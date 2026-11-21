Într-un interviu acordat emisiunii The Premier Pub, realizată de DAZN Portugalia, antrenorul lui Brighton, Fabian Hürzeler (33 de ani), a dezvăluit mecanismele care au transformat clubul englez într-o mașinărie de fotbal.

Brighton - U Craiova se va disputa joi, 26 noiembrie, de ora 19:45, în etapa a 3-a din Conference League. Meciul va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Campioana României va da piept cu una dintre cele mai în formă echipe ale Europei. Brighton ocupă locul secund în Premier League, după 10 etape, și a obținut deja victorii importante în fața unor adversari precum Arsenal, Manchester City și Manchester United.

Hürzeler, înainte de Brighton - Universitatea Craiova: „Facem presing ca să marcăm”

Antrenorul german Fabian Hurzeler a dezvăluit mecanismul prin care Brighton își sufocă adversarii: un marcaj om la om și un presing ultra-agresiv, gândite nu doar pentru a recâștiga posesia, ci ca o armă ofensivă menită să ducă echipa cât mai rapid spre poartă.

„Când vrei să faci presing sus, ai nevoie de curaj și de mentalitatea potrivită. Mentalitatea noastră este clară: facem presing ca să marcăm, nu doar ca să recuperăm mingea.

Pentru asta ai nevoie de angajamentul tuturor celor de pe teren. Dacă un singur jucător are îndoieli, întregul presing se prăbușește.

Le spun mereu băieților că trebuie să aibă curajul să-și asume riscuri, dar și disciplina necesară pentru a le controla”, a declarat Fabian Hürzeler.

Secretul din spatele organizării tactice a „pescărușilor”

Hürzeler consideră că organizarea defensivă și rapiditatea tranziției spre atac se construiesc încă din ședințele de pregătire, prin comunicare și încrederea reciprocă dintre jucători.

„Facem multe ședințe în afara terenului. Înainte de a începe lucrurile pe gazon, trebuie să discutăm în afara lui și să construim conexiuni între jucători.

Îi implicăm mult în ședințele de echipă pentru că ei sunt cei care trebuie să livreze pe teren și trebuie să fie pe deplin convinși de principiile noastre.

Când există această conexiune, pe teren apare încrederea: știi că, dacă ești depășit, colegul tău este acolo să te acopere.

Pe partea opusă mingii, încercăm să aducem jucătorii mai în centru pentru a crea acel «plus unu» cu fundașul lateral sau extrema de pe partea opusă, astfel încât, dacă recuperăm mingea, să putem juca imediat înainte”.

Cred că nu poți fi niciodată 100% pregătit în Premier League, pentru că înfrunți cei mai buni antrenori și cele mai bune echipe. De aceea, tot ce poți face este să te concentrezi pe tine și pe proces, astfel încât să devii mai bun de la o zi la alta și de la un meci la altul. Fabian Hürzeler, antrenor Brighton

„Regula celor 5 secunde” la antrenamente

Tehnicianul lui Brighton a dezvăluit și una dintre regulile prin care încearcă să mențină intensitatea echipei la antrenamente.

Dacă jucătorii pierd mingea și nu reușesc să o recupereze în maximum cinci secunde, întregul grup trebuie să efectueze alergări suplimentare.

„Da, când sunt foarte nemulțumit se mai întâmplă și asta. Dar cu cât lucrezi mai mult cu echipa, cu atât jucătorii înțeleg mai bine ideile și valorile noastre.

Cheia pentru un antrenor este să nu se ia prea în serios. Secretul este ca jucătorii să transforme ideea antrenorului în propria lor idee.

Când se întâmplă asta, ei încep să se responsabilizeze reciproc pe teren și nu mai trebuie să alerge atât de mult”, a explicat Fabian Hürzeler.

Fără extreme clasice, dar cu aceeași forță ofensivă

Confruntat în acest sezon cu mai multe indisponibilități în benzi, Fabian Hürzeler a fost nevoit să improvizeze și a renunțat la extremele clasice în favoarea unor jucători polivalenți, precum belgianul Maxim De Cuyper sau paraguayanul Diego Gomez.

În loc să caute scuze, antrenorul lui Brighton a transformat criza de efectiv într-un avantaj tactic.

„Când ai jucători accidentați, așa cum s-a întâmplat cu Minteh, Kaoru Mitoma sau Ferdi Kadioglu, trebuie să privești situația ca pe o oportunitate, nu ca pe o problemă. Nu te plângi de accidentări, ci cauți soluții.

Ne-am gândit în ce zone ale terenului pot da randament maxim jucători precum Maxim De Cuyper sau Diego Gomez. Ei interpretează rolul diferit față de o extremă tipică.

Nu spun că e mai bine sau mai rău, ci doar diferit. Au profitat de șansă și și-au asumat responsabilitatea. Totuși, extremele clasice rămân foarte utile în fotbalul modern pentru a rezolva duelurile unu-contra-unu”, a concluzionat Fabian Hürzeler.

Pascal Gross, „liderul social” din vestiarul lui Brighton

Un rol esențial în angrenajul „pescărușilor” îl are căpitanul Pascal Gross, pe care Hürzeler îl consideră creierul echipei.

„Pe Pascal îl numesc un «lider social». Înțelege foarte bine dinamica vestiarului și reușește să unească personalități diferite.

Poate că nu este cel mai rapid jucător la sprint, dar gândește mult mai repede decât ceilalți. Anticipează fazele înaintea tuturor, iar asta îl ajută să fie mereu cu un pas în față”, a explicat antrenorul german.

Brighton i-a prelungit contractul lui Pascal Gross până în vara anului 2028.

Pascal ✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ https://t.co/kzNB32zTmo — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) November 20, 2026

„Nu trebuie să vorbești ca un campion, ci să te comporți ca un campion”

Întrebat despre obiectivele echipei în acest sezon, atât în Premier League, cât și în competițiile europene, Hürzeler a insistat că rezultatele trebuie să vină în urma unei discipline menținute zi de zi.

Mesajul său este unul care arată că Brighton nu intenționează să trateze superficial nici confruntarea cu Universitatea Craiova.

„Pentru mine nu contează să vorbești ca un campion, ci să te comporți ca un campion. Asta înseamnă să te concentrezi pe comportamentul zilnic și să încerci să fii cea mai bună versiune a ta în fiecare zi.

Indiferent dacă avem o serie bună sau una proastă, abordarea nu se schimbă. Ne concentrăm pe proces, vrem să fim echipa cel mai bine pregătită și suntem convinși că rezultatele vor veni de la sine”, a afirmat Fabian Hürzeler.

VIDEO. Interviul lui Fabian Hürzeler pentru emisiunea The Premier Pub, difuzată de DAZN Portugalia

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