Ianis Stoica (23 de ani), jucătorul de la Estrela Amadora, a fost decisiv pentru echipa sa în meciul cu Portimonense, scor 1-0, din Cupa Portugaliei.

Românul a marcat golul care a asigurat calificarea celor de la Estrela Amadora în optimile competiției, unde va juca împotriva celor de la FC Felgueiras.

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Revenit în Portugalia după acțiunea naționalei României din luna noiembrie, Ianis Stoica a impresionat din nou în tricoul echipei sale și a marcat un gol superb în repriza a doua.

VIDEO. Ianis Stoica a marcat golul calificării în optimile Cupei: „A trebuit doar să șutez!”

În minutul 62 al partidei din 16-imi, mingea a ajuns la Ianis Stoica în careu, în urma unui corner. Românul a preluat balonul și a șutat spre poartă cu piciorul drept.

Portarul lui Portimonense, Wellington Santana, a încercat să respingă mingea în corner, dar șutul lui Stoica a fost plasat excelent, aproape de vinclu.

Ianis Stoica s-a bucurat intens alături de coechipierii săi, iar golul său a fost decisiv pentru Estrela Amadora, care s-a calificat în optimile Cupei Portugaliei, acolo unde o va întâlni pe Felgueiras.

La finalul partidei, Stoica a vorbit despre execuția sa superbă din minutul 62 și s-a declarat optimist că Estrela Amadora poate ajunge cât mai departe în Cupă.

„Am văzut că Jordán urma să execute cornerul și am presimțit că mingea va ajunge în acea zonă. După aceea, a trebuit doar să șutez!

Am văzut celelalte rezultate înainte de meciul nostru și asta m-a motivat, pentru că știu că această competiție este foarte dificilă. Am demonstrat că suntem o echipă mare.

Obiectivul nostru (n.r. - în Cupa Portugaliei) este să luăm fiecare meci pe rând. Dar ne dorim să ajungem cât mai departe posibil, chiar până în finală, dacă se poate”, a declarat românul, conform record.pt.

Pentru Ianis Stoica a fost cel de-al cincilea gol marcat în acest sezon pentru echipa sa, în toate competițiile. A mai livrat două pase decisive, în 13 meciuri jucate.

Um golaço de Stoica colocou o Estrela nos Oitavos da Taça de Portugal 😳🪄 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #CFEstreladaAmadora #Portimonense https://t.co/alM1EmVeZu — sport tv (@sporttvportugal) November 22, 2026

Ianis Stoica a fost convocat de selecționerul Gică Hagi pentru a doua acțiune a naționalei României din Liga Națiunilor, însă a evoluat doar 17 minute în meciul cu Polonia, 2-1.

A fost exclus mai apoi din lot pentru duelul cu Bosnia de la Zenica, pe care „tricolorii” l-au pierdut cu 1-2.

Recent s-a vorbit și despre un potențial transfer al lui Stoica în Bundesliga, la Koln. Și Anderlecht ar fi interesată de serviciile jucătorului român.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform Transfermarkt

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