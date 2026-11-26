Kozo Tashima (69 de ani) a declarat, miercuri, că plănuiește să ocupe funcția de șef al FIFA pentru un singur mandat, dacă va reuși să-l învingă pe Gianni Infantino.

Totodată, japonezul susține că va folosi cei patru ani pentru a reforma procesul decizional al forului mondial al fotbalului.

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Tashima, președintele onorific al Federației Japoneze de Fotbal, a anunțat la începutul lunii noiembrie că va candida împotriva lui Infantino, care a fost implicat în numeroase scandaluri în acest an, fiind criticat intens după încercarea eșuată de a „privatiza” Cupa Mondială.

Alegerile, care vor avea loc în martie 2027, vor marca o premieră. Va fi pentru prima dată când Infantino va avea contracandidați din 2016 încoace, după ce a fost reales fără opoziție în 2019 și ⁠2023.

Tashima vrea să conducă FIFA doar patru ani

Tashima a declarat, la o conferință de presă organizată la Tokyo, că încă își elaborează programul electoral.

„În ceea ce privește candidatura, aș dori totuși să precizez că intenționez, chiar dacă voi avea succes, să ocup funcția de președinte doar pentru un singur mandat de patru ani”, a precizat Tashima, potrivit Reuters.

El a afirmat că se va concentra pe „efectuarea schimbărilor necesare în guvernanța FIFA”, în special în ceea ce privește procesul decizional, și pe sporirea transparenței acesteia.

De la înființarea sa, în 1904, FIFA a avut nouă președinți, dintre care șase au ocupat funcția timp de peste 10 ani. Recordul este deținut de francezul Jules Rimet, care a stat în funcție timp de 33 de ani, între 1921 și 1954.

Comitetul executiv al FIFA a aprobat în 2015 un program de reforme care limita mandatul președinților la maximum 12 ani, în urma unui scandal de corupție în care au fost implicați mai mulți oficiali de vârf.

Tashima a discutat și cu Diallo

Tashima și Infantino sunt doi dintre cei trei candidați la șefia FIFA, președintele Federației Franceze de Fotbal, Philippe Diallo, anunțându-și la rândul său candidatura, sprijinit de UEFA.

După ce Diallo a declarat că îl va contacta pe Tashima pentru a-și uni forțele, japonezul s-a arătat deschis la ideea unei colaborări pentru a evita divizarea voturilor împotriva lui Infantino.

Tashima a afirmat că a avut deja o convorbire telefonică cu Diallo și că speră să se întâlnească cu acesta în curând.

El a afirmat că cei doi au aceeași viziune cu privire la viitorul FIFA și ar putea colabora dacă strategiile lor se vor alinia.

Obiectivul principal, a spus el, este găsirea unei soluții pentru „normalizarea activității FIFA sau pentru readucerea forului pe calea cea bună”.

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