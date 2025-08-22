Cine transmite FCSB - Aberdeen Manșa retur a play-off-ului din Europa League se vede la TV » Contract gigantic

Partida retur dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League va putea fi urmărită și la TV.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

FCSB a fost la doar câteva minute de a obține o victorie mare în Scoția, în condițiile în care a evoluat mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cissoti.

Meciul decisiv pentru accederea în faza principală din Europa League va avea loc joi, pe Arena Națională.

FCSB - Aberdeen se vede la Pro TV

La fel ca partida din Scoția, drepturile pentru jocul de la București au fost achizionațe de trustul Pro.

Dacă meciul de la Aberdeen s-a văzut exclusiv pe platforma de streaming Voyo, duelul de pe Arena Națională se va vedea și la TV.

FCSB a impus o clauză prin care cine va cumpăra are obligația de a difuza confruntarea și la TV, nu doar pe platformă de streaming.

Astfel, FCSB - Aberdeen se va vedea în direct pe Pro TV și online pe platforma Voyo, joi, cu începere de la ora 21:30 , informează știrileprotv.ro

Va fi ultimul meci european al campioanei transmis pe un post generalist. FCSB este sigură de prezența cel puțin în faza principală din Conference League.

Începând din grupa XXL a UEFA Champions League, Europa League și Conference League se vad în direct pe Digi Sport și Prima Sport, cel puțin până în anul 2027.

FCSB, contract gigant pentru returul cu Aberdeen

În urmă cu câteva zile, GOLAZO.ro anunța că FCSB anticipează că va trece de 300.000 de euro încasări doar pentru această dispută cu scoțienii, ceea ce înseamnă mai mult decât dublu față de prețul cu care a cedat meciul cu Drita.

Suma totală va depăși 300.000 de euro și datorită faptului că acum există un interes foarte mare și pentru drepturile de difuzare în afara spațiului României.

Fiind un meci cu o echipă britanică, FCSB se va alege cu o sumă bună și din această sursă de venit.

700.000 de euro e suma pe care ar putea să o atingă FCSB, venituri exclusiv din drepturile TV pentru actualul sezon european, dacă va trece de 300.000 de euro la contractul meciului cu Aberdeen

Ce audiență a produs Aberdeen - FCSB

Trustul PRO a publicat cifrele partidei dintre Aberdeen și FCSB, care a fost transmisă doar pe platforma de streaming Voyo.

Conform stirileprotv.ro, 114.000 de conturi active au accesat platforma cu scopul de a urmări duelul, generându-se aproape 300.000 de sesiuni de vizionare.

Pro TV susține că, în condițiile în care un cont poate fi utilizat de mai multe persoane simultan, audiența reală de la ora partidei ar fi depășit un milion de persoane, atât la nivel de familii, cât și în spații publice precum pub-uri sau grupuri de prieteni.

