„M-am întors”  Încă o variantă pentru Kopic, înainte de Rapid - Dinamo: jucătorul care s-a antrenat normal azi +11 foto
Adrian Caragea, foto stânga
„M-am întors” Încă o variantă pentru Kopic, înainte de Rapid - Dinamo: jucătorul care s-a antrenat normal azi

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 20:36
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 20:38
  • Dinamo ar putea avea încă o variantă U21 în startul play-off-ului, pe care îl va începe de pe locul 5, cu 26 de puncte

Primul meci va fi cu Rapid, în Giulești. Partida se va disputa sâmbătă de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport și Prima Sport 1.

Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo
Citește și
Prețuri dinamice la bilete Rapid inovează: tarife mai mari pentru cine-și ia tichet de acces în ziua derby-ului cu Dinamo

Revenire la antrenamentele lui Dinamo

Zeljko Kopic nu-i va putea folosi cel mai probabil pe Andrei Mărginean, operat de apendicită pe 1 martie, și nici pe accidentații Kennedy Boateng și Mamoudou Karamoko.

În schimb, Adrian Caragea a revenit la antrenamente alături de colegi. „M-am întors”, a scris el pe Instagram, la o imagine de la ședința de pregătire de azi.

Extrema „câinilor”, 20 de ani, a absentat în ultima lună din cauza unei pubalgii, dar s-a recuperat și ar putea fi pe bancă în Giulești.

2 goluri
în 14 meciuri (470 de minute) are Caragea la Dinamo în acest sezon, în Cupă și campionat
Dinamo, antrenament Adrian Caragea FOTO Instagram carageaa24 (3).jpg
Dinamo, antrenament Adrian Caragea FOTO Instagram carageaa24 (3).jpg

Dinamo, antrenament 11 martie 2026 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament 11 martie 2026 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament 11 martie 2026 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament 11 martie 2026 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament 11 martie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg
Schimbare majoră la Dinamo! Nicolescu semnalează erorile „de cascadorii râsului”: „Poate ar trebui făcută mai repede”

Dinamo a terminat meciul cu CFR Cluj cu 5 jucători U21 în teren, Tarbă, Musi, Mihai, Mazilu și Duțu, iar președintele Andrei Nicolescu spune că e posibil ca strategia de a promova tineri să fie grăbită.

„Noi ne făcusem o prognoză apropo de schimbul de generații și de introducerea jucătorilor mai tineri în circuitul echipei. Poate ar trebui făcută mai repede. O să vedem, asta e o decizie pe care…

Pentru că oameni cu experiență, pe care ne bazăm, cumva la momentul ăsta tensionat, n-au dat ceea ce ne așteptam noi. Avem niște rezultate proaste. Dar e o chestiune pe care n-o decid și n-o argumentez eu.

Dinamo nu înseamnă doar cei 5 tineri care au terminat meciul cu CFR, ci și componența grupului care a dus greul acestui campionat, înseamnă și cei 3 care ne lipsesc la acest moment. E un grup destul de bun la Dinamo.

Dacă tinerii trebuie integrați mai devreme decât prognoza noastră, respectiv începutul anului viitor, o să vedem. Dacă la momentul la care ni se întâmplă lucruri trebuie să facem asta…”, a declarat Nicolescu aseară, la Prima Sport.

CS Dinamo - FC Dinam
CS Dinamo - FC Dinam

CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinamo CS Dinamo - FC Dinam CS Dinamo - FC Dinamo
VIDEO Cătălin Cîrjan a ratat un penalty în CFR Cluj - Dinamo 2-0

FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place"
Superliga
20:32
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
FCSB și-a ales casă pentru play-out Unde va juca după ce Arena Națională va deveni indisponibilă: „Jucătorilor nu le place”
„E momentul lor" Antrenorul care a readus-o pe Dinamo în prim-plan o vede favorită la titlu pe rivala „câinilor"
Superliga
19:50
„E momentul lor” Antrenorul care a readus-o pe Dinamo în prim-plan o vede favorită la titlu pe rivala „câinilor”
„E momentul lor” Antrenorul care a readus-o pe Dinamo în prim-plan o vede favorită la titlu pe rivala „câinilor”

accidentare dinamo liga 1 ANTRENAMENT rapid pubalgie Adrian Caragea play-off
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!"
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii" au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția" » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
14:33
„Românilor le e frică de noi" Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială"
14:19
„Poate face surpriza" Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva"
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vé spun ce m-a întrebat directorul Tarom!"
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
