Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”

Nationala

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 14:02
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 14:04
  • Mircea Lucescu (80 de ani) a renunțat la planul inițial, de a pleca la Istanbul cu două zile înainte de barajul cu Turcia, însă schimbarea orarului de zbor a creat negocieri dure pe axa FRF - Tarom.
  • Turcia - România se joacă pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM. Partida va fi transmisă de Prima TV și va putea fi urmărită și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

GOLAZO.ro a informat marți că Lucescu vrea o schimbare importantă de plan pentru pregătire din ultimele zile care preced meciul primăverii în fotbalul românesc, barajul cu Turcia, de joi, 26 martie.

A renunțat să mai facă deplasarea cu echipa la Istanbul cu două zile înainte de meci, adică marți, pe 24 martie, ci a anunțat conducerea FRF să schimbe decolarea de la București pentru miercuri, înainte de prânz.

Negocieri și tensiune FRF-Tarom

Argumentele selecționerului sunt legate de faptul că toți jucătorii selecționați îi va avea la dispoziție abia luni seară, când vor ajunge ultimii dintre ei.

Marți ar fi singura zi plină în care ar putea lucra tactic cu ei, iar dacă s-ar fi plecat marți la Istanbul, practic jumătate de zi s-ar fi pierdut pentru a se ajunge în Turcia.

Solicitarea lui Lucescu însă a creat dificultăți majore pe axa FRF - Tarom. Compania aeriană cu care Federația lucrează de mai mulți ani ar fi spus, inițial, că nu poate da curs solicitării, fiindcă are pentru acele zile curse și culoare de zbor antamate, dar și aeronave deja închiriate.

Lucescu însă a insistat că nu vrea să plece sub nicio formă pe 24 martie, astfel că la un moment dat s-a vehiculat inclusiv ideea de a se apela la altă companie aeriană, pentru închirierea unui charter, care să decoleze spre Istanbul pe 25 martie.

Surse din interiorul FRF susțin că Răzvan Burleanu le-a transmis colaboratorilor apropiați că e gata să discute inclusiv cu ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban, în cazul în care nu se poate rezolva situația direct cu Tarom.

Din informațiile pe care redacția le are, din interiorul FRF, dar și pe surse, de la compania aeriană românească de stat, s-a făcut un efort considerabil și plecarea naționalei va fi tot cu o aeronavă Tarom, societate care e în subordinea Ministerului Transporturilor, dar miercuri, 25 martie, în jurul orei 10:00.

75 de minute
durează un zbor pe ruta București - Istanbul

Ministrul Transporturilor: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”

Contactat de GOLAZO.ro, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, susține că nu a discutat cu Răzvan Burleanu, dar fusese informat de ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile.

„M-a sunat ieri directorul Tarom, am vorbit cu el. Cu președintele FRF nu am discutat deloc, deci dacă mă întrebați dacă am intervenit cu ceva ca să rezolv această problemă, răspunsul este nu.

Dar echipa națională va zbura cu Tarom la Istanbul, iar directorul chiar m-a întrebat dacă nu vreau să fac și eu deplasarea în avion cu echipa națională, dar și cu sponsorii FRF și ai echipei care o să fie și ei în acel avion.

Nu o să merg cu ei, dar voi fi la meci la Istanbul, însă mi-am luat bilet de avion de acum mai bine de o lună“, a declarat ministrul Transporturilor, minister în subordinea căruia se află compania Tarom.

Din informațiile GOLAZO.ro, singurul incovenient al acestei schimbări e faptul că Tarom ar fi pus la dispoziție o aeronavă mai mică decât cea inițială, iar FRF avea o întreagă listă de invitați, printre care și reprezentanți ai sponsorilor parteneri cu forul condus de Răzvan Burleanu.

Echipa națională va ajunge la Istanbul miercuri, pe 25 martie, în jurul orei 12:00, ora locală. Antrenamentul oficial se va disputa pe stadionul care va găzdui și meciul, arena lui Beșiktaș.

