Doliu în sportul românesc Un fost vicecampion olimpic a murit la 59 de ani: „A fost un fenomen”

Andrei Socaci, vicecampion olimpic la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, în proba de haltere, a decedat la 59 de ani.

Vestea tragică a fost anunțată de clubul CS Dinamo prin intermediul rețelelor de socializare.

Andrei Socaci a murit la 59 de ani

„RIP Andrei Socaci

O veste tristă pentru Dinamo și sportul românesc: fostul mare campion la haltere ANDREI SOCACI s-a stins din viață la numai 59 de ani.

Născut pe 19 iunie 1966 la Sântimbru (județul Alba), Andrei Socaci a fost un fenomen al halterelor. La 18 ani cucerea argintul olimpic la Jocurile de la Los Angeles 1984.

A fost prima și cea mai importantă medalie din carieră. Ulterior, a mai cucerit 15 medalii la Campionatele Europene (4 aur - 5 argint - 6 bronz) și 12 la Campionatele Mondiale (3-3-6). A fost maestru emerit al sportului.

După ce și-a încheiat cariera sportivă, a rămas antrenor la CS Dinamo, unde a descoperit și format multe generații de campioni.

Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, a anunțat CS Dinamo pe pagina de Facebook.

