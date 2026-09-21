Business Drops #121 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Hapoel Beer Sheva plătește 30.000 de euro pentru fiecare meci din grupa principală Europa League pe care îl dispută pe stadionul Giulești
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Business Drops #121 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 18:15
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 121.
  • Astăzi, printre altele, despre finala europeană de la București, cine a cumpărat acțiunile majoritate ale clubului Chelsea și înțelegerea DigiSport - FRH
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  1. Arena Națională din București va găzdui finala Europa League din 2028, fiind aleasă în detrimentul unor stadioane precum Parc des Princes (Franța) sau Juventus Stadium (Italia). Fanii români vor primi 20.000 de bilete, în timp ce pentru suporterii celor două competitoare au fost alocate câte 8.000. Alte 15.000 de tichete  vor fi distribuite spectatorilor neutri.
  2. Turkish Airlines este noul sponsor principal al celor de la  Liverpool. Înțelegerea se întinde pe 5 ani și are o valoare totală de 300.000.000 de lire sterline, reprezentând cel mai valoros contract de sponsorizare pentru tricoul de joc din istoria fotbalului englez.
  3. Clearlake Capital, acționarul majoritar de la Chelsea, a cumpărat și participațiile de 12,8% deținute de oamenii de afaceri Todd Boehly și Mark Walter. Conform Financial Times, fondul de investiții le-a virat celor doi 950.000.000 de lire sterline, echivalentul a 1,1 miliarde de euro.
  4. Compania de telecomunicații Telefonica va plăti 1,65 miliarde de euro pe 5 ani (330.000.000 de euro pe sezon) platformei DAZN pentru meciurile din LaLiga. Serviciul TV Movistar Plus al Telefonica va putea transmite toate jocurile din fiecare etapă a campionatului Spaniei din 2027–28 până în 2031–32.
  5. Qatar Sports Investments (QSI), grupul de investiții care deține clubul Paris Saint-Germain, a confirmat achiziția integrală a clubului belgian KAS Eupen (Liga a 2-a). QSI deține și o participație minoritară la gruparea portugheză Braga. De la preluarea efectuară în iunie 2011, PSG a câștigat 12 dintre cele 14 titluri obținute în istorie în Ligue 1, precum și ultimele două ediții ale Champions League.
  6. Echipa israeliană Hapoel Beer Sheva plătește 30.000 de euro pentru fiecare meci din grupa principală Europa League pe care îl dispută pe stadionul Giulești. Banii ajung în conturile Clubului Sportiv Rapid, entitatea care administrează arena.
  7. Cu o avere estimată la 156 de miliarde de dolari, Steve Ballmer, fostul CEO al Microsoft și actual posesor al Los Angeles Clippers, conduce lista Forbes a celor mai bogați deținători de echipe din SUA. Proprietarii din Top 20 acumulează în total active de 666 de miliarde de dolari, cu 10% mai valoroase decât anul trecut.
  8. Manchester United a semnat un contract de sponsorizare cu SumUp, o firmă de servicii financiare al cărei logo se va regăsi pe mânecile tricourilor. Recent, echipa de pe Old Trafford s-a înțeles și cu Betway, care plătește 18.000.000 de lire sterline pentru a apărea pe echipamentul de antrenament al „diavolilor roșii”.
  9. Digi Sport va transmite handbal din ligile naționale și partide ale echipelor naționale. Înțelegerea cu Federația Română de Handbal este valabilă un sezon, cu posibilitate de prelungire. Înainte de a ajunge la un acord cu televiziunea de sport, FRH a cedat gratuit drepturile TV către TVR, postul public urmând să aibă primele două opțiuni în alegerea meciurilor, iar DigiSport – opțiunile 3 și 4.
  10. Elena Rybakina s-a impus la US Open, obținând al treilea titlu de Grand Slam din carieră. Pe lângă locul 1 în clasamentul WTA, succesul de la New York i-a adus kazahei 4.740.000 de euro. Aryna Sabalenka, învinsa din finală, a fost recompensată cu 2.410.000 de euro.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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