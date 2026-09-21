I-a răspuns rasistului! Fotbalistul lui FC Porto, replică tăioasă pentru un fan al rivalei Benfica: „Nici măcar nu poți să deschizi ochii”
Hwang In-Beom (foto: IMAGO)
Campionate

I-a răspuns rasistului! Fotbalistul lui FC Porto, replică tăioasă pentru un fan al rivalei Benfica: „Nici măcar nu poți să deschizi ochii”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 18:43
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 12:43
  • Hwang In-beom a marcat golul de 3-1 în victoria obținută de FC Porto împotriva rivalei Benfica, în etapa a șaptea din campionatul Portugaliei, chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani.
  • Fotbalistul i-a răspuns unui fan al adversarilor care a recurs la o insultă cu tentă rasistă, făcând referire la originea sa asiatică.
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Mijlocașul sud-coreean al „dragonilor” a marcat în minutul 60, după o fază construită de Andre Silva.

Atacantul portughez a pătruns pe partea dreaptă și a trimis o minge înapoi în fața porții, iar Hwang a finalizat din prima pentru 3-1. A fost primul său gol pentru Porto.

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Hwang In-beom, replică tăioasă după un comentariu rasist

La scurt timp după finalul partidei, internaționalul sud-coreean a descris victoria drept una „împotriva dușmanului nostru”, într-un mesaj publicat pe pagina personală de Instagram.

Ulterior, acesta a devenit ținta unui comentariu cu tentă rasistă. Un fan al celor de la Benfica i-a scris: „Nici măcar nu poți să deschizi ochii, fato din Seul, o să te facem praf în Lisabona”.

Hwang In-beom nu a ignorat mesajul și a răspuns într-un mod scurt, ironic și direct, făcând referire la golul marcat: „Mai bine vă deschid poarta (n.r. vă dau gol) decât să-mi deschid ochii, amice”.

FOTO: captură Instagram @inbeom_hwang6 FOTO: captură Instagram @inbeom_hwang6
FOTO: captură Instagram @inbeom_hwang6

Porto, care a mai marcat prin Gabri Veiga ('31) și Victor Froholdt ('54), își continuă startul perfect în campionat, cu șapte victorii în primele șapte etape. De cealaltă parte, Benfica a înscris prin Alexander Bah ('51) și ocupă locul 2, cu 16 puncte.

Hwang In-beom și-a început cariera la Daejeon Citizen, în țara natală, după care a evoluat la Vancouver Whitecaps (Canada), Rubin Kazan (Rusia), FC Seoul (Coreea de Sud), Olympiacos (Grecia), Steaua Roșie Belgrad (Serbia) și Feyenoord (Olanda). În vara lui 2026, s-a transferat la FC Porto (Portugalia).

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