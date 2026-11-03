Business Drops #127 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 127.

Astăzi, printre altele, despre cum se va numi noul stadion al lui AC Milan și Inter, FIFA pierde un sponsor uriaș și cine e jucătoarea desemnată „cel mai marketabil” sportiv din lume în 2026.

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1. Inter și AC Milan au încheiat un contract – record de 725 de milioane de dolari cu Generali pentru drepturile de denumire ale noului stadion.

Arena de 71.500 de locuri, care ar urma să fie inaugurată în 2031, se va numi Generali Stadium. Acordul, evaluat la 725 de milioane de dolari, ar reprezenta cel mai valoros contract de naming rights din istorie.

2. Brandul Sprite revine ca sponsor oficial al NBA după o pauză de 11 ani, o nouă etapă în strategia de marketing a Coca-Cola, care urmărește să reconstruiască legătura cu noile generații de fani.

Parteneriatul reia o colaborare începută în 1986, care a durat aproape 30 de ani și a contribuit la asocierea Sprite cu lumea baschetului.

Strategia include relansarea sloganului „Obey Your Thirst” și implicarea jucătorului Anthony Edwards în campanii și în dezvoltarea de experiențe digitale dedicate fanilor.

3. McDonald’s încheie după 32 de ani parteneriatul cu FIFA. Contractul actual expiră la sfârșitul anului 2026 și nu va fi prelungit.

Decizia vine după ce gigantul american a constatat că investiția în promovarea Mondialului din 2026, cea mai amplă campanie a sa dedicată acestei competiții și care a fost desfășurată în peste 110 țări, a produs rezultate comerciale sub așteptări.

Potrivit estimărilor GlobalData Sport, contractul valorează aproximativ 40 de milioane de dolari anual.

4. În semn de recunoștință pentru contribuția lor „din culise” la succesul echipei, New York Knicks (NBA) a oferit angajaților 275 de inele pentru a sărbători triumful în campionatul 2025-2026.

Valoarea totală a bijuteriilor se apropie de 4 milioane de dolari.

5. Aryna Sabalenka, locul 2 în clasamentul mondial WTA, a fost desemnată cel mai „marketabil” sportiv din lume în 2026, într-un top realizat de compania media britanică SportsPro.

În 2025, jucătoarea de tenis a obținut venituri de aproximativ 30 de milioane de dolari din premii și contracte de sponsorizare cu branduri precum Nike și Gucci.

Sportiva din Belarus devine a patra femeie și a treia jucătoare de tenis care ocupă primul loc în topul SportsPro de la lansarea acestuia, în 2010.

6. Grupul britanic INEOS, deținut de miliardarul Jim Ratcliffe, ia în calcul vânzarea clubului elvețian Lausanne – Sport, pentru care ar putea obține aproximativ 209 milioane de lire sterline.

În paralel, INEOS intenționează să vândă și clubul francez OGC Nice.

Potrivit informațiilor apărute în presă, prețul solicitat pentru acesta ar fi fost redus semnificativ, de la un nivel inițial de 215 milioane lire sterline, la aproximativ 42 de milioane.

7. FCSB a încasat 400.000 de euro din vânzarea biletelor pentru meciul cu Rapid (4-1), din SuperLiga, la care au asistat 38.353 de spectatori.

Această sumă depășește veniturile totale din bilete înregistrate de opt cluburi din campionatul României în tot anul 2025: Farul, Oțelul, FC Botoșani, FC Argeș, Sepsi, Corvinul, Csikszereda și FC Voluntari.

8. Chelsea (Premier League) a încheiat un parteneriat multianual cu Sokin, care a devenit Partener Principal și Partener Oficial pentru Plăți de Afaceri și Schimb Valutar al clubului londonez.

Logoul companiei britanice de tehnologie financiară va fi inscripționat pe mânecile tricourilor de joc ale formațiilor de seniori, masculin și feminin, precum și ale echipelor din Academie.

Sokin operează tranzacții anuale de peste 11 miliarde de dolari, deservind clienți din 170 de țări.

9. Ajuns în NBA la doar 21 de ani, pivotul spaniol Aday Mara va încasa aproximativ 5,8 milioane de dolari în sezonul 2026–2027, la Oklahoma City Thunder.

Salariul este mai mare decât cel al lui LeBron James, care este plătit cu aproximativ 3,8 milioane de dolari de Philadelphia 76ers.

10. Federația Română de Fotbal a anunțat că au fost vândute 30.000 de bilete pentru partida cu Polonia, care se va juca în Liga Națiunilor, pe 14 noiembrie, pe Arena Națională. Tichetele costă între 50 și 650 lei.

La precedentul meci de pe teren propriu, România vs Suedia 0-1, au asistat 49.426 de spectatori.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei școli de marketing sportiv în ASE București

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