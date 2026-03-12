„Când e foarte frig afară…” Cum a descris MM Stoica impactul revenirii lui Rădoi la FCSB: „A fost ciudat să fac asta”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație de la FCSB, a vornit despre impactul revenirii lui Mirel Rădoi (44 de ani) pe banca roș-albaștrilor.

Mirel Rădoi a acceptat să se întoarcă în calitate de antrenor la FCSB, după o pauză de 11 ani. Patronul campioanei, Gigi Becali, a promis că nu se va mai implica la echipă și își va pune toată încrederea în finul său.

Cum a descris MM Stoica impactul revenirii lui Rădoi la FCSB: „A fost ciudat să fac asta”

Mihai Stoica a vorbit și el despre revenirea lui Rădoi și impactul pe care l-a avut instalarea sa asupra echipei.

„Când e foarte frig afară și încerci să faci un foc, iar focul mocnește și se îngrămădesc toți ca să stea cu extremitățile mai aproape de jăratic, dar nu ajunge căldura la ei, și, deodată, vine cineva care aruncă niște vreascuri și mai multă benzină. Se aprinde focul și toată lumea e fericită și cu bujori în obraji.

Așa e la început. Acum să vedem dacă și cât de tare o să bată vântul.

E riscant dacă faci un foc mare și bate vântul. Am mai trăit asta cu Edi Iordănescu, când am spus că m-am născut a doua oară și eram super motivat, dar n-a durat mult. Dar acum simt că e altfel.

Nu e vorba doar de schimbarea antrenorilor, ci și de simpla prezență a lui Mirel Rădoi.

El este o personalitate marcantă în istoria acestui club, e căpitanul echipei care a reușit cea mai mare performanță după 1989. Mi-a fost ciudat să-l prezint în vestiar, știau și străinii cine”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

FOTO. Primul antrenament al lui Mirel Rădoi la FCSB

Mirel Rădoi își va face debutul pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 20:30. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

