FCSB s-a prăbușit la TV  Telespectatorii roș-albaștri au părăsit echipa la umilința cu Craiova. Comparație șoc cu FCSB - Metaloglobus și cu alte derby-uri +102 foto
Ratingul TV al meciul Craiova - FCSB 5-0, de sâmbătă, a fost cel mai mic din ultimii 2 ani
Superliga

FCSB s-a prăbușit la TV Telespectatorii roș-albaștri au părăsit echipa la umilința cu Craiova. Comparație șoc cu FCSB - Metaloglobus și cu alte derby-uri

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 17:35
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 18:35
  • Ratingul TV al meciul Craiova - FCSB 5-0, de sâmbătă, a fost cel mai mic din ultimii 2 ani, la un meci în care s-au întâlnit cele două echipe
  • Media audienței celor 3 meciuri directe din sezonul trecut, două în Liga 1 și unul în Cupa României, a fost cu 60% peste cea a confruntării din weekend-ul trecut
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FCSB e într-o criză de rezultate fără precedent pe parcursul anului 2026.

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A ratat play-off-ul ediției precedente, iar startul actualului sezon a fost unul umilitor: eliminare rușinoasă în Europa cu Auda, 3-7 scor general, iar în campionat echipa are mai multe înfrângeri decât succese, e mai aproape de locurile de barajul de menținere-promovare decât de primele 6 și a fost învinsă în toate cele 3 derby-uri: 0-1 cu CFR, 1-2 cu Dinamo, 0-5 cu Craiova.

Rezultatele extrem de proaste i-au adus echipei o prăbușire și acolo unde domina cu mare autoritate. În ierarhia ratingurilor TV. Meciurile roș-albaștrilor înregistrau o audiență mare de fiecare dată, iar atunci când disputa derby-uri cu Dinamo, Craiova, Rapid, afluența de telespectatori era una uriașă.

Acum, la duelul cu Universitatea Craiova, de sâmbătă, pierdut de FCSB, scor 5-0, ratingul a fost unul departe ceea ce au atins meciurile dintre cele două formații în ultima vreme.

Sâmbătă, cele două televiziuni care au transmis partida, Digi Sport și Prima Sport, au adunat un rating de 3,8% pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Duelul din februarie a atras de peste două ori mai mulți telespectatori

Precedenta confruntare dintre cele două cluburi a avut loc în februarie, în finalul campionatului regular, când FCSB își juca practic accesul în play-off. Atunci, Craiova s-a impus, scor 1-0, dar audiența a fost de peste două ori mai mare decât cea de acum: în februarie, ratingul a atins aproape 8%.

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De fapt, toate cele 3 jocuri directe de pe parcursul sezonului trecut, două în Liga 1 și unul în grupa Cupei României, au fost peste audiența de sâmbătă. Media acestor 3 jocuri a avut un plus de circa 60% față de meciul Craiova - FCSB 5-0, din etapa a 10-a din prezent.

Chiar și un meci fără nici o miză reală, cel din penultima etapă a sezonului 20245-2025, când FCSB era deja matematic campioană, a avut un rating mult peste cel de acum. Atunci însă, FCSB sărbătorea titlul și suporterii au ales să fie în fața televizoarelor pentru a participa în acest mod la sărbătoare. Acel meci a atins 6,8% rating. Cu aproape 80% mai mult decât acum.

Audiența derby-urilor dintre FCSB și Craiova în ultimele 16 luni

DataMeciScorAudiență
Mai 2025FCSB - Craiova1-06,8%*
Octombrie 2025FCSB - Craiova1-05,6%
Februarie 2026Craiova - FCSB (Cupă)2-24,7%
Februarie 2026Craiova - FCSB1-07,9%
Septembrie 2026Craiova - FCSB5-03,8%
*Datele sunt pentru ambele posturi, Digi și Prima Sport, cumulat, raportat la publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național
3,9%
a fost audiența meciului FCSB - Metaloglobus 0-0, din martie acest an, primul din play-out, cel în care pe banca roș-albaștrilor a debutat Mirel Rădoi

Când mergea bine, FCSB bifa super ratinguri

În privința derby-urilor, în perioada în care era în lupta pentru titlu și venea după parcursul european formidabil din 2024-2025, când a ajuns până în optimile de finală în Europa League, audiențele înregistrate de FCSB la TV erau imense, mai ales raportate la nivelul de la meciul de sâmbătă, de la Craiova.

De exemplu, meciul FCSB - Dinamo, disputat în februarie 2025, în finalul sezonului regulat, a înregistrat un rating cu 130% mai mare decât cel de acum, de la Craiova - FCSB 5-0.

Top ratinguri în a doua jumătate a sezonului 2024-2025, în care FCSB a avut un parcurs excelent

DataMeciScorAudiență
Februarie 2025FCSB - Dinamo2-18,7%*
Aprilie 2025Rapid - FCSB1-28,2%
Martie 2025Rapid - FCSB0-08,2%
Aprilie 2025FCSB - CFR3-26,7%
Mai 2025FCSB - CFR3-26,3%
Mai 2025FCSB - Craiova1-06,2%
* Datele sunt pentru ambele posturi, Digi și Prima Sport, cumulat, raportat la publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național

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liga 1 audienta fcsb u craiova televizare
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