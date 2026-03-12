Gică Popescu (58 de ani), președintele clubului Farul Constanța, a amintit un episod memorabil din perioada în care era antrenat de Mircea Lucescu (80 de ani) la Galtasaray.

„Baciul” a ajuns la gruparea Cim-Bom în vara anului 1997, după ce a fost transferat de la Barcelona, în schimbul sumei de 4,5 milioane de euro.

Popescu a fost jucătorul celor de la Galtasaray până în anul 2001, perioadă în care a fost coechipier și cu Gheorghe Hagi (61 de ani).

Gică Popescu: „A venit Gică Hagi și mi-a zis «Dar ce faci, te droghezi?!»”

În perioada 2000-2001, echipa a fost antrenată de Mircea Lucescu, iar fostul căpitan de la Barcelona a povestit că pregătirea actualului selecționer din acea vreme l-a adus în cea mai bună formă fizică.

Popescu a povestit că Hagi a rămas șocat de forma sa fizică și chiar l-a întrebat dacă a apelat la substanțe sau metode interzise.

„Ca profil de jucător, eu am fost cu fizic puternic, dar niciodată în cariera mea nu m-am simțit fizic atât de bine ca atunci când am fost antrenat de Mircea Lucescu. Și aveam 33 de ani atunci.

Îmi aduc aminte că la un antrenament a venit Gică Hagi și mi-a zis: «Dar ce faci, te droghezi? Ești incredibil, nu ai fost niciodată așa!».

Zburam, nu atingeam terenul. Lucra senzațional Lucescu. Și încă un lucru pe care îl făcea și cred că-l face și acum la fel de bine.

Cu Mircea Lucescu antrenor, Popescu și Hagi jucători, Galatasaray a cucerit Supercupa Europei, după o finală cu Real Madrid/ FOTO: IMAGO

Indiferent cu cine jucam, indiferent de nivelul adversarului, pregătea meciul de parcă jucam mereu cu Fener. Și noi ziceam: «Nea Mircea, jucăm cu ultima clasată!».

Ședință jumătate de oră. Cu video, cu tot… Iar colegii noștri turci care nu făcuseră cu Fatih Terim așa ceva – înnebuneau. Nu lăsa niciun element care să nu fie pus la punct”, a spus Gică Popescu, conform digisport.ro.

178 de meciuri a jucat Gică Popescu pentru Galatasaray, cele mai multe ale sale pentru o echipă de club. A marcat 8 goluri și a oferit 9 pase decisive

