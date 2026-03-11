„M-am întors” Încă o variantă pentru Kopic, înainte de Rapid - Dinamo: jucătorul care s-a antrenat normal azi

Dinamo ar putea avea încă o variantă U21 în startul play-off-ului, pe care îl va începe de pe locul 5, cu 26 de puncte

Primul meci va fi cu Rapid, în Giulești. Partida se va disputa sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport 1.

Revenire la antrenamentele lui Dinamo

Zeljko Kopic nu-i va putea folosi cel mai probabil pe Andrei Mărginean, operat de apendicită pe 1 martie, și nici pe accidentații Kennedy Boateng și Mamoudou Karamoko.

În schimb, Adrian Caragea a revenit la antrenamente alături de colegi. „M-am întors”, a scris el pe Instagram, la o imagine de la ședința de pregătire de azi.

Extrema „câinilor”, 20 de ani, a absentat în ultima lună din cauza unei pubalgii, dar s-a recuperat și ar putea fi pe bancă în Giulești.

2 goluri în 14 meciuri (470 de minute) are Caragea la Dinamo în acest sezon, în Cupă și campionat

Dinamo a terminat meciul cu CFR Cluj cu 5 jucători U21 în teren, Tarbă, Musi, Mihai, Mazilu și Duțu, iar președintele Andrei Nicolescu spune că e posibil ca strategia de a promova tineri să fie grăbită.

„Noi ne făcusem o prognoză apropo de schimbul de generații și de introducerea jucătorilor mai tineri în circuitul echipei. Poate ar trebui făcută mai repede. O să vedem, asta e o decizie pe care…

Pentru că oameni cu experiență, pe care ne bazăm, cumva la momentul ăsta tensionat, n-au dat ceea ce ne așteptam noi. Avem niște rezultate proaste. Dar e o chestiune pe care n-o decid și n-o argumentez eu.

Dinamo nu înseamnă doar cei 5 tineri care au terminat meciul cu CFR, ci și componența grupului care a dus greul acestui campionat, înseamnă și cei 3 care ne lipsesc la acest moment. E un grup destul de bun la Dinamo.

Dacă tinerii trebuie integrați mai devreme decât prognoza noastră, respectiv începutul anului viitor, o să vedem. Dacă la momentul la care ni se întâmplă lucruri trebuie să facem asta…”, a declarat Nicolescu aseară, la Prima Sport.

