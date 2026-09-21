Xhaka a recunoscut Căpitanul Elveției e anchetat de procurori după ce a obținut un certificat fals de vaccinare COVID-19  » Ce riscă 
Granit Xhaka. Foto: Imago
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Xhaka a recunoscut Căpitanul Elveției e anchetat de procurori după ce a obținut un certificat fals de vaccinare COVID-19 » Ce riscă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 19:05
  • Granit Xhaka (33 de ani), mijlocașul lui Sunderland și căpitanul naționalei Elveției, a recunoscut că a obținut un certificat fals de vaccinare împotriva COVID-19 în 2022, pe când evolua la Arsenal.
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Fotbalistul și-a cerut scuze public și va lipsi de la următoarele patru partide ale reprezentativei sale.

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Granit Xhaka a recunoscut că a obținut un certificat fals de vaccinare

Fotbalistul a povestit că avea îndoieli în privința vaccinării și că a ales să obțină un certificat în loc să ceară lămuriri pe căile oficiale.

„În ultimele zile, s-a scris mult despre un episod din trecutul meu. Aș dori să mă pronunț personal asupra acestui subiect.

La momentul respectiv, eram foarte nesigur în privința vaccinării împotriva COVID-19 și aveam îngrijorări serioase. Nu aveam deloc încredere în vaccin și eram cuprins de teamă și incertitudine.

În această stare de neliniște, am obținut un certificat de vaccinare în loc să-mi clarific întrebările pe căile prevăzute. Astăzi îmi dau seama că nu am procedat corect. A fost o greșeală. Îmi pare rău.

Îmi asum responsabilitatea pentru această decizie, mă angajez să contribui la clarificarea faptelor și cooperez pe deplin cu autoritățile competente”, a transmis fotbalistul, pe rețelele de socializare.

Mesajul publicat de Xhaka. Foto: Captură Instagram, @granitxhaka Mesajul publicat de Xhaka. Foto: Captură Instagram, @granitxhaka
Mesajul publicat de Xhaka. Foto: Captură Instagram, @granitxhaka

Parchetul din Lucerna investighează împrejurările în care ar fi fost eliberate mai multe certificate false de vaccinare de către un medic din oraș. Cadrul medical, cercetat inițial în 2023, a negat acuzațiile.

Xhaka urmează să fie audiat la începutul lunii octombrie. Procurorii încearcă să stabilească dacă obținerea certificatului întrunește elementele unor infracțiuni legate de falsificarea documentelor.

Deși fotbalistul a recunoscut că a obținut certificatul fals, răspunderea sa penală nu a fost stabilită. În cazul în care ar fi trimis în judecată și găsit vinovat, ar putea primi o amendă sau, teoretic, o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani.

152 de meciuri
a disputat Granit Xhaka pentru naționala Elveției, reușind să marcheze 18 goluri

Federația Elvețiană de Fotbal a anunțat că decizia ca Xhaka să nu participe la următoarea acțiune a naționalei a fost luată de comun acord cu jucătorul.

„Granit Xhaka ne-a informat despre situație și ne-a spus că va vorbi public despre acest subiect și își va asuma responsabilitatea.

Am ajuns împreună la concluzia că este în interesul echipei să finalizeze acest cantonament fără el.

Prioritatea noastră acum este să calmăm situația și să ne concentrăm în întregime asupra echipei și asupra provocărilor viitoare din Liga Națiunilor UEFA”, a declarat Peter Knäbel, președintele federației.

Naționala Elveției se reunește pentru a pregăti următoarele patru meciuri din Liga Națiunilor:

  • 26 septembrie: Macedonia de Nord – Elveția
  • 29 septembrie: Scoția – Elveția
  • 3 octombrie: Elveția – Slovenia
  • 6 octombrie: Elveția – Macedonia de Nord

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