Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off

Dinamo a decis pe ce stadion va disputa cele două meciuri de pe teren propriu programate să se joace în luna mai.

Arena Națională nu va fi disponibilă în acea perioadă, din cauza unor concerte care vor fi organizate pe cel mai mare stadion din țară.

Concertele Metallica și Iron Maiden, programate pe 13 și 28 mai, vor face ca Arena Națională să fie indisponibilă în perioada desfășurării ultimelor etape ale campionatului.

Dinamo va juca ultimele meciuri din play-off pe stadionul „Arcul de Triumf”

Dinamo a trimis o adresă oficială către Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” cu privire la închirierea arenei din Capitală pentru ultimele două meciuri programate pe teren propriu în acest sezon.

Este vorba de etapele 8 și 9 ale play-off-ului Ligii 1, când „câinii” vor juca la București cu FC Argeș (weekendul 8-10 mai), respectiv CFR Cluj (weekendul 15-17 mai).

Dinamo a disputat pe „Arcul de Triumf” și meciul cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României, duel pe care l-a câștigat cu 1-0.

În 2026, Dinamo a mai jucat alte două partide pe stadionul de lângă mănăstirea Cașin, cu Petrolul în Liga 1, scor 1-1, și cu Hermannstadt în Cupa României, scor 2-0.

Unde se vor juca meciurile programate în București în luna mai

FCSB, care se află în aceeași situație ca Dinamo, va disputa un singur meci pe teren propriu în perioada în care Arena Națională nu va fi disponibilă pentru fotbal.

Este vorba de meciul cu Unirea Slobozia, din etapa #8 a play-out-ului.

Președintele consiliului de administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a anunțat că „roș-albaștrii” se vor întoarce pe Stadionul Steaua, unde au mai disputat patru meciuri în acest sezon, cu Inter d'Escaldes, în primul tur al preliminariilor Champions League, dar și cu Hermannstadt, Farul și Unirea Slobozia, în Liga 1.

Rapid are un singur meci programat pe teren propriu în ultimele trei etape ale play-off-ului, chiar în ultima rundă a sezonului, cu Universitatea Craiova, meci care s-ar putea juca cu titlul pe masă. Partida se va disputa pe stadionul Giulești.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport