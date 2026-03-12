„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Mihai Pintilii
Superliga

„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.03.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 12.03.2026, ora 22:20
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, crede că Mihai Pintilii (41 de ani) s-a grăbit atunci când a ales să plece de la echipă.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj, scor 1-3, iar Elias Charalambous (45 de ani) a ales să renunțe la funcția de antrenor al campioanei.

Odată cu cipriotul a plecat și Mihai Pintilii, antrenorul secund al echipei.

„Când e foarte frig afară…” Cum a descris MM Stoica impactul revenirii lui Rădoi la FCSB: „A fost ciudat să fac asta”
Citește și
„Când e foarte frig afară…” Cum a descris MM Stoica impactul revenirii lui Rădoi la FCSB: „A fost ciudat să fac asta”
Citește mai mult
„Când e foarte frig afară…” Cum a descris MM Stoica impactul revenirii lui Rădoi la FCSB: „A fost ciudat să fac asta”

Mihai Stoica, despre plecarea lui Pintili: „Nu-l înțeleg”

Mihai Stoica a vorbit despre plecarea fostului mijlocaș și a dezvăluit ce i-a spus tehnicianul în momentul plecării.

„Eu i-am spus lui Pintilii că s-a grăbit. Elias a plecat, e normal, chiar l-am înțeles. A zis că e prea mult ca jucătorii să se prezinte așa cu el pe bancă.

Dar n-am înțeles de ce Pintilii nu a venit să spună că se pune la dispoziția clubului, pentru că e copilul acestui club. Mi-a zis: «Nu vreau să se considere că, dacă vine alt antrenor, eu stau la cotitură».

Mai are 3 ani până la licența PRO. Nu cred că îi convine să meargă antrenor în Liga 2 sau secund în Liga 1. Putea să ne ajute în continuare, dar e decizia lui și o respectăm. Putea să meargă și la echipa a doua dacă voia.

Țin minte și declarația lui, că idolul lui a fost Mirel Rădoi. Nu știa că va veni el în locul lui, dar asta e. Fiecare își decide soarta”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

După plecare cuplului, Charalambous - Pintilii, roș-albaștrii s-au orientat rapid și l-au numit în funcția de antrenor pe Mirel Rădoi (44 de ani).

Mihai Pintili, mesaj emoționant după despărțirea de FCSB

La despărțirea de FCSB, Pintilii a ținut să mulțumească tuturor persoanelor cu care a colaborat în cei 6 ani petrecuți la echipa campioană.

„A venit momentul să închei un capitol important din viața mea.

Au fost ani plini de muncă, emoții, victorii, momente dificile și, mai ales, de neuitat. Am avut onoarea să antrenez un club cu o istorie uriașă și jucători care au dat totul pe teren în fiecare meci. Sunt mândru de tot ceea ce am construit împreună în această perioadă.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, staff-ului, conducerii și, bineînțeles, suporterilor care au fost mereu alături de echipă, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Sprijinul vostru a însemnat enorm.

FCSB va rămâne mereu o parte specială din viața mea și din cariera mea. Plec cu recunoștință, respect și cu amintiri pe care nu le voi uita niciodată.

Vă mulțumesc pentru tot!”, a transmis Mihai Pintilii pe Instagram.

Citește și

„Cel mai viral dans din toate timpurile” VIDEO. Donald Trump și Jake Paul, spectacol în culise » Președintele SUA: „Voi face o previziune”
Diverse
20:44
„Cel mai viral dans din toate timpurile” VIDEO. Donald Trump și Jake Paul, spectacol în culise » Președintele SUA: „Voi face o previziune”
Citește mai mult
„Cel mai viral dans din toate timpurile” VIDEO. Donald Trump și Jake Paul, spectacol în culise » Președintele SUA: „Voi face o previziune”
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Superliga
20:32
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Citește mai mult
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mihai Stoica despartire mihai pintilii fcsb
Știrile zilei din sport
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Superliga
12.03
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Citește mai mult
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Alte sporturi
12.03
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
Citește mai mult
Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Superliga
12.03
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Citește mai mult
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Liga Campionilor
12.03
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Citește mai mult
Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:50
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO. Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
Gafa care i-a stricat jocul lui Radu! FOTO.  Portarul a fost MVP la Celta 87 de minute cu Lyon. Dar a greșit la final. Ne temem cu Turcia!
23:36
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
Rezistă Gigi Becali fără imixtiuni? MM Stoica, despre testul răbdării de la FCSB: „Iar o să fiu luat peste picior, dar o spun”
22:20
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
„Nu stau la cotitură!” Motivul pentru care Pintilii a plecat de la FCSB: „Nu-l înțeleg”
22:51
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
„Te droghezi?!” Cum l-a șocat Gică Popescu pe Hagi: „Zburam”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
12.03
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Campionatul Mondial
12.03
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Citește mai mult
Trump nu îi vrea la Mondial Avertismentul președintelui Statelor Unite înainte de CM 2026: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
12.03
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
B365
11.03
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă
Citește mai mult
Ciucu anunță o mare transformare pe Ștefan cel Mare și Mihai Bravu, parte din Inelul Central (și infernal) de circulație. Alte decizii luate la întâlnirea cu Rareș Hopincă

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 22 rapid 26 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share