Tribunalul București a respins cererea lui Cristian Săpunaru de a retrage temporar produsele OSHEE, sponsorul Cupei României, care îi folosește imaginea, obligându-l să plătească cheltuieli de judecată.

Decizia poate fi atacată cu apel, drept pe care fostul jucător a anunțat că îl va exercita.

Tribunalul București a pronunțat prima decizie în procesele intentate de fostul internațional Cristian Săpunaru (41 de ani) împotriva Federației Române de Fotbal (FRF) și a companiei OSHEE România, legat de folosirea imaginii sale într-o campanie comercială asociată Cupei României.

Cererea de retragere a produselor, respinsă de instanță. Cristi Săpunaru, obligat să plătească 5.000 de lei

Instanța a respins cererea formulată de fostul căpitan al Rapidului în procedura de ordonanță președințială.

Prin aceasta, Săpunaru solicita retragerea temporară de pe piață a produselor care îi folosesc imaginea, până la soluționarea procesului principal, având ca obiect o acțiune în răspundere delictuală.

Hotărârea a fost pronunțată la 11 martie 2026 de Tribunalul București - Secția a V-a civilă.

Judecătorii au respins cererea ca neîntemeiată și l-au obligat pe Cristian Săpunaru să plătească 5.000 de lei către OSHEE România cu titlu de cheltuieli de judecată. Decizia poate fi atacată cu apel.

Practic, instanța a considerat că nu există urgența necesară pentru a opri imediat folosirea imaginii lui Cristian Săpunaru.

Cristi Săpunaru vrea despăgubiri de două milioane de euro

În paralel, la Tribunalul București se judecă și acțiunea principală deschisă de Săpunaru împotriva FRF și OSHEE România. Acest proces nu a primit încă termen de judecată.

Fostul internațional solicită despăgubiri de două milioane de euro, potrivit gsp.ro, susținând că imaginea sa a fost folosită fără acord în scop comercial.

Federația Română de Fotbal a fost introdusă în proces pentru a prezenta contractul încheiat cu OSHEE România, document care ar putea stabili legalitatea utilizării imaginii lui Cristian Săpunaru de către companie.

Imaginea lui Săpunaru în campaniile oficiale ale Cupei României

OSHEE este sponsor oficial al Cupei României din sezonul 2024-2025, pe baza unui parteneriat semnat cu FRF pentru cinci sezoane, anunțat public pe site-ul frf.ro la 28 octombrie 2024.

Conform comunicatului, etichetele băuturilor isotonice OSHEE urmau să includă o grafică specială cu „protagoniști ai Cupei României”, printre care se regăseau mai mulți jucători din SuperLigă:

Darius Olaru (FCSB), Denis Alibec (Farul), Alexandru Mitriță (Universitatea Craiova), Ciprian Deac (CFR Cluj), Cristian Săpunaru (Rapid), Alexandru Pop (Oțelul).

Cristian Săpunaru și-a încheiat cariera de fotbalist la finalul sezonului trecut. Fostul fundaș a jucat ultimul său meci pe 19 mai 2025, în tricoul Rapidului, contra CFR Cluj, în Giulești, scor 1-4.

36 de selecții are Cristian Săpunaru la echipa națională a României, cu care a participat la EURO 2008 și EURO 2016

