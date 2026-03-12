Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!
Trei dezamăgiri marți și miercuri în Ligă: City, Chelsea și Tottenham Foto: Imago
Liga Campionilor

Anglia horror în Ligă! Echipele din Premier League suferă cumplit în „optimile” Champions. Patru riscă eliminarea!

Publicat: 12.03.2026, ora 18:38
Actualizat: 12.03.2026, ora 18:38
  • Șase formații engleze au intrat în optimile de finală, dar prima manșă a fost înfiorătoare pentru majoritatea. 
  • Înfrângeri la diferențe mari, multe goluri primite și patru echipe în pericol iminent de a părăsi competiția. 

Echipele din Premier League nu se mai simt bine în meciurile eliminatorii de Champions League.

În sezonul trecut, patru au trecut de faza principală, Manchester City a fost eliminată în play-off (2-3 și 1-3 cu Real Madrid) și au rămas trei în optimile de finală.

Una singură a fost învinsă în „optimi”, Liverpool, 1-0 și 0-1, 1-4 la penaltyuri cu PSG.

Două au ajuns în „sferturi”, Arsenal și Aston Villa.

Reprezentantele Premier League, sufocate în turul „optimilor” Ligii

În actuala stagiune, tot două par să atingă „sferturile”, dar diferența este majoră.

Premier League a avut șase reprezentante la începutul competiției, cinci dintre ele s-au clasat în Top 8 în faza principală și au primit direct bilet de „optimi”, unde li s-a alăturat și Newcastle, din play-off.

Apărătorii lui City, depășiți total de Valverde pe „Bernabeu”: 0-3 cu Real Madrid Foto: Imago Apărătorii lui City, depășiți total de Valverde pe „Bernabeu”: 0-3 cu Real Madrid Foto: Imago
Apărătorii lui City, depășiți total de Valverde pe „Bernabeu”: 0-3 cu Real Madrid Foto: Imago

Acum e dezastru însă. Marți și miercuri, formațiile engleze s-au sufocat în Liga Campionilor.

Aproape toate rezultatele au fost neașteptate ca scor.

0 victorii
au avut echipele din Premier League în turul „optimilor” CL 2025-2026

Trei echipe engleze au primit 13 goluri în total!

Patru înfrângeri, trei la trei goluri diferență, toate în deplasare:

  • Manchester City, 0-3 cu Real Madrid. 
  • Chelsea, 2-5 cu Paris Saint-Germain. 
  • Tottenham, 2-5 cu Atletico Madrid. 
Kinsky (dreapta) a fost schimbat după 17 minute la Tottenham: gafase la două goluri cu Atletico. Nici Vicario n-a oprit căderea: 2-5 cu Atletico Foto: Imago Kinsky (dreapta) a fost schimbat după 17 minute la Tottenham: gafase la două goluri cu Atletico. Nici Vicario n-a oprit căderea: 2-5 cu Atletico Foto: Imago
Kinsky (dreapta) a fost schimbat după 17 minute la Tottenham: gafase la două goluri cu Atletico. Nici Vicario n-a oprit căderea: 2-5 cu Atletico Foto: Imago

Plus Liverpool, 0-1 cu Galatasaray la Istanbul.

Pe lângă ele, Arsenal a obținut un egal la Leverkusen, 1-1, după ce a remizat cu un penalty inventat de arbitru în minutul 89.

Doar Newcastle ar fi putut câștiga în această săptămână europeană, 1-1 cu Barcelona, egalată după o lovitură de pedeapsă la finalul prelungirilor (90+6).

6-16 a fost golaverajul
formațiilor engleze în prima manșă a „optimilor” Champions

Numai Arsenal și Liverpool în „sferturi”? Dacă nu vor mai fi surprize!

Trei echipe sunt aproape eliminate. Greu de răsturnat un minus de trei goluri pentru City, Chelsea și Tottenham, ținând cont și de valoarea adversarelor.

Chiar și cu egalul de acasă, Newcastle este în mare pericol. Barcelona are prima șansă de calificare. O șansă mare.

Momentan, numai Arsenal și Liverpool par într-o poziție bună de a prinde „sferturile”. Dacă nu vor fi alte surprize, vor fi acolo!

