- Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 130.
- Astăzi, printre altele, despre cele mai mari venituri din istoria clubului Napoli, planul FIFA pentru CM 2030 și sprijinul promis cluburilor europene de fotbal.
- Drepturile TV pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2030 ar putea ajunge la două miliarde de dolari numai pe piața americană. Netflix se pregătește să concureze cu televiziunile tradiționale, în frunte cu Fox. Aceasta din urmă a plătit 485 de milioane de dolari pentru drepturile în limba engleză la Mondialul din 2026, iar Telemundo – 600 de milioane pentru transmisiunile în spaniolă. Netflix a cumpărat deja drepturile pentru Mondialul din 2030 în Spania și Andorra.
- Companiile europene de pariuri au direcționat 768 de milioane de euro către sport în 2025, cu 5% mai mult decât în anul precedent. Potrivit raportului European Gaming and Betting Association (EGBA), 56% din sumă a mers către drepturile de streaming, 31% către sponsorizări sportive, iar restul de 13% a reprezentat taxe și alte contribuții către sport. Din EGBA face parte și Super Technologies, grup fondat în România, care deține brandul Superbet. Acesta din urmă este unul dintre principalii sponsori ai fotbalului românesc, susținând SuperLiga și cluburile Dinamo și Universitatea Craiova.
- Napoli a înregistrat cele mai mari venituri din istoria clubului în sezonul 2025-2026: 384,3 milioane de euro, cu 32% mai mult decât în anul competițional precedent. Clubul patronat de Aurelio De Laurentiis a revenit și pe profit, cu un câștig net de 2,2 milioane de euro, după pierderi de 21,4 milioane în exercițiul financiar anterior. Cea mai mare contribuție a venit din drepturile TV, 133 de milioane de euro, dintre care 49,5 milioane din competițiile UEFA. Alte 102,7 milioane au reprezentat câștiguri contabile din transferurile de jucători, iar sponsorizările, încasările de la stadion și activitățile comerciale au adus împreună 109,7 milioane de euro.
- Compania americană de tehnologie sportivă și wellness WHOOP a încheiat un parteneriat global cu Formula 1, pe o perioadă de patru ani. Potrivit acestui acord, începând cu sezonul 2027, transmisiunile TV vor afișa în timp real parametrii fizici ai piloților. Aceste variabile vor fi colectate prin dispozitive „wearable” WHOOP, purtate pe brațul superior, într-o husă special concepută și rezistentă la foc.
- FIFA vrea să valorifice publicitatea din pauzele de hidratare și la Mondialul din 2030. Documentele licitației pentru drepturile TV din SUA includ posibilitatea difuzării reclamelor în aceste intervale, dacă pauzele vor fi menținute și la următoarea ediție. La Mondialul din 2026, televiziunea franceză M6 a obținut peste 20% din veniturile publicitare generate în timpul meciurilor numai din reclamele care au rulat în pauzele de hidratare.
- Cluburile europene de fotbal vor primi sprijin specializat pentru a câștiga mai mulți bani în zilele de meci. European Football Clubs (EFC), organizația care reprezintă peste 900 de cluburi, a lansat un program-pilot împreună cu IMG, companie internațională specializată în marketing sportiv, drepturi TV, sponsorizări și consultanță comercială. IMG va ajuta cluburile să vândă mai eficient biletele, să dezvolte pachete VIP și servicii de ospitalitate și să obțină venituri suplimentare din colaborările cu sponsorii în zilele de meci.
- Pro Climbing League (PCL), considerată prima ligă profesionistă de anvergură dedicată escaladei, a atras 4,3 milioane de dolari într-o rundă inițială de finanțare, pentru a-și dezvolta activitatea și a lansa primul sezon competițional complet în 2027. Finanțarea vine după succesul evenimentului-pilot organizat la Londra în februarie 2026, care a atras aproximativ 2.500 de spectatori, iar biletele s-au epuizat în mai puțin de 24 de ore. Interesul s-a reflectat și în vânzările pentru sezonul următor: 4.000 de bilete au fost vândute în prima zi de la punerea în vânzare.
- FC Barcelona a ajuns la un acord cu firma turcă de construcții Limak pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a stadionului Spotify Camp Nou, după ce investitorii au virat 300 de milioane de euro în conturile clubului. În prezent, arena are o capacitate de 62.652 de spectatori, iar ultimul El Clasico (1-2 cu Real Madrid) disputat acolo a generat venituri de 19,1 milioane de euro.
- Clubul San Jose Earthquakes, din Major League Soccer (MLS), a fost vândut investitorului Heath Freeman pentru suma de 625 de milioane de dolari. Tranzacția include atât echipa, cât și stadionul PayPal Park, cu o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri. Fostul proprietar, John Fisher, preluase clubul în 2007, plătind aproximativ 20 de milioane de dolari.
- FIFA a anunțat prețurile biletelor pentru Campionatul Mondial feminin de fotbal din 2027, din Brazilia (24 iunie – 25 iulie). Sunt trei tipuri de pachete, cel mai ieftin tichet costând 30 de reali brazilieni (aproximativ 4,5 euro). Vânzarea va începe marți, 1 decembrie. Principiul de comercializare: „primul venit, primul servit”.
* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București