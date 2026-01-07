Business Drops #84 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 84.

Astăzi, printre altele, despre cel mai mare stadion din lume, brandurile din Premier League și ce competiții a mai cumpărat ProTV.

1. România vs Bosnia-Herțegovina (0-1), din preliminariile Campionatului Mondial 2026, a fost cel mai vizionat meci de fotbal în România din 2025, având un rating de 10,8% la nivel național. Pe locul secund în top este partida FCSB vs Manchester United 0-2 (rating 10,7%), din Europa League, urmată de România vs Austria 1-0 (rating 10,5%), din calificările pentru CM 2026.

2. Cele mai importante șase cluburi din Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur) valorează peste 2,5 miliarde de lire sterline fiecare. Brandul Manchester United, cel mai valoros, este evaluat la 4,6 miliarde de lire sterline. Urmează Manchester City și Liverpool, ambele având o cotă de peste 4 miliarde.

3. Gianni Infantino, președintele FIFA, a anunțat că, în numai 15 zile, s-au înregistrat 150 de milioane de cereri de bilete pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026 . Până acum, forul fotbalistic a pus în vânzare aproape 6.000.000 de tichete. FIFA a vândut în total 44.000.000 de bilete în cele 22 de ediții precedente ale Mondialului.

4. ProTV a cumpărat drepturile de televizare pentru 12 turnee finale ale Campionatelor Mondiale şi Europene de handbal, care se vor desfășura în perioada 2026-2031. Competițiile vor fi transmise exclusiv online, pe platforma Voyo, chiar dacă la ele vor participa și naționalele României.

5. Jucătorul de golf Tiger Woods a câștigat două miliarde de dolari până la vârsta de 50 de ani. Americanul a încasat 10.000.000 de dolari doar pentru că s-a clasat pe primul loc în programul Player Impact 2024, fiind cel mai cunoscut practicant al acestui sport în rândul fanilor și cel mai căutat jucător de golf pe Google.

6. NWSL, liga feminină americană de soccer, a mărit plafonul salarial cu 1.000.000 de dolari în cazul sportivelor de top. Pentru stabilirea celor care pot beneficia de acest bonus este luat în considerare și criteriul reprezentat de potențialul de marketing.

7. Fox estimează că turneul final al Cupei Mondiale din acest an, care se va disputa în SUA, Canada și Mexic, va fi cel mai vizionat din istorie în Statele Unite. Fox a atras 17,7 milioane de telespectatori pentru finala CM 2022, Argentina vs Franța 3-3 (4-2 la loviturile de departajare), cea mai vizionată finală a Cupei Mondiale din istoria televiziunii din SUA.

8. Nike va lansa pe piață primul model de încălțăminte creat special pentru Caitlin Clark (Indiana Fever), baschetbalista care deține recordul pentru cele mai multe assist-uri (337) și pentru cele mai multe puncte marcate de o debutantă (769) într-un sezon. Clark a semnat în 2024 un contract comercial în valoare de 28.000.000 de dolari cu producătorul de echipament sportiv.

9. În Maroc se construiește cel mai mare stadion din lume. „Hassan II”, din Casablanca, va avea o capacitate de 115.000 locuri . Proiectul estimat la două miliarde de dolari ar trebui să fie finalizat în 2028, existând posibilitatea ca acolo să se joace finala Cupei Mondiale din 2030.

