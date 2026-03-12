Lucescu s-a decis! Cine va fi convocat dintre Opruț și Borza pentru a fi rezerva lui Bancu la barajul cu Turcia
Lucescu s-a decis! Cine va fi convocat dintre Opruț și Borza pentru a fi rezerva lui Bancu la barajul cu Turcia

Dan Udrea
Publicat: 12.03.2026, ora 15:43
Actualizat: 12.03.2026, ora 15:43
  • Postul de fundaș stânga a rămas fără una dintre soluții, după ce Alexandru Chipciu a suferit o ruptură musculară.
  • Bancu va fi titular la Istanbul, el fiind unul dintre liderii selecționerilor fotbaliștilor care vor forma lotul pentru acest baraj.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00 și va fi transmis în de Prima TV și liveTEXT de GOLAZO.ro.

Unul dintre marile semne de întrebare în privința selecției e reprezentat de alegerea pe care Mircea Lucescu o va face pentru postul de fundaș stânga.

Lucescu s-a decis! Cine va fi convocat dintre Opruț și Borza pentru a fi rezerva lui Bancu la barajul cu Turcia

Dintre primele două variante, cele pe care s-a bazat și în toamna trecută, în preliminariile CM, Bancu și Chipciu, una a devenit indisponibilă.

Fotbalistul Universității Cluj a suferit o ruptură musculară în penultima etapă a sezonului regular și e out timp de două săptămâni, urmând să rateze acțiunea tricolorilor.

Antrenorului naționalei i-au rămas la dispoziție doar două nume din care să aleagă alternativa pentru Bancu: Opruț și Borza, care au un an 2026 cu prestații bune. Iar dintre ei, conform informațiilor GOLAZO.ro, cel care va fi convocat e fundașul Rapidului.

8 ani
e diferența de vârstă dintre cei doi: Borza a împlinit în noiembrie 20 de ani, el e încă eligibil pentru U21 până în vara lui 2027, în timp ce Opruț a făcut 28 de ani în ianuarie

În favoarea lui Borza nu stau doar evoluțiile lui excelente din ultima perioadă, ci mai ales faptul că Lucescu ar fi tras mai multe concluzii nefavorabile la adresa lui Opruț când l-a avut sub comandă în toamna trecută.

Opruț a și fost folosit în amicalul cu Republica Moldova, scor 2-1, când a jucat o repriză, însă Lucescu a fost total nemulțumit. Inclusiv modul în care s-a comportat la antrenamente n-a fost pe placul selecționerului.

7 goluri
a produs Opruț pentru Dinamo în acest sezon: a marcat de 5 ori și a oferit două assisturi, în vreme ce Borza are contribuție la 5 goluri pentru Rapid: a înscris de două ori și a reușit și 3 pase decisive

Duelul cifrelor dintre Opruț și Borza

CategorieOpruțBorza
Dueluri câștigate 66% 52%
Dueluri defensive câștigate 63% 51%
Dueluri ofensive câștigate 72% 52%
Dueluri aeriene câștigate 58% 52%
Deposedări pe meci 1,8 1,8
Recuperări în jumătatea adversă / pe meci 0,07 0,2

Borza încă n-a debutat pentru echipa națională de seniori și acesta ar fi un dezavantaj pentru convocarea lui acum, mai ales în perspectiva unor meciuri cu o miză și presiune fantastice.

O variantă ar putea să fie și ca Lucescu să nu apeleze la niciunul dintre cei doi, Borza și Opruț și să-l ia în lot, ca soluție de rezervă pentru Bancu, pe Sorescu, însă acesta a evoluat puțin în ultimul timp la Gaziantep, iar postul pe care e folosit la echipa de club e cel în care trebuie să acopere banda dreaptă, într-un sistem 3-5-2.

Fundașii stânga ai României la meciurile oficiale din ultimul an

  • Martie 2025, România - Bosnia 0-1: Bancu
  • Martie 2025, San Marino - România 1-5: Bancu
  • Iunie 2025, Austria -  România 2-1: Bancu
  • Iunie 2025, România - Cipru 2-0: Sorescu
  • Septembrie 2025, Cipru - România 2-2: Bancu
  • Octombrie 2025, România - Austria 1-0: Chipciu
  • Noiembrie 2025, Bosnia - România 2-1: Chipciu
  • Noiembrie 2025, România - San Marino 7-1: Bancu

Bancu va fi titular împotriva Turciei fiindcă în favoarea lui sunt atât prestațiile foarte bune din tricoul Universității, echipă cu care e pe primul loc în Liga 1, e în semifinalele Cupei României și a evoluat pe tabloul principal din Conference League, cât și faptul că e unul dintre cei mai experimentați fotbaliști care vor fi în lotul lui Lucescu. Bancu (33 de ani), a debutat în echipa națională în octombrie 2017 și de atunci a jucat 50 de selecții.

Top 5 selecții dintre jucătorii care vor fi în lotul barajului cu Turcia

  1. N. Stanciu 84
  2. R. Marin 72
  3. I. Hagi 51
  4. Bancu 50
  5. Burcă 44

