Scandal uriaș la CFR Cluj! Șeful academiei ardelenilor a încercat să-l transfere pe unul dintre cei mai talentați juniori din Gruia la Inter Milano, fără înștiințarea clubului.

Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a aflat și a luat măsuri drastice.

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Este vorba de atacantul Ianis Vasile Puți (15 ani), care a devenit campion național cu CFR la categoria U15, în Liga Elitelor.

Acesta a înscris 26 de goluri pentru CFR Cluj în sezonul trecut, reușind inclusiv un hattrick în finala disputată cu FCSB.

Șeful academiei de la CFR a încercat să vândă un jucător fără permisiunea clubului

Daniel Huza, fost jucător în Liga 1 la Jiul Petroșani sau Farul și actual director al Departamentului de Dezvoltare a Centrului de Copii și Juniori de la CFR, a fost protagonistul acestui scandal de proporții de la club.

Huza l-ar fi dus pe Ianis Vasile Puți să dea probe de joc la academia lui Inter Milano fără înștiințarea clubului din Gruia, anunță cluj24.ro.

În plus, tânărul atacant ar fi jucat cu un nume fals. Pe foaia de joc, în loc de Ianis Vasile Puți a apărut numele „Janis Vasile Rădoi”.

Ianis Puți FOTO Sport Pictures

Ioan Varga a luat măsuri imediat: „De la 1 ianuarie e out!”

Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a declarat că Daniel Huza va părăsi clubul la începutul anului viitor și că nu tolerează astfel de situații.

„Nu vreau să dau foarte multe declarații pe acest subiect, mie nu-mi plac țigănelile și scandalurile. A plecat fără știința noastră, dar am lămurit-o cu cel care l-a dus.

Nu-i normal să se întâmple astfel de lucruri, iar astea se penalizează. De la 1 ianuarie e out! Eu sunt plecat, am treburile mele, nu mai pot sta numai după fotbal.

Când mi-am rezolvat treburile, vin acasă și curățăm tot”, a declarat Ioan Varga, conform sursei citate.

În urmă cu două zile, Ianis Puți a marcat golul victoriei pentru echipa U17 a celor de la CFR Cluj, în meciul cu Viitorul Cluj, încheiat 1-0, în etapa #5 din play-off-ul Ligii Elitelor.

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