Conducerea clubului Petrolul Ploiești a reacționat după acuzațiile grave lansate de primarul Mihai Polițeanu.

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Edilul din Ploiești transmitea, luni, că președintele clubului, Claudiu Tudor, i-ar fi propus ca 41 de angajați ai Petrolului să fie mutați pe statele de plată ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, instituție finanțată de Primărie.

Astfel, aceștia ar fi putut lucra pentru clubul de fotbal în continuare, însă ar fi fost plătiți din bani de la bugetul local.

Petrolul Ploiești: „Încetați să alergați după hoți imaginari”

Acum, oficialii Petrolului susțin că nu i-au cerut niciodată lui Mihai Polițeanu să încalce legea, ci doar să găsească soluții prin care să poată susține fotbalul ploieștean, care presupune mult mai multe costuri decât salariile jucătorilor de la echipa mare.

„Un răspuns pentru domnul primar Mihai-Laurențiu Polițeanu. Simplu, la obiect, fără acuze nefondate, cu atât mai mult cu cât suntem în Postul Crăciunului și mizăm, mai mult ca oricând, pe înțelepciune, înțelegere, cooperare și solidaritate, valori care să ne apropie și să ne ajute să construim împreună, cu responsabilitate și încredere.

NU v-a cerut nimeni să încălcați legea! NU a vrut cineva, așa cum insinuați, să facă vreo „șmecherie”! Doar ne-am dorit ca, printr-o variantă absolut legală, instituția pe care o conduceți să poată, într-un final, să sprijine clubul care reprezintă nu doar Ploieștiul, ci și întreaga comunitate prahoveană. Așa cum promiteați că o veți face încă de la începutul mandatului dumneavoastră, atunci când nu aveați niciun fel de rețineri să vă pozați cu tricoul Petrolului pe stadionul „Ilie Oană”.

NU v-am cerut să plătiți salariile „dinozaurilor” Papp sau Hanca, și nici pe cele ale antrenorilor sau jucătorilor care au dus echipa noastră până în preajma podiumului Superligii. Dar Petrolul nu înseamnă doar echipa de seniori, ci are în spate o adevărată pepinieră, o „fabrică” de produs talente care merită susținută și ajutată. Iar copiii Petrolului nu sunt cu nimic mai prejos decât cei cu care, de-a lungul mandatului dumneavoastră, v-ați pozat și pe care i-ați premiat (pe unii pentru performanțe imaginare, dar asta este o altă discuție). Vă ajutăm cu exemple de actualitate, ale unor jucători proveniți din Centrul de Copii și Juniori al clubului, care reprezintă nu doar Ploieștiul, ci și România, îmbrăcând tricoul echipei naționale: Rareș Manolache (16 ani), Ștefan Rădulescu (16 ani) sau Liviu Argeșanu (16 ani). Ne-ar fi plăcut să vă manifestați interesul să-i cunoașteți și să-i felicitați. Poate, așa, ați fi înțeles și de ce trebuie sprijinit viitorul fotbalului ploieștean.

Ne-am bucurat când, nu mai departe de luna septembrie a acestui an, Consiliul Local a adoptat, prin vot, o rectificare bugetară de 500.000 de lei pentru CSM Ploiești, cu scopul de a susține activitatea celor două Academii, reprezentând clubul Municipalității și clubul nostru. Ați fost printre cei care, la acel moment, au îmbrățișat această idee și am crezut că, în sfârșit, am ajuns într-un punct în care putem contribui împreună la viitorul fotbalului ploieștean. Iar angajarea, de către CSM, a unor antrenori și a altor specialiști cu experiență și valoare probată în timp nu putea să fie decât în sprijinul creșterii performanței. Nicidecum nu ar fi reprezentat, așa cum v-ați grăbit să acuzați absolut nefondat, pentru a vă justifica schimbarea de optică, o modalitate de deturnare a banilor publici.

