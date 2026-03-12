„Numai pe ei nu-i vreau la baraj” Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi : „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem”
Gigi Becali și stadionul Giulești/ Foto: captura ecran - Wikipedia/ montaj GOLAZO.ro
„Numai pe ei nu-i vreau la baraj" Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Calificare, necalificare, asta trebuie să facem"

Alexandru Smeu
Publicat: 12.03.2026, ora 20:32
Actualizat: 12.03.2026, ora 20:32
  • Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că nu își dorește ca echipa sa să pice cu Rapid în finala barajului pentru Conference League.
  • Patronul celor de la FCSB a dat și noi detalii despre mandatul lui Mirel Rădoi (44 de ani).

FCSB a ratat play-off-ul, dar are ca obiectiv să meargă în Conference League. Pentru acest lucru trebuie să îndeplinească anumite condiții:

  • Să se claseze între primele două echipe, cu drept de participarea europeană, în ierarhia play-out-ului
  • Să nu termine mai jos de locul 4 în play-out
  • Să câștige barajul cu adversara din play-out
  • Să se impună și în barajul final, cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupe României
Gigi Becali: „Numai pe ei nu-i vreau la baraj”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport, Gigi Becali a dezvăluit că Rapid este singura echipă pe care nu și-o dorește la baraj, motivul fiind legat de stadionul giuleștenilor.

„Nu poți să fii sigur de Conference. Joci la baraj cu Rapid, Dinamo, CFR sau U Cluj. Nu poți să fii sigur că o bați pe una din astea patru.

Obiectivul e calificarea în Conference. Probabil că Mirel va scoate ce e mai bun din echipa asta în următoarele două luni și va face o echipă atât de puternică, încât o să avem prima șansă la baraj.

La asta cred că se referă Mirel, când zice că o scoatem la capăt.

E posibil să comentați peste câteva luni despre sferturile Conference League, iar cu celelalte echipe să vă distrați. Noi la conferință, ei pe dinafară, la frig.

Cel mai mult aș vrea să jucăm cu Dinamo la baraj. Nu au nici ei stadion, deci o să jucăm pe teren neutru. Nu cred că le convine să joace pe Arc, dar și ăla e și al lor, și al nostru.

Ar fi bine și cu CFR și cu U Cluj. Numai Rapid nu vreau, din cauza stadionului”, a spus Gigi Becali la emisiunea„Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Gigi Becali, noi detalii despre mandatul lui Rădoi: „Sper că va rămâne și din vară”

Becali a readus în discuție și dialogul pe care l-a avut cu Mirel Rădoi atunci când acesta a preluat echipa.

Patronul campioanei și-a exprimt dorința ca finul său să continue la echipă și în sezonul următor, subliniind că are încredere totală în deciziile sale.

Nu în ultimul rând, oficialul roș-albaștrilor a anunțat că, indiferent dacă FCSB va merge sau nu în Conference League, își dorește ca, în vară, să cumpere 5–6 jucători pentru a întări echipa.

„Mirel mi-a vorbit prea sigur: «Nașule, stai liniștit, o scoatem la capăt, dar nu mai stau».

Eu ce să-i mai zic? Și eu sper că va rămâne și din vară, așa cred. Cu bonusuri poate ajunge și la 1 milion de euro la FCSB, poate și la mai mult dacă o să ajungem în Champions League.

Nu vreau nici să-mi arate echipa, am prea mare încredere în el. Sunt curios, vreau să învăț și eu.

Am avut antrenori înainte, dar n-am avut ce să învăț. Când au fost Olăroiu sau Hagi eram mic, eram la abecedar, nu știam să citesc.

Calificare, necalificare, trebuie cumpărați 5-6 jucători. Se uită la jucători de acum, fac selecții. Nu știu, nu mă ocup eu, se ocupă MM deja.

Știu că a amenajat biroul, a cumpărat monitoare și se uită acolo. Mirel a venit cu conceptul”, a concluzionat patronul de la FCSB.

  • Mirel Rădoi își va face debutul pe banca roș-albaștrilor la meciul cu Metaloglobus, programat duminică, de la ora 20:30. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

