„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, crede că Mihai Pintilii (41 de ani) s-a grăbit atunci când a ales să plece de la echipă.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul a plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei.

Mihai Stoica, despre plecarea lui Pintili: „ Nu-l înțeleg”

Mihai Stoica a vorbit despre plecarea fostului mijlocaș și a dezvăluit ce i-a spus tehnicianul în momentul plecării.

„Eu i-am spus lui Pintilii că s-a grăbit. Elias a plecat, e normal, chiar l-am înțeles. A zis că e prea mult ca jucătorii să se prezinte așa cu el pe bancă.

Dar n-am înțeles de ce Pintilii nu a venit să spună că se pune la dispoziția clubului, pentru că e copilul acestui club. Mi-a zis: «Nu vreau să se considere că, dacă vine alt antrenor, eu stau la cotitură».

Mai are 3 ani până la licența PRO. Nu cred că îi convine să meargă antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1. Putea să ne ajute în continuare, dar e decizia lui și o respectăm. Putea să meargă și la echipa a doua dacă voia.

Țin minte și declarația lui, că idolul lui a fost Mirel Rădoi. Nu știa că va veni el în locul lui, dar asta e. Fiecare își decide soarta”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

După plecare cuplului, Charalambous - Pintilii, roș-albaștrii s-au orientat rapid și l-au numit în funcția de antrenor pe Mirel Rădoi (44 de ani).

Mihai Pintili, mesaj emoționant după despărțirea de FCSB

La despărțirea de FCSB, Pintilii a ținut să mulțumească tuturor persoanelor cu care a colaborat în cei 6 ani petrecuți la echipa campioană.

„A venit momentul să închei un capitol important din viața mea.

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

Vă mulțumesc pentru tot!”, a transmis Mihai Pintilii pe Instagram.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport