Business Drops #127 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
foto: progettocmr.com
Special

Business Drops #127 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 10:25
  • Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 127.
  • Astăzi, printre altele, despre cum se va numi noul stadion al lui AC Milan și Inter, FIFA pierde un sponsor uriaș și cine e jucătoarea desemnată „cel mai marketabil” sportiv din lume în 2026.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

1. Inter și AC Milan au încheiat un contract – record de 725 de milioane de dolari cu Generali pentru drepturile de denumire ale noului stadion.

Arena de 71.500 de locuri, care ar urma să fie inaugurată în 2031, se va numi Generali Stadium. Acordul, evaluat la 725 de milioane de dolari, ar reprezenta cel mai valoros contract de naming rights din istorie.

2. Brandul Sprite revine ca sponsor oficial al NBA după o pauză de 11 ani, o nouă etapă în strategia de marketing a Coca-Cola, care urmărește să reconstruiască legătura cu noile generații de fani.

Parteneriatul reia o colaborare începută în 1986, care a durat aproape 30 de ani și a contribuit la asocierea Sprite cu lumea baschetului.

Strategia include relansarea sloganului „Obey Your Thirst” și implicarea jucătorului Anthony Edwards în campanii și în dezvoltarea de experiențe digitale dedicate fanilor.

3. McDonald’s încheie după 32 de ani parteneriatul cu FIFA. Contractul actual expiră la sfârșitul anului 2026 și nu va fi prelungit.

Decizia vine după ce gigantul american a constatat că investiția în promovarea Mondialului din 2026, cea mai amplă campanie a sa dedicată acestei competiții și care a fost desfășurată în peste 110 țări, a produs rezultate comerciale sub așteptări.

Potrivit estimărilor GlobalData Sport, contractul valorează aproximativ 40 de milioane de dolari anual.

4. În semn de recunoștință pentru contribuția lor „din culise” la succesul echipei, New York Knicks (NBA) a oferit angajaților 275 de inele pentru a sărbători triumful în campionatul 2025-2026.

Valoarea totală a bijuteriilor se apropie de 4 milioane de dolari.

5. Aryna Sabalenka, locul 2 în clasamentul mondial WTA, a fost desemnată cel mai „marketabil” sportiv din lume în 2026, într-un top realizat de compania media britanică SportsPro.

În 2025, jucătoarea de tenis a obținut venituri de aproximativ 30 de milioane de dolari din premii și contracte de sponsorizare cu branduri precum Nike și Gucci.

Sportiva din Belarus devine a patra femeie și a treia jucătoare de tenis care ocupă primul loc în topul SportsPro de la lansarea acestuia, în 2010.

6. Grupul britanic INEOS, deținut de miliardarul Jim Ratcliffe, ia în calcul vânzarea clubului elvețian Lausanne – Sport, pentru care ar putea obține aproximativ 209 milioane de lire sterline.

În paralel, INEOS intenționează să vândă și clubul francez OGC Nice.

Potrivit informațiilor apărute în presă, prețul solicitat pentru acesta ar fi fost redus semnificativ, de la un nivel inițial de 215 milioane lire sterline, la aproximativ 42 de milioane.

7. FCSB a încasat 400.000 de euro din vânzarea biletelor pentru meciul cu Rapid (4-1), din SuperLiga, la care au asistat 38.353 de spectatori.

Această sumă depășește veniturile totale din bilete înregistrate de opt cluburi din campionatul României în tot anul 2025: Farul, Oțelul, FC Botoșani, FC Argeș, Sepsi, Corvinul, Csikszereda și FC Voluntari.

8. Chelsea (Premier League) a încheiat un parteneriat multianual cu Sokin, care a devenit Partener Principal și Partener Oficial pentru Plăți de Afaceri și Schimb Valutar al clubului londonez.

Logoul companiei britanice de tehnologie financiară va fi inscripționat pe mânecile tricourilor de joc ale formațiilor de seniori, masculin și feminin, precum și ale echipelor din Academie.

Sokin operează tranzacții anuale de peste 11 miliarde de dolari, deservind clienți din 170 de țări.

9. Ajuns în NBA la doar 21 de ani, pivotul spaniol Aday Mara va încasa aproximativ 5,8 milioane de dolari în sezonul 2026–2027, la Oklahoma City Thunder.

Salariul este mai mare decât cel al lui LeBron James, care este plătit cu aproximativ 3,8 milioane de dolari de Philadelphia 76ers.

10. Federația Română de Fotbal a anunțat că au fost vândute 30.000 de bilete pentru partida cu Polonia, care se va juca în Liga Națiunilor, pe 14 noiembrie, pe Arena Națională. Tichetele costă între 50 și 650 lei.

La precedentul meci de pe teren propriu, România vs Suedia 0-1, au asistat 49.426 de spectatori.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
marketing sportiv business drops business sportiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
11:35
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share