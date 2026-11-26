Hapoel Beer Sheva și Juventus se vor înfrunta pe stadionul Giulești, pe 10 decembrie, de la ora 19:45, în etapa #6 din Europa League.

Suporterii care vor să o vadă pe multipla campioană a Italiei la București trebuie să scoată din buzunar sume importante.

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Hapoel Beer-Sheva joacă din această toamnă meciurile europene de pe teren propriu în Giulești, pentru că UEFA le-a interzis echipelor israeliene să evolueze în țara lor.

Israelienii au pus în vânzare bilete pentru meciul cu Juventus din Europa League, la care au voie să asiste și suporterii români.

187 de lei, cel mai ieftin bilet la meciul Hapoel Beer Sheva - Juventus

Organizatorii au stabilit trei categorii de prețuri la partida cu „Bătrâna Doamnă” , biletele fiind disponibile la Peluza Nord și la Tribuna 2, unde costul diferă în funcție de sector.

Concret, cel mai ieftin bilet costa 187 de lei (aproximativ 35 de euro) la peluză, iar cel mai scump 587,49 (aproximativ 110 euro), la Tribuna 2, sectorul 114.

La Tribuna 2, sectoarele 112 și 113, un tichet costă 347,15 lei (aproximativ 65 de euro).

Pentru Hapoel Beer Sheva, partida cu Juventus va fi penultima disputată pe Giulești în faza principală din Europa League. Ultimul meci va avea loc pe 21 ianuarie 2027, împotriva celor de la Celta Vigo.

6 decembrie 1995 este data ultimei vizite a lui Juventus la București pentru un duel cu Steaua, în Liga Campionilor, într-un duel încheiat, scor 0-0

Fanii români nu s-au înghesuit la meciurile lui Hapoel Beer Sheva

Israelienii au mai jucat până în acest moment două partide la București, în Europa League: 0-0 cu Dinamo Zagreb și 0-2 cu OFI Creta.

2.473 de suporteri au asistat în total la cele două meciuri, în contextul în care stadionul Giulești are o capacitate de 14.047

Până la confruntarea cu Juventus, Hapoel Beer Sheva va da piept cu Beșiktaș, de la ora 19:45.

Gruparea condusă de Ran Kozuch ocupă locul 33 în grupa XXL din Europa League, cu un singur punct, după 4 etape.

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