Folosiți în spațiul public, fără niciun fel de acoperire, termeni precum „jaf generalizat” sau „eludarea legii”, pe care, cu siguranță, va trebui să-i și probați. Sunteți foarte grijuliu cu finanțele unei societăți private, dar nu la fel de atent și cu modul în care au fost cheltuite sume considerabile din bugetul Ploieștiului pentru tot felul de evenimente sportive de „nișă”, fără niciun fel de beneficiu real pentru viitorul sportului ploieștean. Nu vom face noi analiza activității dumneavoastră, o vor face, cu siguranță, ploieștenii, la următoarele alegeri.

Petrolul Ploiești înseamnă istorie, tradiție, pasiune, mândria de a fi „găzar”. Înseamnă Ilie Oană, înseamnă Mircea Dridea, înseamnă trofeele obținute de-a lungul anilor. Înseamnă respectul câștigat în țară și în întreaga lume. Pentru Ploiești și ploieșteni înseamnă, oricum ați vrea să credeți dumneavoastră altceva, infinit mai mult decât drifturile cu care ne „bucurați”, an de an, în mijlocul orașului.

Poate că e momentul, totuși, să înțelegeți asta, să încetați să alergați după hoți imaginari și să vă gândiți că este și de datoria dumneavoastră să găsiți soluțiile pentru a sprijini un adevărat vector de imagine al orașului. Legal și transparent, pentru că niciodată nu v-a cerut nimeni să faceți altfel!”, este mesajul transmis de club.

De la ce a pornit conflictul

Mihai Polițeanu, primarul municipiului Ploiești, a lansat acuzații grave la adresa lui Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul Ploiești.

Edlilul susține că oficialul Petrolului a propus ca 41 de persoane, printre care antrenori, maseuri, magazioneri și operatori video, să fie trecute pe statele de plată ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, instituție finanțată de Primărie.

Potrivit lui Mihai Polițeanu, angajații ar fi continuat să muncească pentru Petrolul, iar salariile urmau să fie achitate din bani publici.

„Nu aș fi scris public despre mizeria infracțională pe care dl. Claudiu Tudor, președinte al ACS Petrolul 52, a propus-o autorității publice locale dacă conducerea clubului se liniștea și înțelegea că nu am de gând să încalc legea, indiferent de presiuni și înțelegerile pe sub masă făcute cu diferiți politicieni locali.

Pe scurt: domnul Claudiu Tudor a dorit să mute 41 de angajați ai asociației dumnealui în curtea Clubului Sportiv Municipal Ploiești (clubul primăriei) și să fie plătiți din bani publici în timp ce lucrează pentru asociația dumnealui.

Este cazul infracțional Liviu Dragnea înmulțit cu 20, în care diferite persoane sunt plătite din bani publici pentru servicii fictive. E caz de pușcărie 100%” , a transmis Mihai Polițeanu pe Facebook.

5.000 de lei net lunar ar fi putut încasa o parte dintre cei 41 de angajați, potrivit primarului Ploieștiului

Primarul afirmă că o propunere asemănătoare ar fi fost făcută și clubului AlPHa, aflat în subordinea Consiliului Județean Prahova.

„Șmecheria asta au propus-o și clubului AlPHa al Consiliului Județean, care, ca și în cazul primăriei, a refuzat să fie părtașă la o astfel de porcărie penală. Ca lucurile să fie clare:

Nu am de ce să mă văd cu domnul Tudor să negociez încălcarea legii. Așa cum nu există opțiunea de a fi puțin gravidă, așa nu există opțiunea de a fi puțin sau mai mult penal. Nu am ce discuta cu astfel de persoane nici acum, nici în viitor.

Nu am ce discuta cu astfel de persoane nici acum, nici în viitor. Nu primarul semnează astfel de contracte, deci nu există legal variantele vechiculate că a) am vrut să semnez sau b) nu am vrut să semnez.

Eu doar l-am informat pe directorul CSM că dacă el sau altcineva semnează astfel de contracte voi sesiza organele de cercetare penală;

Atât timp cât voi fi primar nu există opțiunea ca din banii publici ai ploieștenilor să fie acoperit jaful generalizat și/sau incompetența de la nivelul administrativ al ACS Petrolul 52”, a mai transmis acesta

După un sezon anterior dificil, Petrolul a fost revitalizat de antrenorul Ricardo Sousa, aflându-se acum pe locul 4, la 6 puncte de liderul U Craiova.

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