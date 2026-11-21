Dinamo ar fi interesată de transferul mijlocașului Gabriel Sandberg (23 de ani), care evoluează în prezent la IK Oddevold, formație din liga secundă din Suedia.

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Echipa antrenată de Nuno Campos se gândește deja la perioada de transferuri din iarnă, iar suedezul Gabriel Sandberg le-ar fi atras atenția „câinilor”.

Dinamo și-ar dori să-l transfere pe Gabriel Sandberg

Presa din Suedia, citată de gsp.ro, susține că Dinamo, echipa de pe locul secund din Superliga, ar fi interesată de serviciile mijlocașului central Gabriel Sandberg.

Jucătorul de la Oddevold ar fi dorit și de Sarpsborg 08, din Norvegia, sau mai multe cluburi din prima ligă a Suediei.

Contractul lui Sandberg cu actuala sa echipă va expira la finalul sezonului 2027, iar despărțirea de Oddevold s-ar putea produce chiar în această iarnă.

400.000 de euro este cota de piață a lui Gabriel Sandberg, conform Transfermarkt

Gabriel Sandberg a ajuns la Oddevold în vara anului 2024. În sezonul trecut, mijlocașul suedez a înscris 6 goluri și a oferit o pasă decisivă în 31 de meciuri jucate în toate competițiile.

De-a lungul carierei sale, Sandberg a mai evoluat pentru Nykopings, echipa de juniori de la Venezia și pentru formația finlandeză FC KTP.

Dacă transferul lui Gabriel Sandberg la Dinamo se va oficializa, atunci „câinii” ar putea întâmpina probleme. Orice club poate avea cel mult 13 jucători străini în lotul pentru Superliga.

Dinamo are deja toate cele 13 locuri ocupate și, dacă vrea să înregistreze un alt străin, atunci trebuie să fie eliberat un loc.

„Câinii” îi au în acest moment pe lista LPF pe Epassy, Fetai, Verreth, Diogo Pinto, Karamoko, Stoinov, Hintsa, Benavides, Soro, Bellaarouch, Pascual, Armstrong și Zandbergen.

Pentru echipa lui Nuno Campos urmează meciul cu Petrolul, diseară, de la ora 20:30, în etapa #16 din Superliga. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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