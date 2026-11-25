Tibor Selymes (56 de ani), fost antrenor la Poli Iași, a avut un mesaj dur după ce Florin Briaur, managerul executiv al clubului moldovean, a fost propus pentru funcția de prefect al județului Iași.

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Fostul internațional român a lansat un atac la adresa lui Briaur și a lui Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, din cauza situației critice în care a ajuns clubul, care a cerut intrarea în faliment în luna septembrie.

Tibor Selymes, mesaj dur: „Un faliment managerial și moral”

Tibor Selymes a răbufnit după ce a auzit vestea că Florin Briaur a fost propus pentru funcția de prefect al județului Iași.

„În ultimele două săptămâni, numeroși jurnaliști mi-au solicitat punctul de vedere privind posibila numire a lui Florin Briaur în funcția de PREFECT al județului Iași.

Inițial, am crezut că este o glumă proastă… Dar se pare că tupeul unora nu are limite…

Așa cum le-am răspuns lor, vă spun și vouă, public, opinia mea:

Perioada în care Florin Briaur și Cornel Șfaițer au condus Poli Iași a reprezentat, în opinia mea, un faliment managerial și moral. Eu o numesc «MANAGEMENTUL TITANIC».

Conform datelor apărute în presă și analizelor financiare privind prăbușirea clubului, bilanțul este următorul:

Peste 160 de jucători rulați în 4 ani – un haos administrativ, sportiv, un record la nivel naţional.

Aproape 52 de milioane de lei cheltuite în doar doi ani.

24 de milioane de lei datorii în iunie 2025.

Peste 13 milioane de lei datorii la ANAF.

Angajați neplătiți luni întregi, 5-6 luni fără salarii și furnizori ţepuiţi.

Rezultatul? Un club cu 81 de ani de istorie ajuns în faliment. O academie cu peste 500 de copii și juniori, construită prin ani de muncă, sacrificii și investiții din bani publici, distrusă.

Și toate acestea, pe banii ieșenilor! Cel mai revoltător este că, după gestionarea unor fonduri publice de milioane de euro, nu vedem pe nimeni sā fie tras la rāspundere.

Dimpotrivă, se pare că pentru asemenea «performanțe manageriale» poți fi chiar răsplătit cu o funcție importantă în administrația statului! Doamne ferește, în ce țară trăim?!

Unde sunt instituțiile statului? Unde sunt auditurile și concluziile acestora? Cine răspunde pentru acest dezastru, de acest faliment? Cine le dă socoteală ieșenilor pentru banii publici cheltuiţi?”, a scris Tibor Selymes pe Facebook.

Tibor Selymes: „Asemenea situații mi se par de-a dreptul jignitoare”

Mesajul lui Tibor Selymes nu s-a oprit însă aici. Acesta susține că posibila numire a lui Briaur în funcția de prefect ar însemna „o sfidare a bunului-simț și o bătaie de joc” la adresa locuitorilor Iașului.

„În loc să primim răspunsuri la aceste întrebări, aflăm despre o posibilă numire în funcția de PREFECT, adică de reprezentant al Guvernului României în teritoriu.

Eu nu sunt om politic, dar asemenea situații mi se par de-a dreptul jignitoare la adresa oricārui cetāţean. Din informațiile apărute în spațiul public, domnul Florin Briaur este membru PNL, fost membru PMP. Din câte știu eu, PNL se află acum în opoziție, iar Guvernul condus de PSD face numirile de prefecți.

Cum se explică această posibilă numire? Sincer, mă depășesc aceste jocuri și combinații politice…. Mare mocirlă a ajuns să fie politica românească! Din pācate, România nu se va face bine!

În opinia mea, o asemenea numire ar reprezenta o sfidare a bunului-simț și o bătaie de joc la adresa ieşenilor. Iașul nu este un județ oarecare! Este unul dintre cele mai mari județe ale României, un centru economic, universitar, cultural și academic de referință.

Ieșenii merită competență, profesionalism și integritate în fruntea administrației publice. Ieșenii merită să fie respectați de Guvernul României!

Eu, consider că o asemenea numire ar fi o jignire și o ofensă directă la adresa Iașului și a ieșenilor. Voi ce pārere aveţi?”, a mai adăugat Selymes.

46 de selecții a strâns Tibor Selymes la naționala României

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