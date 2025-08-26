  Business Drops #65 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
Business Drops #65 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 65.
  • Astăzi, printre altele, despre încasări-record, despre Mbappe și JO 2028, despre FCSB și ProTV.

1. Flamengo a semnat cu Betano cel mai mare contract de sponsorizare din istoria fotbalului brazilian. Compania de betting va plăti peste 49 de milioane de dolari pe an, în timp ce Pixbet, fostul sponsor principal, oferea 30 de milioane de dolari pe sezon.

2. Cu un salariu de 518.136 de lire sterline pe săptămână, Kylian Mbappe (Real Madrid) este cel mai bine plătit fotbalist din LaLiga. În Top 3 mai intră David Alaba (Real Madrid), cu 373.058 de lire sterline pe săptămână, și Vinicius Jr. (Real Madrid), cu 345.369 de lire sterline.

3. Canalul de streaming League 1+ a depășit 600.000 de abonați după primul weekend din ediția 2025-2026 a campionatului din Hexagon. Potrivit lui Nicolas de Tavernost, directorul executiv al diviziei media din Liga Profesionistă de Fotbal franceză, platforma a avut tot atâția abonați noi într-o zi cât DAZN în tot sezonul anterior. Prețul lunar al abonamentului este de 14,99 euro.

4. Carlos Alcaraz a câștigat marele premiu de 1.124.380 de dolari după victoria din finala turneului de la Cincinatti, în fața italianului Jannik Sinner, care a abandonat în primul set, la 5-0 pentru spaniol. Potrivit legislației fiscale din SUA, învingătorul va plăti taxe de aproximativ 416.000 de dolari din premiul acordat.

5. Comcast și Honda au cumpărat drepturile pentru denumirile arenelor care vor găzdui competiții la Jocurile Olimpice 2028, din Los Angeles. Este prima dată în istorie când Comitetul Internațional Olimpic vinde aceste drepturi, în încercarea de a obține încasări record din sponsorizări.

6. Sezonul 2025-2026 al Ligue 1 va fi transmis în România exclusiv online, pe Voyo. Această platformă de streaming transmite și partidele din Premier League, difuzarea de conținut sportiv live reprezentând o componentă importantă a strategiei prin care sunt atrași clienți noi.

7. ProTV a achiziționat drepturile de televizare în România pentru meciul FCSB vs Aberdeen (2-2 în tur). Suma plătită pentru transmisiunea acestei întâlniri din manșa secundă a play-off-ului Europa League depășește 250.000 de euro.

8. FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen (Scoția) de pe Arena Națională, din play-off-ul Europa League. Cel mai ieftin tichet de acces la jocul din 28 august costă 30 RON (Peluză și Inel 2), iar prețul celui mai scump este de 300 RON (VIP 1).

9. O’Reilly Auto Parts va fi sponsor secundar al NASCAR din sezonul viitor. Producătorul de piese auto, care va lua locul companiei de telecomunicații Xfinity, va plăti aproximativ 15.000.000 de dolari pe an.

10. Meciul Rapid vs FCSB (2-2), din SuperLiga României, a avut o cotă de piață de peste 25% la tv pe 17 august, în intervalul 21:30 – 23:30. Digi Sport și Prima Sport, posturile care au transmis derby-ul, au cumulat un rating de 6,7%, cu aproximativ 50% mai mare decât ProTV, următoarea televiziune clasată în topul audiențelor pe acel interval.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv in ASE București

