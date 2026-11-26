Sporting - Manchester United 2-2. Bruno Fernandes (32 de ani), căpitanul oaspeților, a marcat un gol norocos în timpul partidei din etapa #5 a fazei principale din Liga Campionilor.

Ce a declarat jucătorul portughez la finalul partidei, mai jos în articol.

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Sporting a încheiat prima repriză în avantaj, după golul lui Luis Suarez din penalty, din minutul 33. Manchester United a egalat după pauză prin Bruno Fernandes (min. 48), tot în urma unei lovituri de la 11 metri.

Bruno Fernandes, gol norocos în Sporting - Manchester United

Același Bruno Fernandes a bifat „dubla” două minute mai târziu. Căpitanul lui Manchester United a primit mingea în afara careului, a driblat un adversar și a șutat cu piciorul stâng de la aproximativ 20 de metri distanță.

Deși șutul acestuia nu a fost unul puternic și nu trebuia să-i creeze probleme portarului lui Sporting, mingea a intrat totuși în plasă.

Balonul a lovit o porțiune denivelată de gazon și și-a deviat brusc traiectoria. Kaique Pereira a fost prins pe picior greșit și nu a mai putut respinge mingea, care s-a dus sub transversală.

În construcția acelei faze, Bruno Fernandes a fost surprins în timp ce provocase chiar el acea denivelare pe teren.

Imaginile l-au surprins pe internaționalul portughez încercând să facă presing la Kaique, moment în care și-a înfipt piciorul stâng în pământ pentru a schimba direcția de alergare.

Faza a continuat, iar câteva clipe mai târziu mingea a ajuns la Fernandes, la marginea careului, care a înscris un gol cu adevărat norocos.

Bruno Fernandes created his own luck 😭 https://t.co/YZD4geGx5z — Red Cartel Era (@RedCartelHQ) November 26, 2026

Internauții au reacționat imediat după golul căpitanului lui Manchester United, pe care l-au descris ca fiind „cel mai norocos din istorie”.

„Este cel mai norocos gol pe care îl veți vedea vreodată”.

„United a avut un noroc uriaș”.

„Zeii fotbalului continuă să o scoată pe United din încurcătură… cel mai norocos gol pe care l-am văzut în viața mea”.

„Un gol foarte ciudat al lui Fernandes. Ăsta da noroc!”, au scris fanii, conform thesun.co.uk.

Sporting a egalat în minutul 80, prin atacantul columbian Luis Suarez, iar partida s-a încheiat cu scorul de 2-2.

Bruno Fernandes: „Ar fi trebuit să forțăm puțin mai mult”

La finalul meciului din Liga Campionilor, Bruno Fernandes a explicat ce greșeli a comis Manchester United în duelul cu Sporting.

„Am controlat în totalitate jocul (n.r. - înainte de cele două penalty-uri), deși probabil nu ne-am creat atât de multe ocazii pe cât ne-am fi dorit.

În repriza a doua am marcat cele două goluri și acela era momentul în care ar fi trebuit să forțăm puțin mai mult. În schimb, s-a întâmplat exact invers, ne-am retras, poate temându-ne de miza momentului, și atunci am primit golul.

Greșelile fac parte din fotbal. Nu este un sport individual, așa că fiecare trebuie să își asume responsabilitatea atât pentru lucrurile bune, cât și pentru cele rele pe care le facem.

Pochettino a cerut mai multă agresivitate și mai multe pătrunderi din linia a doua. În repriza secundă am făcut asta mai des și am fost mai periculoși”, a declarat Fernandes, conform theguardian.com.

Mi-am dorit să câștigăm acest meci. Era foarte important pentru noi să obținem victoria, având în vedere poziția noastră din Champions League, dar a fost important și să nu pierdem. Este foarte greu să joci aici, pe Alvalade, în această atmosferă extraordinară creată de fani și în fața unei echipe foarte bune. Bruno Fernandes, căpitan Manchester United

Mauricio Pochettino, antrenorul „diavolilor roșii”, s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale.

„Sunt extrem de mândru de jucătorii mei. Cred că a fost un meci foarte dificil. Mi-a plăcut echipa pe tot parcursul celor 90 de minute, modul în care am arătat personalitate și caracter.

Astăzi (n.r. - miercuri), cred că am arătat cum ne dorim să jucăm. Lucrăm împreună de doar o săptămână și mă simt tare mândru. Le-am spus acest lucru și lor, după meci”, a spus Pochettino, conform uefa.com.

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