Continuă dialogul amuzant, de la distanță, dintre Basarab Panduru și Ricardo Sousa. Tema: pronosticurile pe care Panduru le oferă la Prima Sport, pentru meciurile Petrolului

Cei doi au fost colegi la FC Porto la finalul anilor ‘90

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Unul dintre antrenorii cu mare impact în fotbalul românesc, imediat după ce a debutat, dă dovadă și de un mare simț al umorului și nu evită să deschidă dialoguri amuzante atunci când are ocazia.

E vorba despre Ricardo Sousa, portughezul care face minuni la Petrolul. Echipa e pe locul 4, cu 9 victorii în 16 etape și la doar 3-4 puncte de Dinamo și Rapid, care sunt pe podium, în spatele Universității Craiova.

Recent, într-un interviu pe care l-a acordat pentru gsp.ro, Ricardo Sousa a fost întrebat despre Basarab Nică Panduru, cu care a fost coechipier la finalul anilor 90 la FC Porto.

Ce a răspuns lusitanul? “Am văzut că uneori Nică spune lucruri frumoase despre mine la televizor și apreciez asta. Este normal să fie si critic, își face meseria, trebuie să fie direct și să-și urmeze ideile.

Un singur lucru nu-mi place la el: de fiecare dată când dă pronosticuri, înaintea meciurilor noastre, spune că vom pierde sau că nu vom câștiga! Iar noi îi demonstrăm aproape de fiecare dată că putem face lucruri bune și lucruri diferite”, a spus Sousa.

Portughezul face trimitere la scorurile pe care Panduru le pune, ca previziuni, într-o rubrică pe care o are în emisiunea Superliga Show, la Prima Sport, unde e expert de foarte mulți ani.

În emisiunea respectivă, la care moderator e Dan Udrea, redactorul-șef adjunct GOLAZO.ro, mai sunt invitați permanenți comentatorul Bogdan Cosmescu și fostul arbitru internațional Constantin Zotta.

Cei 4 sunt participanți într-un concurs amical de pronosticuri pe meciurile din Liga 1 și, câteodată, dau scoruri și pentru meciurile echipelor noastre din cupele europene sau ale naționalei.

Meciurile Petrolului din acest sezon la care Panduru a făcut previziuni

MECI / SCOR FINAL PRONOSTIC PANDURU

Meci Scor final Pronostic Panduru Craiova – Petrolul 4-0 1-0 Petrolul – Oțelul 1-0 1-2 Voluntari – Petrolul 1-2 1-0 Petrolul – Rapid 0-2 0-1 U Cluj – Petrolul 2-3 1-0 FCSB – Petrolul 2-2 1-2 Petrolul – Csikszereda 2-0 1-0 Petrolul – Sepsi 1-1 1-1 Botoșani – Petrolul 1-3 1-0 Petrolul – CFR Cluj 1-1 1-1 UTA – Petrolul 0-1 1-1 Dinamo – Petrolul 0-1 2-1

După declarațiile lui Sousa, Panduru a oferit pronosticuri pentru meciurile din etapa care va începe vineri. Înainte de de a pronostica la Petrolul - FC Argeș, i-a răspuns amical fostului său coleg de la Porto:

“Aoleu, acum mi-e frică să mai pun. După ce m-a certat Ricardo Sousa, de frică trebuie să pun”, a spus Panduru râzând, după care a zis: 1-1.

Sousa s-a referit la acest lucru astăzi, în conferința de presă. Portughezul a continuat pe același ton amuzant: “El nu mizează niciodată pe victoria Petrolului, nu știu de ce, dar când ne vom întâlni, o să avem o discuție mai dură. În plus, după meciul cu Argeș sper să vorbim și să-i transmit: Prietene, iarăși ai greșit!”

În cele 13 previziuni de scor pe care le-a făcut până acum, Panduru a indicat doar de două ori că Petrolul va câștiga: cu Csikszereda și cu FCSB, însă doar la meciul cu ciucanii i-a ieșit!

Totuși, în clasamentul pe puncte al concursului emisiunii respective, de la Prima Sport, Panduru e pe primul loc, având un punct peste Constantin Zotta. Cum se punctează: 5 puncte scor corect, 3 puncte diferența de scor indicată și 2 puncte semnul!

Ce pronosticuri a pus Panduru în etapa a 17-a a Superligii:

MECIURI / SCOR FINAL

Meci Scor final U Cluj – Sepsi 1-0 Petrolul – Argeș 1-1 Voluntari – CFR 1-2 Corvinul – Farul 1-1 FCSB – Csikszereda 3-0 Oțelul – UTA 1-1 Rapid – Botoșani 2-1 Craiova – Dinamo 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport