele (62 pen.) / Hermoso (5), Malen (78)

Inter - Stuttgart 2-0

Au marcat: Sucic (57 pen.), Lautaro Martinez (74)

Atletico Madrid - Viking 2-0

Au marcat: Sorloth (19), Alvarez (24)

Club Brugge - Liverpool 0-3

Au marcat: Isak (13, 82), Wirtz (79)

Lille - Bayern 2-1

Au marcat: Ueda (62), Pavlovic (65 autogol) / Upamecano (15)

Shakhtar - Fenerbahce 0-1

Au marcat: Muriqi (56)

Sporting - Manchester United 2-2

Au marcat: Suarez (33 pen., 80) / Fernandes (48 pen., 50)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Real Madrid 5 15 2 PSG 5 13 3 Como 5 12 4 Barcelona 5 12 5 Liverpool 5 12 6 Betis 5 12 7 Arsenal 5 11 8 Manchester City 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Sporting 5 10 10 Borussia Dortmund 5 10 11 Aston Villa 5 9 12 Inter 5 9 13 Club Brugge 5 9 14 Galatasaray 5 9 15 Bayern 5 8 16 Fenerbahce 5 8 17 Stuttgart 5 7 18 Atletico 5 7 19 Manchester United 5 7 20 Bodo/Glimt 5 7 21 LASK Linz 5 6 22 Porto 5 6 23 Leipzig 5 6 24 Villarreal 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 AS Roma 5 5 26 Shakhtar 5 4 27 Viking 5 4 28 Napoli 5 4 29 Lille 5 4 30 PSV 5 4 31 AEK Atena 5 3 32 Feyenoord 5 3 33 Sabah 5 3 34 Lens 5 3 35 Slavia Praga 5 1 36 Slovan Bratislava 5 0

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