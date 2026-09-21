Pasager clandestin sub autocar   Ce au descoperit jucătorii lui Valladolid în drumul spre casă, după meciul disputat în Ceuta  

Un adolescent marocan de 17 ani a călătorit ore întregi ascuns sub autocarul lui Real Valladolid, după ce echipa disputase un meci în deplasare cu AD Ceuta (1-1).

Tânărul a traversat Strâmtoarea Gibraltar cu feribotul, fără ca membrii delegației să știe că se afla sub vehicul.

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Fotbaliștii lui Valladolid au pornit spre casă, dar drumul lor a fost întrerupt de strigăte de ajutor care se auzeau de sub autocar.

Adolescent descoperit sub autocarul lui Valladolid, după o călătorie de peste 100 de kilometri din Ceuta

Incidentul s-a petrecut duminică seară, 20 septembrie, după partida încheiată la egalitate, scor 1-1, pe stadionul Alfonso Murube.

Tânărul s-a strecurat sub autocar în portul din Ceuta, înainte ca vehiculul să fie îmbarcat pe feribot, în jurul orei 21:30 (ora Spaniei).

A traversat Strâmtoarea Gibraltar ascuns în zona unuia dintre axurile roților, iar după debarcarea în portul Algeciras a rămas în același loc.

După mai bine de 100 de kilometri parcurși pe șosea, în apropiere de Jerez de la Frontera, jucătorii și ceilalți membri ai delegației au auzit strigăte de ajutor.

Șoferul a oprit, iar adolescentul a fost descoperit sub vehicul. Tânărul le-a spus celor care l-au descoperit că dorea să ajungă la un centru pentru minori din Algeciras, conform elpais.com.

Am rămas înmărmuriți. O asemenea întâmplare îți dă mult de gândit. Am făcut ceea ce trebuia: am anunțat Garda Civilă. Este un copil de 17 ani și trebuia să-l tratăm omenește, să-i oferim mâncare și apă și să-l ajutăm să comunice. Am reușit să vorbim cu el în arabă prin intermediul unei prietene. Jorge Santiago, vicepreşedinte Real Valladolid

Adolescentul a fost evaluat de personalul medical, apoi preluat de Garda Civilă spaniolă.

Ceuta este un oraș autonom care aparține Spaniei, dar se află pe coasta de nord a Africii și are frontieră terestră cu Marocul.

Nu este legat pe uscat de restul teritoriului spaniol, astfel că una dintre principalele căi de acces spre Peninsula Iberică este feribotul către Algeciras, care traversează Strâmtoarea Gibraltar.

72.000 de migranți ar fi intrat în Ceuta din Maroc, potrivit estimărilor autorităților spaniole

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