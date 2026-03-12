Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Campionatul Mondial

Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!"

Publicat: 12.03.2026, ora 19:52
Actualizat: 12.03.2026, ora 19:53
  • Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, mesaj sumbru cu mai puțin de 3 luni înainte de startul CM 2026.
  • Campionatul Mondial, primul turneu final cu 48 de echipe și organizat în 3 țări (SUA, Canada, Mexic), va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Trump i-a avertizat pe iranieni că ar fi bine să nu se prezinte la turneul final din America de Nord.

Donald Trump nu vrea Iranul la Mondial

„Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar, pentru viața și siguranța lor, nu cred că ar fi potrivit să se prezeinte.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, se arată în postarea lui Donald Trump de pe Truth Social.

Mesajul președintelui SUA vine la doar o zi după ce președintele forului de la Teheran, Mehdi Taj, și ministrul sportului din Iran, Ahmad Donyamali, au anunțat că nu există vreo șansă ca selecționata din Orientul Mijlociu să meargă la CM 2026.

Afirmațiile au fost făcute ca urmare a atacului coordonat lansat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie, care a coincis cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice, ayatollahului Ali Khamenei.

Ce sancțiuni riscă Iran dacă nu participă la CM 2026

Iran ar putea fi sancționată de FIFA cu 274.000 de euro, deoarece articolul 6 al Regulamentului FIFA spune că fiecare țară calificată la CM 2026 este obligată să-și joace toate meciurile la turneu final până în momentul eliminării, potrivit mundodeportivo.com.

În plus, FIFA poate solicita rambursarea tuturor fondurilor primite pentru pregătirea echipei naționale, precum și banii încasați pentru calificarea la turneul final.

Nu în ultimul rând „dacă o federație participantă se retrage sau este descalificată înainte de finalizarea fazei grupelor, rezultatele tuturor meciurilor sale vor fi considerate nule și fără efect”.

FIFA are dreptul de a anula, schimba data sau reloca unul sau mai multe meciuri la propria discreție și din orice motiv, inclusiv din motive de forță majoră sau din motive de sănătate sau siguranță.

O altă posibilă sancțiune pentru retragerea de la CM ar putea fi reprezentată de excluderea naționalei dintr-o viitoare competiție FIFA.

FIFA are autoritatea de a înlocui Iranul, precum și orice altă țară care se retrage: „Dacă o asociație participantă se retrage sau este exclusă de la Cupa Mondială FIFA 2026, FIFA va decide la discreția sa exclusivă și va lua măsurile pe care le consideră necesare. FIFA poate, în special, decide să înlocuiască acea națională cu o alta”.

Iran e în Grupa G de la CM 2026, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă.

Naționala antrenată de Amir Ghalenoei urmează să dispute cele trei meciuri din grupă în Statele Unite:

  • cu Noua Zeelandă, pe 15 iunie, la Los Angeles
  • cu Belgia, pe 21 iunie, tot la Los Angeles
  • cu Egipt, pe 26 iunie, la Seattle.

